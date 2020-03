El segundo día después de la declaratoria de emergencia nacional ha dejado un sentimiento positivo en los miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes en cumplimiento de las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), se han encargado, junto a las Fuerzas Armadas, de monitotear el traslado de las personas en las calles.

El coronel PNP Guillermo Llerena, jefe de la División de Tránsito de Lima, asegura que, “no están utilizando la represión, sino el convencimiento y está funcionando. Están circundado las personas que necesariamente deben hacerlo”.

Las vías de acceso de las avenidas principales de la ciudad como la Vía Expresa y Javier Prado, Costa Verde, entre otras, fueron cerradas y estuvieron resguardadas por la PNP y las Fuerzas Armadas. Esto, debido a que solo pueden transitar las personas que cuyas funciones están especificadas en el decreto supremo: personas dedicadas a la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como, adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

“Aún hay gente que no entiende la gravedad de la situación, salen a la calle innecesariamente o se agrupan de manera irresponsable y se juntan a jugar fútbol. Eso ha pasado en el distrito de San Martín de Porres hoy. El comisario los ha llevado a la comisaría, los ha notificado, de ser reincidente se tomaran otras medias”, contó. Sin embargo, precisó que son hechos aislados dentro de la capital.

Para el coronel Llerena, esto se debe al buen despliegue de efectivos, ya que en este momento se encuentran en alerta máxima, con más de 100 mil agentes en las calles a lo largo del territorio nacional. Además, resaltó que en este segundo día las personas han acatado mejor las medidas impuestas y que la policía se encuentra a gusto con la población que ha tomado conciencia de la situación.

"Creo que la situación está controlado a un 99% a nivel nacional. Las personas que están circulando en las vías son aquellas que necesariamente tienen que hacerlo: médicos y gente trabaja en centros de abastecimiento. Me ha dado mucho gusto que la población tome conciencia de esto. En las calles nosotros tratamos de no ser coercitivos, tratamos de convencer a las personas para que sepa que de todos nosotros depende que no se propague el covid-19, que no avance”, dijo.

No se han decomisando brevetes

El ministro de Defensa, Walter Martos, anunció que a partir de l martes se decomisará el brevete a los conductores que circulen sin cumplir con las restricciones establecidas por el Estado de Emergencia ordenado por el presidente. Sin embargo, el jefe de la División de Tránsito de Lima, indicó que no se ha aplicado esta medida.

“Se ha dado una disposición pero falta la reglamentación y la aclaración. Creemos que por el momento no es necesario aplicarlo, porque las personas han acatado y hasta el momento no encontramos personas que circulen irregularmente en las calles. Además, analizamos bien los casos de porque una persona está afuera, si es una emergencia entendemos”, dijo el coronel Llerena.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué implican las disposiciones anunciadas por el presidente Vizcarra?