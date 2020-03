Un grupo de comerciantes que abastecen de productos al terminal pesquero de Villa María del Triunfo informaron que no pudieron descargar la mercancía esta madrugada durante el tercer día del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Ejecutivo para frenar el avance del coronavirus. De acuerdo con América Noticias, el establecimiento permanece cerrado desde el pasado 12 de marzo por disposición de la municipalidad del distrito por no contar con las medidas de salubridad.

Los comerciantes indicaron que agentes serenazgo del distrito bloquearon los accesos al terminal. El referido matinal indicó que también son perjudicados los clientes que se abastecen de los productos del terminal pesquero de VMT, como un conocido supermercado que descarga hasta cinco toneladas de pescado y otras especies de almacenes situados en el referido local.

“El día jueves clausuraron por temas sanitarios. Hubo unas multas y se hicieron los pagos correspondientes, me dijo la gerenta, pero después de eso lo que proseguía era la segunda inspección para abrir, pero hasta ahora no vienen”, dijo Milagros Layango, supervisora de los terminales Wong.

“(¿Qué pasa si no logra obtener la mercadería?) No vamos a tener mercadería para vender. El cliente no encontrará. Entendemos que en los mercados locales el precio es afluente y en los supermercados se mantiene el precio estándar, pero no hay mercadería”, agregó.

Carola Canales, gerenta del terminal pesquero, indicó que durante la inspección se constató que la mercadería no mantenía la “línea de frío”, pero que se subsanó en su momento. Precisó que no existe desabastecimiento solo no se permite la salida ni ingreso de productos.

El terminal pesquero de Villa María del Triunfo también abastece a otros pequeños mercados de las jurisdicciones de Lima Sur. Un comerciante, quien prefirió el anonimato, contó que compra unos 200 kilos a diario. “Lo distribuyo por la zona con mi carro. Así vendemos”, dijo.

El noticiero precisó que, según pescadores y clientes, en días anteriores pudieron trabajar con normalidad pese a la clausura, pero que la restricción aplicó desde esta madrugada. “Nos dieron un horario de trabajo desde las 12: p.m. hasta las 6:00 a.m. para sacar los productos, pero ahora no dejan retirar ninguna mercadería. Las tiendas están desabastecidas”, señaló Milagros Layango.

El Poder Ejecutivo declaró el domingo último el Estado de Emergencia Nacional por 15 días para prevenir el avance del coronavirus, medida que implica el aislamiento social obligatorio de personas, así como el cierre total de las fronteras.

No obstante, el Ministerio de la Producción, a través de un comunicado, precisó que durante la emergencia los terminales pesqueros de Ventanilla (Callao) y Villa María del Triunfo estarán abiertos para garantizar el abastecimiento al público, cumpliendo con los protocolos pertinentes de seguridad y salubridad.

Municipalidad garantiza abastecimiento

El gerente municipal de Villa María del Triunfo, José Luis Espichan Pérez, explicó para este diario que el pasado jueves 12 de marzo se realizó una inspección al terminal pesquero junto a personal del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). Indicó que se clausuraron 27 puestos por temas de insalubridad.

“El área de Fiscalización hemos tomado como prioridad el tema de coronavirus y hemos permitido el horario de medianoche a seis de la mañana (para el abastecimiento) siempre y cuando que se respete la restricción de venta informal en los exteriores. Ellos tienen arriba restaurantes y tenían cucarachas, residuos de roedores y otros. También se constató problemas en los frigoríficos”, señaló.

Espichan Pérez manifestó que “es falso” que se haya subsanado las observaciones a los locales porque no hubo una segunda inspección. No obstante, precisó que permitirán el funcionamiento del comercio minorista y mayorista. Además, dijo que mantendrán la vigilancia para impedir venta informal en los exteriores del terminal.

“Eso está por subsanar. No se hizo porque ocurrió el estado de emergencia. Tiene que acudir Sanipes para constatar. Por un tema país, estamos permitiendo que funcionen de la medianoche hasta las seis de la mañana, pero que se mantenga el orden y la limpieza. Ahí no funcionan los restaurantes”, refirió.