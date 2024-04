El último domingo, la División de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) halló el cuerpo de un menor de edad en el río Rímac, a la altura del Callao. Este es el segundo cadáver que encuentran en los últimos días.

La víctima es un adolescente de nacionalidad venezolana de 15 años que responde a las iniciales J.C.B. Los uniformados se acercaron al cruce Morales Duárez con el jirón Mariano Melgar ante el llamado de los vecinos.

Una vez ahí, los agentes hallaron los restos del menor de edad, quien habría muerto ahogado tras ingresar al río Rímac. Están investigando si este caso está relacionado con el estudiante de 12 años que también falleció tras caer a las turbulentas aguas en El Agustino.

“Aparte del rescate del cadáver que hizo la Policía Nacional (…) el día sábado, el día domingo fuimos alertados por la central 105 de que habría un cadáver en el río Rímac , a la altura de Morales Duárez con jr. Mariano Melgar, en el Callao. Se trataría de un menor de iniciales J.C.B. de 15 años, de nacionalidad venezolana”, comentó Percy Guerra Álvarez, jefe de la División de Emergencias de la PNP, a RPP.

Menor de 12 años muerte tras caer el río Rímac

El sábado, en horas de la tarde, un menor de edad murió tras caer al río Rímac . Su cuerpo fue recuperado después de varias horas de trabajo. La PNP también encontró los restos de un adulto mayor, quien habría intentado socorrer al adolescente.

Al respecto, la madre del estudiante fallecido se pronunció. Ella dejó entrever que empujaron a su hijo .