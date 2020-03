El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó cinco nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú y con esto se elevó a 22 el número de personas afectadas por esta enfermedad. La mayoría de pacientes está bajo aislamiento domiciliario y uno se encuentra internado en el hospital Rebagliati.

Sigue a continuación las últimas noticias del coronavirus en el país y conoce qué medidas adoptó el Gobierno peruano para frenar la expansión de la enfermedad.

JUEVES 12/03

2:19 p.m.

El Comercio realizó la mañana de este jueves un recorrido en el que pudo comprobar que largas colas se registran en los centros de venta, donde productos como jabones, papeles higiénicos, geles, limpiadores, entre otros, se han vuelto de los más solicitados por consumidores que no dudan en hacer largas colas bajo el sol para conseguirlos.

1:40 p.m.

El presidente Martín Vizcarra anuncia que tendrá reuniones vía videoconferencia con los presidentes de los países de la región para uniformizar acciones ante la pandemia por coronavirus.

1:36 p.m.

El presidente Vizcarra anuncia la próxima publicación de una norma que prohíba cualquier tipo de espectáculo de toda índole que congregue a más de 300 personas.

1:31 p.m.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anuncia que se realizarán reuniones una vez a la semana del Consejo de Estado a fin de evaluar el avance del coronavirus.

1:30 p.m.

El Ministerio de Educación, Minedu, a través de la Resolución Viceministerial N.° 081-2020-MINEDU, ha dispuesto la postergación o suspensión del inicio de clases en las universidades públicas y privadas hasta el 30 de marzo de 2020.

1:24 p.m.

El alcalde de Lima, Jorge Munoz, anuncia la suspensión de actividades públicas en el Cercado de Lima, a fin de proteger a los adultos mayores ante posibles contagios por COVID-19. “Quiero llamar a la clama, invoco a la tranquilidad y a no generar pánico, pero sí a estar atentos para que esta etapa de contención del coronavirus la podemos ganar juntos”, dijo.

1:00 p.m.

ACTUALIZACIÓN: La Universidad Nacional Mayor de San Marcos también acordó postergar -de forma indefinida- los exámenes de admisión que se iban a realizar este sábado 14 y domingo 15 de marzo. Esto como medida preventiva por el coronavirus.

🤝 El Consejo Universitario de la UNMSM acordó:

- Postergar el examen de admisión que se iba a realizar este fin de semana. La nueva fecha será anunciada a la brevedad por nuestros canales oficiales.

12:40 p.m.

El presidente Martin Vizcarra presiden reunión del Consejo de Estado para informar las medidas que se están ejecutando para enfrentar el Coronavirus.

12:30 p.m.

El azúcar, arroz y aceite también son productos con alta demanda en el Makro de Surco. Algunos llegan con listas y mascarillas a realizar compras.

12:10 p.m.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a la ciudadanía a guardar la calma y evitar la compra excesiva en los supermercados. “Debemos tomar la información que se nos ha dado (sobre el coronavirus) con calma. Sin adoptar posiciones tremendistas o alarmistas como generar situaciones de desabastecimiento”, señaló Yolanda Torriani, presidenta de la CCL.

12:00 p.m.

La Federación Peruana de FÚtbol (FPF) suspendió los partidos de torneos de menores de este fin de semana para evitar el contagio de coronavirus. Asimismo se suspenden los amistosos internacionales de los equipos de la selección peruana sub 17 femenina y Sub 20 masculina.

La @TUFPF cumple con informar que nuestra @SeleccionPeru Sub 17 femenina y Sub 20 masculina 🇵🇪postergaron sus amistosos internacionales ante @Argentina y @fepafut, respectivamente, previstos para el mes de marzo.



11:55 a.m.

En Makro de la Av. Faucett, los anaqueles de jabones y papel higiénito están vacíos. La empresa estableció una restricción de 3 productos por persona.

11:50 a.m.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) postergará el inicio de clases para el ciclo académico 2020-I hasta el lunes 30 de marzo, debido al incremento de casos de COVID-19 en nuestro país.

