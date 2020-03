Coronavirus en Perú EN VIVO: toque de queda, 145 casos y todo lo que ocurre en tercer día de cuarentena

En el tercer cía de estado de emergencia nacional por coronavirus, el presidente de la República, martín Vizcarra, anunció que desde hoy se ordena la inmovilidad obligatoria, con la cual queda prohibido salir de las viviendas desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Asimismo, se anunció que desde mañana, a las 5 a.m., se prohibirá el tránsito de vehículos particulares. Ambas restricciones se siman a las medidas dispuestas el último domingo para evitar el contagio de COVID-19.

Esta mañana, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú y con esto se elevó a 145 el número de personas afectadas por esta enfermedad. La mayoría de pacientes está bajo aislamiento domiciliario y 19 se encuentran internados en el hospitales de Lima (tres de ellos con ventilación artifical pero estables). Según el último reporte, se han procesado 3.075 muestras por esta enfermedad.

Sigue a continuación las últimas noticias del coronavirus en el país y conoce qué medidas adoptó el Gobierno peruano para frenar la expansión de la enfermedad.

MIÉRCOLES 18/03

2:30 p.m. Detienen a ciudadanos que no cumplen restricciones en Arequipa

En el mercado Andrés Avelino Cáceres de Arequipa, personal policial y militar detienen a personas que no cumplen con acatar el estado de emergencia y el aislamiento social.

2:10 p.m. Nuevas medidas rigen desde hoy

A partir de las 8 de la noche de hoy, entra en vigencia la inmovilidad obligatoria en todo el país, medida anunciada por el presidente Martín Vizcarra para frenar el contagio de coronavirus. Además, desde mañana a las 5 a.m. queda prohibido el tránsito de vehículos particulares.

🚷 #PerúEstáEnNuestrasManos | Estas son las nuevas disposiciones sobre el Estado de Emergencia Nacional: pic.twitter.com/ERAbj0hhj8 — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 18, 2020

2:00 p.m. Calles de Lima vacías

La Municipalidad de Lima compartió imágenes captadas por un dron que muestran el cumplimiento del aislamiento social obligatorio, dispuesto para evitar el contagio de coronavirus.

Las calles de Lima lucen vacías. Un ejemplo de responsabilidad y unión que demuestra el compromiso y amor por nuestras familias y seres queridos. ¡Sigamos así! #EnLimaNosCuidamosTodos #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/jHuvviwBXs — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 18, 2020

1:50 p.m. Sanciones para empresas infractoras

La Defensoría del Pueblo recordó que las empresas que incumplan medidas del estado de emergencia y realicen actividades distintas a las permitidas, pueden ser sancionadas administrativa y penalmente.

#COVID_19 Empresas que incumplan medidas de #EstadoDeEmergencia y realicen actividades distintas a las permitidas, pueden ser sancionadas administrativa y penalmente. ¡Contáctanos! 👉https://t.co/pXkMYiFLRB pic.twitter.com/G2JrTas8TM — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) March 18, 2020

12:55 p.m. Zeballos: “Un sector de la población hizo caso omiso a las restricciones”

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, enfatiza en que las nuevas restricciones para evitar contagios de coronavirus se deben a que un sector de la población no ha respetado el aislamiento social obligatorio, poniendo en riesgo a otras personas.

Vicente Zeballos: "Estamos ordenando inmovilidad obligatoria y prohibición de circulación de autos porque hay un sector importante de la ciudadanía que está haciendo caso omiso a las disposiciones" #CoronavirusEnPerú #YoMeQuedoEnCasa — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) March 18, 2020

12:20 p.m. No circularán autos desde mañana

El mandatario informó que desde las 5 de la mañana del jueves 19 de marzo queda prohibida la ciruclación de atuos particulares.

Presidente Vizcarra: "Estas medidas son para evitar hacer una prórroga al estado de emergencia nacional" #CoronavirusEnPerú #YoMeQuedoEnCas — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) March 18, 2020

12:17 p.m. Usarán Villa Panamericana para pacientes

El presidente Vizcarra informó que desde mañana se habilitará el complejo de viviendas construido por los Juegos Panamericanos Lima 2019 será utilizado para los pacientes diagnosticados con COVID-19.

