Personas podrán donar sangre en sus casas para pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja

Con el fin de captar donantes de sangre y plaquetas en este periodo de inmovilización y aislamiento social obligatorio por el coronavirus (COVID-19), personal del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja acudirá a la vivienda de los ciudadanos que deseen donar los hemocomponentes que requieren los pequeños pacientes para continuar con sus tratamientos médicos complejos.

La iniciativa, que se promueve por las redes sociales, ha permitido captar, en dos días, a 17 voluntarios (9 de plaquetas y 8 de sangre).

La jefa del Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre, Patricia García López, dijo que en este periodo de estado de emergencia , por el coronavirus, es complicado que un voluntario se movilice fuera de su casa, pero si el donante desea puede contactarse con el INSN de San Borja al teléfono 2300600 - anexos 2048 - 2134 o escribiendo al correo electrónico jcabada@insnsb.gob.pe. Personal del Banco de Sangre irá a buscarlo a su domicilio.

Explicó que el procedimiento es sencillo y cumple con todas las normas de seguridad requeridas. En el caso de los donantes de sangre, se saca la muestra de hemoglobina, se procede con la entrevista y, si resulta apto, se procede con la donación. Para los donantes de plaquetas, el método es trasladarlos al hospital para realizar la donación por aféresis.

“Por falta de tiempo y carga laboral no he podido ir a donar, pero ahora que no podemos salir de casa por el coronavirus me ofrecí como donante a raíz de un aviso que vi en Instagram, me pareció buena la idea de que puedan venir a mi casa. Me ofrecí y vinieron a buscarme para la donación”, dijo Fiorela Roa Burneo (26), a quien el “Dona Móvil” buscó en su vivienda situada en la Urb. Monterrico Chico, en Surco.

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja es un centro pediátrico especializado y quirúrgico dedicado al tratamiento de patologías complejas. La necesidad de donación de sangre es permanente para los pacientes con leucemia, malformaciones congénitas, cardiopatías congénitas, grandes quemados, entre otros. Los pacientes que más requieren sangre y plaquetas son los de trasplante de médula ósea y cardiovascular.

Requisitos para donar:

• Ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y tener buena salud

• Haber ingerido alimentos libre de grasas en las últimas 6 horas

• Nivel de hemoglobina mayor a 12.5 gr/dl en mujeres y 13.5 gr/dl en varones

• Las mujeres pueden donar cada 4 meses y los hombres cada 3 meses.

• Presentar DNI