El consejo de la UNMSM evaluó recuperar las jornadas de clases que no se dictarán por el avance del nuevo coronavirus “al término de las vacaciones de julio”. El inicio del ciclo 2020-I estaba previsto para este lunes 23 de marzo.

11:11 a.m.

En el Makro de la Av. Argentina, decenas de personas realizan largas colas para comprar pese a que las autoridades instan a ser prudentes para evitar el desabastecimiento.

10:39 a.m.

Algunas personas cuentan que hicieron cola desde las 6 de la mañana en Makro de Plaza Norte para poder hacer compras.

10:36 a.m.

Se elevó a 22 el número de casos de coronavirus en el Perú. Los cinco nuevos casos son: una ciudadana de 21 años, procedente de Italia; una joven de 28 años, que estuvo en Alemania y España; otra de 25, una ciudadana de 63 años y una mujer de 49 cuyos casos se encuentran en investigación.

🗓 Reporte │ Esta es la situación del coronavirus en Perú hasta las 9:55 horas del 12 de marzo.



10:00 a.m.

El periodista Rodrigo Cruz de El Comercio recorre los principales supermercados de Lima para conocer si continúan las compras desmedidas por el coronavirus. Esta es la situación en Makro de Plaza Norte.

9:00 a.m.

Ante los reportes de la compra masiva de productos en los supermercados, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, instó a la ciudadanía a guardar calma. Señaló que las personas deben comprender “la real dimensión” del actual panorama para no provocar una situación de desabastecimiento.

En los últimos días se registran compras innecesarias en varios de varios distritos de la capital.

8:33 a.m.

El ministro de Educación, Martín Benavides, indicó que suspensión de clases es obligatoria para todas las instituciones del rubro educativo.

8:00 a.m.

La línea gratuita 113 recibió ayer alrededor de 17 mil llamadas, y de ellas el 60% fueron no pertinentes informó Neil Vásquez, médico de Telesalud del Ministerio de Salud, a Radio Nacional.

La Línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa) está destinada para la atención y orientación de los peruanos que requieran algún tipo de ayuda médica o presenten síntomas del coronavirus.

MIÉRCOLES 11/03

11:10 p.m.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a la ciudadanía a guardar la calma y evitar la compra excesiva en los supermercados.

“Debemos tomar la información que se nos ha dado (sobre el coronavirus) con calma. Sin adoptar posiciones tremendistas o alarmistas como generar situaciones de desabastecimiento”, señaló Yolanda Torriani, presidenta de la CCL.

“Hago un llamado a la población para que se una a la campaña de prevención de acuerdo a lo señalado por las autoridades respectivas. Prevenir es evitar situaciones de alarma”, añadió.

10:15 p.m.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, se reunió el miércoles con los principales gremios turísticos del país para explicar las medidas dispuestas por el Gobierno ante los casos de coronavirus diagnosticados en el país.

El funcionario les indicó a los agremiados que, en aras de proteger la salud e integridad de la población ante el COVID-19, el Ejecutivo dictó, a través de un decreto supremo, la emergencia sanitaria en todo el país por 90 días.

9:06 p.m.

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, puso en marcha en el aeropuerto Jorge Chávez el control y aislamiento de pasajeros provenientes de países con casos autóctonos de coronavirus, siendo esta una medida incluida en el decreto supremo anunciado más temprano por el mandatario Martín Vizcarra.

Los primeros en ser atendidos fueron los pasajeros de un vuelo procedente de Madrid, España.

8:40 p.m.

A 17 se elevó el número de personas infectadas por coronavirus (COVID-19) en el Perú, informó la noche del miércoles el Ministerio de Salud. No se dio a conocer más información sobre estos dos nuevos pacientes. En las primeras horas de la jornada, se dieron a conocer dos casos en Lima, un hombre y una mujer, de 47 y 69 años, respectivamente, y otros dos en la provincia de Chincha, en el departamento de Ica.

🗓 Reporte │ Esta es la situación del coronavirus en Perú hasta las 20:00 horas del 11 de marzo.



8:15 p.m.