Presidente Martín Vizcarra anuncia que los departamentos construidos para #Lima2019 serán acondicionados para recibir a pacientes con #coronavirus https://t.co/rQIhkOt9cO — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) March 18, 2020

12:15: p.m. Desde hoy habrá toque de queda

Presidente Vizcarra anuncia toque de queda por Coronavirus: “A partir del día de hoy decretamos inmovilización obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana”

12:00 p.m. Casos hospitalizados se levan a 19

El presidente Martín Vizcarra informó que de los 145 casos confirmados con COVID-19, 13 se encuentran hospitalizados. De ellos, cinco están en cuidados intensivos.

11:45: Treinta intervenidos en Chimbote

La Policía de Chimbote ha intervenido a 30 ciudadanos que no cumplen con el aislamiento social dispuesto por el Gobierno. El jefe de la División Policial de Chimbote, Jorge Cotito Huallanca, informó que el estado de emergencia se cumple en un 80%.

La Policía de Chimbote ha intervenido a 30 ciudadanos que no cumplen con el aislamiento social dispuesto por el Gobierno. El jefe de la División Policial de Chimbote, Jorge Cotito Huallanca, informó que el estado de emergencia se cumple en un 80%. @PeruECpe pic.twitter.com/U4ryhoWIcZ — Laura Urbina (@laurbinasa) March 18, 2020

11:40 a.m. Suspenden cultos en Ica

A través de su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo informó que Iglesia Evangélica Luz del Mundo de Ica suspendió los cultos religiosos que estaba convocando por redes sociales tras ser exhortados por este organismo a cumplir las disposiciones en marco de la emergencia nacional por coronavirus.

#Ica Exhortamos a pastor de la Iglesia Evangélica Luz del Mundo suspender los cultos religiosos que estaba convocando por redes sociales. Al acoger la recomendación se cancelaron actividades hasta el 30 de marzo. #YoMeQuedoenCasa #COVID_19 pic.twitter.com/zDj2ndMavQ — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) March 18, 2020

11:10 a.m. Vacunan contra el neumococo a adultos mayores

El Minsa ha dispuesto que las personas de la tercera edad sean vacunadas contra el neumococo. Esta vacunación se realizará en el domicilio de los pacientes.

Personal de Essalud y miembros de sanidad de las Fuerzas Armadas en estos momentos se encuentran repartiendo las vacunas contra el neumococo en las casas de adulto mayor de distintos distritos. @Lima_ECpe pic.twitter.com/2PXHTxb9M1 — Lupe Muñoz (@Lupemunz) March 18, 2020

10:53: Suben a 145 los casos de COVID-19 en Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, al 18 de marzo de 2020, se han procesado 3075 muestras por coronavirus COVID-19, obteniéndose, hasta las 07: 00 horas, 145 resultados positivos.

Lima acumula a la fecha 111 de los casos. Diez casos se han registrado en Loreto, seis en Lambayeque, cinco en el Callao, en tanto que en Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad y Piura se registran dos casos en cada una. Las regiones de Cusco, Ica y Madre de Dios tienen un caso cada una.

145 casos de Coronavirus en el Perú

10:35 a.m. Presidente brindará conferencia al mediodía

El presidente de la República, Martín Vizcarra, ofrecerá una conferencia de prensa en el marco del tercer día de estado de emergencia y aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por su gobierno para evitar el contagio de coronavirus (COVID-19) en el Perú. A través de un comunicado la Presidencia de la República indica que el jefe de Estado estará acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos. La conferencia está programada para las 12:00 p.m.

10:20 a.m. PCM recuerda que se pueden pasear perros durante cuarentena

La presidencia del Consejo de Ministros recordó a la ciudadanía que durante el estado de emergencia nacional está permitido salir de casa para pasear a las mascotas, siempre que estos recorridos sean cortos y cerca de la vivienda.

