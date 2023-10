El Poder Judicial admitió como testigos en el juicio contra Alejandro Toledo por el caso Interoceánica Sur a los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña a pedido del Ministerio Público.

El anuncio lo hizo este martes el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, tras considerar que ambos tienen una sentencia firme que los declara a nivel judicial como colaboradores eficaces.

#Importante | Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional aprueba que José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, quienes tienen una sentencia firme en un proceso especial por colaboración eficaz, declaren como testigos en el juicio contra #AlejandroToledo. pic.twitter.com/sFL0eL4R6i — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 24, 2023

La solicitud fue presentada en la víspera por el fiscal José Domingo Pérez, quien ofreció como prueba nueva las declaraciones testimoniales de los empresarios luego que ambos fueran excluidos en una etapa anterior precisamente por su sometimiento a la figura de la colaboración eficaz.

Los magistrados, sin embargo, rechazaron el pedido de la fiscalía para incluir como testigos a los brasileños Luiz da Rocha Soarez , Fernando Migliaccio y Gilberto Mascarena.

Tampoco se admitió la declaración testimonial de Fernando Olivera, exministro del gobierno de Toledo Manrique.

En la audiencia de este martes, luego de admitir la solicitud extraordinaria de testigos nuevos, el expresidente tomó la palabra desde el penal de Barbadillo para pedir que se le permita estar presente en todas las sesiones, de manera presencial y no virtual para así poder conferenciar con su abogado principal, Roberto Su.

“Lamento mucho que no puedo consultar temas jurídicos que yo no entiendo con mi abogado principal, el Dr. Roberto Su. Vuelvo a reiterar la necesidad que sea presencial, tengo que consultar con mi abogado y no lo puedo hacer, y soy el único”, advirtió Alejandro Toledo.

La titular de la sala, la jueza Zaida Pérez Escalante, precisó que por motivos logísticos el expresidente no podía estar presente en las audiencias y señaló que podrán otorgarles minutos a él y a su abogado para que puedan conferenciar en privado de manera remota.