El Poder Judicial (PJ) dispuso implementar medidas administrativas tras darse a conocer los casos de infección por el coronavirus (COVID-19) en el Perú. Entre las medidas se encuentran la suspensión de las ceremonias, reuniones, congresos, seminarios y otras actividades similares a nivel nacional, organizados por los equipos técnicos y/o comisiones del PJ, así como por las cortes superiores de justicia, con excepción de las realizadas por videoconferencia.

La resolución administrativa también establece la suspensión de los viajes al extranjero de jueces, funcionarios y personal auxiliar en comisión de servicios. También, la institución judicial aplazó los viajes al interior del país de jueces, funcionarios y personal auxiliar en comisión de servicios, salvo que sean indispensables a criterio del responsable del área.

Las disposiciones del órgano de gobierno del Poder Judicial entran en vigencia a partir de este jueves 12 de marzo y por el plazo de 30 días calendario, con cargo a evaluación posterior.

6:30 p.m.

El Ministerio de Educación (Minedu) se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Universidad Públicas del Perú (ANUPP), Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) y Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (ASISTE Perú) para coordinar acciones de prevención, atención y monitoreo ante el coronavirus en universidades a nivel nacional.

5:45 p.m.

El Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos suspendió el inicio de los talleres deportivos del Programa de Formación y Captación de Talento en todas las sedes hasta el 30 de marzo. La medida es de ejecución inmediata en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Polideportivo Villa El Salvador, la VIDENA y la sede Costa Verde de San Miguel.

5:00 p.m.

La Universidad del Pacífico anunció que ha decidido suspender todas las actividades lectivas de la casa de estudios, en pregrado, postgrado, centro de idiomas y escuela preuniversitaria, desde el 12 hasta el 29 de marzo a fin de resguardar a la comunidad universitaria.

“Durante el tiempo que dure la suspensión de actividades, atenderemos consultas a través de la central telefónica y vía electrónica. Solicitamos a los docentes a tiempo parcial, alumnos y exalumnos a no acudir a las instalaciones de la universidad en dicho periodo”, agregaron en un comunicado.

3:50 p.m.

El Minsa informó que hasta hoy, 11 de marzo de 2020, se han procesado 656 muestras por coronavirus COVID-19, de las cuales 15 han resultados positivos.

Los dos nuevos pacientes que han dado positivos son de edades de 47 y 69 años, masculino y femenino, respectivamente, ambos en la ciudad de Lima. Uno de ellos estaría relacionado al paciente cero en Perú.

3:00 p.m.

La Municipalidad de Lima informó que 16 hospitales de la Solidaridad (SISOL) apoyarán con la toma de muestras de casos sospechosos de coronavirus. Los exámenes gratuitos serán llevados al Instituto Nacional de Salud (INS) por personal especializado, para realizar el diagnóstico correspondiente.

Esta tarea será realizada en las sedes de Carabayllo, Comas, Los Olivos, Metro-UNI, Puente Piedra, Camaná, La Victoria, Surquillo, Mirones, Magdalena, Lince, Chorrillos, Punta Hermosa, Ate, El Agustino y San Juan de Lurigancho.

16 establecimientos de Sisol Salud tomarán muestras de casos sospechosos de esta enfermedad. Los exámenes serán enviados al Minsa. (MML)

2:00 p.m.

La Municipalidad de Miraflores dispuso la suspensión de todas las actividades en espacios públicos del distrito como medida de prevención ante el coronavirus COVID19.

📣[ #Urgente ]

12:50 p.m.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al coronavirus. Ya hay más de 110.000 casos confirmados en más de 100 países, unas 4.000 muertes y más de 60 mil recuperados, la mayoría de ellas todavía en China continental. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que esta declaración no se relaciona tanto con la mortalidad del virus, sino con su propagación.

La epidemia de coronavirus en el mundo. (AFP).

11:30 a.m.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) respaldó el anuncio del presidente Martín Vizcarra de postergar el inicio de clases escolares hasta el 30 de marzo, como una de las medidas de prevención ante el avance del nuevo coronavirus en el país. Lucio Castro, secretario general del Sutep, explicó a El Comercio que la decisión es “acertada” ante la situación crítica en varias instituciones educativas, donde la infraestructura y las condiciones de salubridad no son las adecuadas.