☑️🐶 Realiza paseos cortos con tus mascotas y que no sea una excusa para incumplir la cuarentena. #PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/zqTD6tV4WH — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 18, 2020

10:00 a.m. Sedapal suspende cortes de agua

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que se han suspendido todos los cortes de agua que se tenían programado por trabajos de mantenimiento y mejoramiento, así como los cortes de servicio por falta de pago, mientras dure el Estado de Emergencia Nacional por el avance del coronavirus (COVID-19).

9:30 a.m. Tercer día de emergencia en Chimbote

En el tercer día de estado de emergencia se han colocado lavaderos en los principales mercados de Chimbote, en la región Áncash, para incentivar la higiene de manos en los usuarios como medida de prevención contra el coronavirus.

9:20 a.m. Trasladarán a Arequipa a segundo grupo de personas varadas

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez Cresta, informó que en las próximas dos horas las más de 100 personas que pernoctaron en las afueras del aeropuerto internacional Jorge Chávez, tras haber perdido sus vuelos de retorno por mal tiempo, serán trasladas a la región Arequipa.

9:00 a.m. Turistas llegan a aeropuerto del Cusco

Decenas de turistas que se encontraban varados en Lima llegaron esta mañana al aeropuerto Alejandro Velasco Astete. El gobernador regional informó que los ciudadanos extranjeros serán aislados, pero pidió un puente aéreo para ellos.

08:30 a.m. Reportan más casos de coronavirus en Loreto

La Dirección Regional de Salud de Loreto, asegura que han aumentado los casos de coronavirus a 10. Además, una nueva muerte por dengue.

8:00 a.m. Suspenderán líneas telefónicas

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que en un plazo no mayor a 24 horas se procederá a la suspensión de 47 líneas telefónicas por realizar llamadas “perniciosas” a las centrales de emergencia, urgencias e información. Según el MTC, las llamadas perjudiciales fueron registradas el último martes en la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (3), la central 115 del COEN (5), el 105 de la Policía Nacional del Perú (29) y el 106 del SAMU (10).

7:10 a.m. Intervienen call centers que no respetaban cuarentena

Personal de Fiscalización de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú intervinieron 5 empresas de call center donde evacuaron a más de 2.000 personas que eran obligados a trabajar pese al estado de emergencia nacional. Los trabajadores cuales vendían celulares y seguros.

Las empresas intervenidas son: Konecta S.A., Servicios de Call Center (SCC) y Global Store, donde más de 2,000 personas hacinadas laboraban en espacios cerrados, corriendo el riesgo de ser contagiadas con el COVID-19.

Intervienen call centers que no respetaban cuarentena (MML)

MARTES 17/03

11:55 p.m.: Acuerdan postergar el pago del recibo de marzo de Sedapal

Tal como lo había adelantado el presidente Martín Vizcarra, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez, anunció que el Gobierno decidió que el pago a Sedapal por el servicio de agua potable en marzo sea postergado y fraccionado en 12 meses.

“En lo que concierne a Lima Metropolitana, los que están bajo el régimen de Sedapal ese pago va ser postergado y será prorrateado durante un lapso de un año, eso se va establecer mediante un decreto supremo en los próximos días”, indicó el funcionario en RPP Televisión.

10:25 p.m.: Fuerzas Armadas y Policía intervendrán a empresas que no acaten aislamiento

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que realizará operativos de intervención, por medio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, para las empresas que cumplan con el Estado de Emergencia decretado por el Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus en el país.

8:00 p.m. Aplausos para quienes luchan contra el coronavirus

Vecinos de Surquillo, Miraflores, Lince y Pueblo Libre aplauden desde sus departamentos y viviendas donde cumplen el periodo de cuarentena, como apoyo y aliento a las personas que luchan contra el coronavirus atendiendo a personas infectadas y cumplen el estado de emergencia. Una situación similar se ha visto en otros países como España e Italia donde cumplen más días en emergencia.

