El anuncio del presidente de la República, Martín Vizcarra, fue más corto ayer que de costumbre. En menos de cuarenta minutos explicó la gravedad de la situación: en el Perú ya no hay regiones adonde el COVID-19 no haya llegado. Acompañado solamente por el ministro de Salud, Víctor Zamora, Vizcarra insistió en que para ganarle a la enfermedad debíamos combatirla con un cambio de costumbres. “Y un cambio es evitar las aglomeraciones”, indicó.

El mandatario lamentó que los ciudadanos continuaran abarrotando los mercados. “Si seguimos así, no vamos a lograr nuestro objetivo [...]. Podemos llevar la muerte a nuestros hogares”, agregó.

También advirtió que puede haber una cantidad de infectados asintomáticos que siguen desplazándose por la ciudad. Por eso instó a todos a no salir de sus casas, salvo que ocurra una emergencia.

Ya son 6.848 personas, oficialmente, las que se han infectado. De ellas, 788 se encuentran hospitalizadas y 142 en la unidad de cuidados intensivos de algún centro médico.

Según Vizcarra, el incremento en la tasa está relacionado, en parte, a un sinceramiento de los casos positivos por coronavirus, si se tiene en cuenta que se vienen practicando más pruebas de descarte al día.

A la fecha, 55.864 personas han dado negativo. El Ejecutivo consideró que se podrá aplanar la curva pronto. Por el momento, indicó el presidente, se están duplicando los casos de infectados cada cinco días. “Con las medidas que hemos tomado, creemos que se duplicarán cada ocho”, estimó.

Asimismo, el jefe del Estado se mostró algo más esperanzado porque el viernes fue el día con menos detenidos por incumplir el aislamiento. “Gradualmente vamos tomando conciencia”, dijo. Brindó una cifra aproximada de 600 intervenidos en todo el Perú.

El anuncio se dio sin la presencia de medios de prensa, durante una visita al hospital San Isidro Labrador de la red de Essalud en Ate.

Desobediencia

Según explica el psiquiatra Jorge Bruce, existen diferentes aristas para responder a la pregunta de por qué no acatamos la disposición de aislamiento. “Hay quienes no tienen una refrigeradora y están obligados a salir. Pero hay quienes tienen todo e igual salen, se agrupan en mercados y supermercados, panaderías”, dice. El especialistas considera que la falta de autorregulación se debe a “un problema más estructural”; es decir, estamos en una sociedad en la que la gente no cumple la norma por conciencia sino por miedo.

“Funcionamos alrededor de la sobrevivencia. Enaltecemos la viveza. Eso nos está pasando una terrible factura junto con la falta de inversión en salud”, advierte.

Por ello, cree que es importante que las autoridades hablen con claridad sobre la gravedad del asunto.

¿Cuánto dura el período de incubación del COVID-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación del COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