9:30 a.m.

El presidente Martín Vizcarra informa que los casos ahora son 13. “Esta mañana se ha elevado a trece el número de personas de coronavirus en Perú. Se han realizado 487 muestras, 474 son negativas y 13 positivas”, dijo.

En conferencia de prensa, anuncia la designación de 100 millones de soles al Minsa para reforzar el sistema de prevención, control y respuesta sanitaria ante los casos de coronavirus.

Además, se posterga el inicio de clases escolares a nivel nacional hasta el 30 de marzo. La medida aplica para el sector público y privado.

Asimismo, el mandatario anunció que se probó un decreto de urgencia que dispone el aislamiento de todas las personas que vienen de Italia, España, Francia y China. La cuarentena será por 14 días.

“No podemos hacer un control personal de todos y cada uno de los pasajeros. La responsabilidad es de cada ciudadano con sus familiares, sus compañeros de trabajo y sus vecinos”, agregó el mandatario.





8:35 a.m.

Se han reportado nuevos casos sospechosos de coronavirus en Lima (3), Ica (3) Huancavelica (3), Huánuco (1) y Piura (1).

MARTES 10/03

4:07 p.m.

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana brindó unas recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus, entre las que figuran, evitar darse la mano durante el saludo de la paz durante la Santa Misa.

2:34 p.m.

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, se encuentra en Arequipa, donde explica a los ciudadanos las medidas para protegerse del coronavirus, como el adecuado lavado de manos con agua y jabón.

12:05 a.m.

El Minsa informa que viene circulando un falso comunicado sobre ladrones disfrazados de médicos. Recordó que las pruebas para detección del coronavirus se efectúan tras comunicación con la línea 113.

10:20 a.m.

Reportan caso sospechoso en la provincia de Barranca (Lima).

09:55 a.m.

Hasta el momento, un total de 335 casos de presunto coronavirus han sido descartados, informó el Minsa.

08:55 a.m.

Estos dos nuevos casos no tienen relación alguna con el paciente cero, quien es un trabajador de una línea aérea de 25 años que contrajo el coronavirus cuando viajó a Londres por vacaciones.

08:10 a.m.

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, confirmó dos casos nuevos de coronavirus, sumando 11 en total hasta el momento. Estos dos nuevos casos se trata de dos hermanos, de 27 y 15 años, que están en Huánuco tras regresar hace poco de un viaje de Europa. En total, hasta el momento hay 11 casos registrados en Perú.

Hinostroza detalló que el estado clínico actual de ambos es estable y actualmente se encuentran en aislamiento domiciliario. El personal del Ministerio de Salud (Minsa) les realiza el seguimiento correspondiente.

LUNES 09/03

01:30 p.m.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) aclaró que no es verdad que esta institución haya propuesto la suspensión de diversos eventos masivos como medida preventiva ante el reporte de casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú, que a la fecha son nueve. “Denunciamos toda información que tome nombre del Seguro Social de Salud que no haya sido difundida en nuestros canales oficiales”, se puede leer en el pronunciamiento realizado a través de su cuenta de Twitter.

12:15 p.m.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se elevaron a 9 los casos positivos por coronavirus COVID-19 tras analizarse 318 muestras en todo el país. Los dos nuevos pacientes que han dado positivos están relacionados al paciente cero y sus edades son de 78 (M) y 66 (F) años.

12:00 p.m.

El Ministerio de Educación (Minedu) desmintió un falso comunicado compartido a través de las redes sociales respecto a presuntas medidas coordinadas con el Ministerio de Salud (Minsa) para evitar y “afrontar la propagación” del coronavirus tras la confirmación de nueve casos de COVID-19 en el país. A través de su cuenta oficial de Twitter, el sector publicó un mensaje dirigido a la comunidad educativa en el que explica que las únicas fuentes donde se puede encontrar información sobre las medidas por la situación de coronavirus en el país son los portales web del Minedu y del Ministerio de Salud (Minsa).

