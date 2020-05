Pese a las recomendaciones brindadas por el Ejecutivo para mantener las medidas de bioseguridad ante posibles contagios del COVID-19, ayer, durante el primer día en el que se permite la salida de menores de 14 años, muchos padres salieron con sus niños a los parques de sus distritos sin respetar estas disposiciones.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que, luego de 64 días de cuarentena, los niños pueden salir por un período máximo de media hora a pasear alrededor de sus viviendas para reducir la sensación de encierro.

Estas salidas son solo para caminar y se aconsejó que utilicen mascarillas y mantengan una distancia social con otros niños. Además se recomendó que no lleven juguetes o que utilicen los juegos infantiles o bancas instaladas en los parques.

Sin embargo, ayer, en un recorrido por diversos distritos de la capital, El Comercio observó que algunos de los menores, acompañados por sus padres, salieron de sus casas con bicicletas o patinetas. En algunos casos los menores llevaban mal puestas las mascarillas de protección o no las tenían.

En Miraflores, pese a la presencia de agentes de serenazgo en los principales parques, muchos de los niños realizaron actividade srecreativas. La misma situación se presentó en Surco, Surquillo y otros distritos.

Restricciones de salidas

Ayer por la mañana, el ministro de Defensa, Walter Martos, aseguró que la salida de los menores dependía de la responsabilidad de los padres. “El padre es una persona madura. Si sabes que es una zona infectada, cómo vas a sacar a los niños. El Gobierno da las normas y el criterio de los padres es muy importante. Si la zona está infectada, así el Gobierno no me lo prohíba, no lo tengo que sacar”, aseveró.

La viceministra de Salud, Nancy Zerpa, manifestó que la salida de los niños no se permite en todos los distritos del país debido a que en algunas zonas se registran “altas cifras de contagio” del coronavirus. El Minsa publicó ayer la Alerta Sanitaria N° 17-2020 que detalla cuáles son los distritos del país en los que no se permite la salida diaria de los menores debido al riesgo de contagio.

En 20 de los 43 distritos de Lima Metropolitana los niños no pueden salir aún, según el documento. La Municipalidad de Ate (distrito incluido en la alerta sanitaria) informó que la salida de menores de 14 años “queda terminantemente prohibida” con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión de COVID-19.

Sin embargo, la disposición no fue acatada en su totalidad en dicho distrito, así como en otros que fueron incluidos en la alerta sanitaria, como Surquillo y San Juan de Lurigancho (SJL).

(Foto: César Campos/GEC)

Durante un recorrido por el parque Héroes de la Paz (en Surquillo), este Diario comprobó casos en los que un solo niño salía a pasear en compañía de ambos padres (según la recomendación, solo un adulto debe acompañar hasta a dos menores). La misma situación se observó en SJL, donde incluso había menores montando bicicletas.

En las regiones Arequipa, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali no está permitida la salida de menores en ninguno de sus distritos, según la alerta del Minsa.

Vigilancia epidemiológica

La Municipalidad de Magdalena del Mar inició un plan de seguridad y prevención en las calles del distrito, ante la salida controlada de los niños, en la que se dispuso la vigilancia de las plazas, parques, bulevares y malecones.

Por su parte, el Municipio de San Borja procedió a clausurar temporalmente las áreas de juegos infantiles ubicados en los 42 parques que hay en su jurisdicción. Alrededor de ellos, se colocaron cintas para evitar el ingreso de los menores. Esta acción se observó también en Surco.

