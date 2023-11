El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), se presentó este lunes ante la Comisión de Ética y afirmó que no sabía que su abogado iba a presentar un recurso para acogerse a la Ley 31751, denominada ‘Ley Soto’ , y que le permitió que un juzgado del Cusco declare consentida la prescripción de su proceso por presunta estafa.

“Mi función y mis labores están en la ciudad de Lima y el proceso está verificándose en el Cusco. Mi abogado defensor tenía la facultad de utilizar todos los mecanismos legales para ejercitar mi defensa, pero en ningún momento he autorizado que utilice normas que inclusive que, reitero, no me beneficiaban en razón que cuatro años antes ya se me había concedido esta excepción de prescripción por dos razones en un juzgado de Cusco”, expresó.

“Mi abogado está legitimado para utilizar todos los medios legales correspondientes para defender la causa que él ha considerado pertinente utilizar de la forma que usted hace mención, pero yo no he firmado ningún escrito ni he pedido acogerme a esa ley porque mi caso ya estaba archivado cuatro años antes de la dación de esta ley”, agregó.

Soto reiteró que no fue el autor del proyecto, no firmó la presentación de la iniciativa y no fue integrante ni participó en el debate de dicha norma en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Reconoció que su bancada apoyó la aprobación de la iniciativa luego de votar en contra en un inicio. Por ello, solicitó el archivamiento del caso.

“Me sometí a una investigación ante la Comisión de Ética frente a una imputación periodística. Debe quedar en claro que sobre mi persona no existe un denunciante, sino una imputación que nace de la prensa, en la cual se me atribuye el hecho de supuestamente haberme beneficiado de los alcances de la ley 31751, mal llamada ‘Ley Soto’. Es frente a estos hechos que yo solicito a la Comisión de Ética que, con un criterio de justicia y de respeto a la persona humana, se sirvan a archivar esta imputación que nace de la prensa nacional”, manifestó.

El caso

El Tercer Juzgado Unipersonal del Cusco declaró consentida la prescripción del proceso contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), por el presunto delito de estafa a una empresa de transportes por la venta de un terreno de su propiedad.

El fallo finalmente se logró tras la aprobación de una ley en el Parlamento que recortó plazos para la prescripción de ciertos delitos. La prescripción había sido aprobada por esa instancia del Poder Judicial el pasado 24 de julio.