9:00 a.m. Entregarán jabones en el Metropolitano

Protransporte entregará a los usuarios del Metropolitano jabones como medida preventiva a fin de evitar el contagio de coronavirus (COVID-19). Fuentes de la empresa indicaron a este diario que un lote de 170 mil jabones serán distribuidos en las estaciones donde se reporta mayor concurrencia de pasajeros. Desde la Estación Central, el funcionario indicó que alrededor de 40 mil personas transitan a diario por la citada estación del Metropolitano, y en general son unos 700 mil usuarios los que usan este servicio de transporte lo que lo convierte en un foco de un eventual contagio de COVID-19, y de otras enfermedades.

presidente Ejecutivo de Protransporte, Fernando Perera, anunció que se entregará a los usuarios del Metropolitano jabones como medida preventiva a fin de evitar el contagio de coronavirus. (Foto: Lino Chipana)

8:00 a.m. Los compañeros de niño con COVID-19 deben ser aislados en sus casas:

Eduardo Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, invocó a la calma tras conocerse que un niño de siete años del colegio Newton College dio positivo a coronavirus y señaló que solo los compañeros y los profesores del escolar deben ser aislados en sus casas, pero nadie más. Esto por un periodo de dos semanas, tiempo para descartar la enfermedad. Durante este lapso, deben ser monitoreados por el Ministerio de Salud para seguir de cerca la evolución de los síntomas que puedan presentar.

Sábado 07/03

04:20 p.m.: El Minsa confirmó cinco nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú. Se trata de tres adultos y un niño. Sus familiares han sido aislados desde ayer. El otro caso corresponde a un joven estudiante arequipeño de 29 años que llegó de Londres el pasado 29 de febrero.

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Manuel Loayza,y la viceministra de Salud, Nancy Zerpa. (Foto: Leandro Britto/GEC)

Viernes 06/03

09:21 p.m.: La ministra Hinostroza: “Modificaremos el presupuesto para controlar los casos de coronavirus. Los S/ 4 millonesdestinados inicialmente aumentarán a S/30 millones”.

09:17 p.m.: Ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza: “Estamos abastecidos con vacunas y un nuevo lote debería ingresar en abril”. La titular del sector reitera la recomendación a la población de lavarse las manos en promedio por 20 segundos.

09:13 p.m.: La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó en Canal N, que una persona contagiada con coronavirus puede infectar en promedio a 2.6 personas.

8:00 p.m.: El Ministerio de Salud actualiza la información que tienen sobre el coronavirus hasta el momento.

🗓 Reporte │ Esta es la situación del coronavirus en Perú hasta las 18:00 horas del 6 de marzo.



7:04 p.m.: Estas son algunas recomendaciones de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud (Minsa) e infectólogos consultados por El Comercio para prevenir la propagación del coronavirus:

No comprar mascarillas si no es absolutamente necesario.

No compartir utensilios como vasos o cucharas.

No compartir información de fuentes poco confiables.

No consumir medicamentos sin receta médica para combatir el Covid-19.

No saturar los hospitales.

No entrar en pánico por la letalidad del virus.

Puede encontrar todo el detalle en la siguiente nota: Coronavirus en el Perú | 10 cosas que no debes hacer ante la llegada del Covid-19 al país

6:28 p.m.: INPE restringe visitas en los penales de Lima y Callao tras caso confirmado de coronavirus en Perú.

6:03 p.m.: El Comercio aclara en esta nota algunas dudas sobre la enfermedad y las formas de prevenir su contagio: Coronavirus en el Perú: ¿es posible el contagio de la enfermedad en hospitales, centros laborales y colegios?

4:55 p.m. Rectores y decanos de universidades públicas se comprometieron a reforzar las estrategias de prevención y respuesta frente a el coronavirus.

4:24 p.m.: Demostración del protocolo de atención domiciliaria para casos de coronavirus.

4:13 p.m.: EsSalud brinda consejos e información sobre cómo evitar el contagio de coronavirus.

3:45 p.m.: EsSalud lanzó la opción 10, una línea destinada a la prevención y orientación sobre el coronavirus. Para acceder se tiene que llamar al (01) 411-8000, opción 10, de lunes a domingo, las 24 horas del día.

3:32 p.m.: El decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, dijo que el brote del coronavirus “visibiliza la precariedad del sistema de salud”.

2:57 p.m.: El Colegio Médico cuestionó el presupuesto asignado por el Ejecutivo para combatir el coronavirus. “Es ínfimo” , señaló el decano nacional, Miguel Palacios. “Debe ser de S/1.000 millones”, agregó.

2:31 p.m.: En el marco de evitar posibles contagios por el coronavirus (COVID-19), el Minsa indicó que deben evitarse los saludos con besos o dándose la mano, así como compartir un mismo vaso de cerveza en una reunión.

1:40 p.m.: Funcionarios de EsSalud supervisaron el almacén central, administrado por Salog, donde comprobaron que el Seguro Social cuenta con los insumos médicos necesarios para atender los casos de coronavirus y otras enfermedades.

1:32 p.m.: El sector Salud informa sobre algunas de las recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias.

1:12 p.m.: El Minsa informó que los 680 mil adultos mayores que recibieron sus vacunas contra el neumococo en los establecimientos de salud y en las sedes del Banco de la Nación del todo el país durante 2019, solo presentarían un resfrío fuerte en caso de ser contagiados con el coronavirus.

12:40 a.m: El epidemiólogo de Essalud Edwin Neciosup, dialogó con El Comercio sobre la llegada del coronavirus al Perú y de todas las precauciones que uno debe de tener para evitar el contagio del COVID-19.

12:30 a.m: Ante el primer caso confirmado de coronavirus en el Perú, Latam Airlines Perú informó que la persona afectada con el COVID-19 es un trabajador de la empresa.





11:10 a.m: El ministro de Educación, Martín Benavides, descartó la suspensión del Año Escolar 2020 en las instituciones educativas públicas, programado para el próximo 16 de marzo. Desde Tacna, explicó que no se tomó esta medida porque no existe una situación de transmisión masiva comunitaria de COVID-19 en el Perú.

El titular del sector Educación indicó que se está coordinando con las direcciones regionales de educación, las direcciones regionales de salud y las Ugeles para aplicar una campaña informativa en los diversos planteles del país y así prevenir el contagio del coronavirus.

11:00 a.m: El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, exhortó a los 43 distritos de la capital a trabajar articuladamente para informar y apoyar a los ciudadanos ante confirmación del primer caso de coronavirus en el Perú. A través de su cuenta en Twitter, el burgomaestre pidió a la ciudadanía prudencia y guardar la calma.

9:40 a.m: El Minsa recomendó a las personas no adquirir mascarillas ya que en estos momentos no hay pruebas de que su uso por parte de personas sanas prevenga la transmisión del coronavirus. En el caso de las personas detectadas con este mal sí se recomienda su uso.

El uso inadecuado o excesivo de mascarillas clínicas puede provocar graves problemas de carencia de suministros y que no haya mascarillas para las personas que necesiten llevarlas.

9:25 a.m: Hinostroza enfatizó que el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Minsa tendrá a su cargo la vigilancia del ciudadano, así como de sus familiares y contactos en el trabajo.

9:20 a.m: La funcionaria señaló que el paciente con coronavirus se encuentra actualmente con aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable.

9:10 a.m.: La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, detalló que el 5 de marzo, el Minsa activó el protocolo para casos sospechosos y un equipo especializado se trasladó al domicilio del ciudadano para examinarlo y tomarle las muestras correspondientes, que fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud.

7:30 a.m: A través de una conferencia, Martín Vizcarra confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Dijo que se ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo.

Coronavirus en el mundo

A la fecha, el número de personas infectadas de coronavirus (COVID-19) en el mundo llegó a 98.123, de las cuales 3.385 fallecieron, en 87 países y territorios, según un balance de AFP sobre la base de fuentes oficiales.

China -a excepción de Hong Kong y Macao- en donde se declaró el brote a fines de diciembre, sumaba 80.552 casos, con 3.042 decesos. Entre el jueves y el viernes se registraron en ese país 143 casos nuevos y 30 decesos.

El último jueves, Ecuador sumó tres nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de COVID-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana.