Vecinos de Lince aplaudieron desde sus viviendas y departamentos. (Video: Francesca García)

07:30 p.m.: .Reportan corte de luz en varios distritos de la capital

En pleno estado de emergencia y aislamiento social, esta noche se ha presentado un corte de luz en varias zonas de los distritos de Miraflores, Barranco y Surquillo. El apagón se registró alrededor de las 7 de la noche. En otras zonas, como Salamanca, también se reportaron hechos similares durante el día. Una fuente de Luz del Sur informó a El Comercio que ya se ha destinado un equipo para solucionar este inconveniente.

Así luce Barranco durante apagón de esta noche. (Foto: Natalia Molina)

7:20 p.m.: INEN seguirá atendiendo citas programadas para quimioterapia y radioterapia

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) informó este martes que solo atenderán las citas programadas para quimioterapia, radioterapia y cuidados paliativos, debido al estado de emergencia nacional (cuarentena) por 15 días decretado por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el país.

En un comunicado, el INEN señaló también que solo se permitirá el ingreso de un único acompañante. “Es preferible que el paciente venga solo a su cita por medida de seguridad”, indicó.

5:00 p.m.: Osiptel prohíbe suspender servicios por falta de pago e insta a operadoras a incrementar ‘datos’ de los usuarios

El Osiptel hizo un llamado a las empresas operadoras de telecomunicaciones para brindar facilidades a los usuarios a fin de afrontar la cuarentena decretada por el Ejecutivo para combatir el COVID-19, con el foco en las actividades productivas relevantes durante la medida.

4:00 p.m. Cierran Call Center con más de 200 trabajadores por no cumplir estado de emergencia

Municipalidad de Lince cierra una empresa de call center ubicada en la calle Los Mirtos 120 donde había más de 200 trabajadores en las instalaciones, en contra de lo dispuesto en el estado de emergencia que dispuso el gobierno de Martín Vizcarra para contener el avance del coronavirus. Según fuentes del municipio, se trata de una empresa denominada Serproint Perú SAC y, tras recibir la denuncia de la gente, se procedió a la clausura. Los trabajadores estaban en un ambiente cerrado, insalubre y expuesto a contagio de la enfermedad. Todos fueron retirados con la participación de la Policía Nacional.

3:40 p.m. Latam repatria desde Miami a más de 100 peruanos

Latam Airlines Perú informó este martes que arribó el primer vuelo de repatriación de compatriotas desde Miami. Con esta acción, más de 100 peruanos llegaron a nuestro país y ya se encuentran en sus hogares. A través de un comunicado, la empresa especificó que en este grupo de peruanos habían personas en situación de emergencia que no tenían boletos aéreos y que necesitaban regresar a Perú.

2:20 p.m. Calles sin tráfico en Lima

Debido al estado de emergencia nacional, las calles de Lima se encuentran libres. Google Maps muetras las principales vías de la capital sin autos.

El tráfico de Lima está de color verde. Una imagen que creíamos imposible de ver. pic.twitter.com/AHFFTAIfKg — Juan Pablo León 🇵🇪 (@mal_menor) March 17, 2020

2:00 p.m. ONPE prorroga plazo para rendición de cuentas

La Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) prorrogó el plazo para la presentación de los gastos de campaña de los candidatos y partidos que participaron en las Elecciones Congresales Extraordinarias del 26 de enero.

1:00 p.m. Perú se encuentra en la fase 3 de contagio

El presidente Martín Vizcarra explica que el Perú se encuentra en la tercera fase de contagio, la cual corresponde al contagio comunitario. Es decir, el virus se transmite entre personas que no tuvieron contacto con el paciente cero o con quienes viajaron al exterior. “Todos los 117 contagiados no estuvieron en Europa o tuvieron contacto con quienes viajaron. Eso nos obliga a las tomar decisiones que tomamos”, dijo.

Presidente Vizcarra: "Estamos en la fase 3 porque hay contagio comunitario. Todos los 117 contagiados no estuvieron en Europa o tuvieron contacto con quienes viajaron. Eso nos obliga a tomar decisiones" #coronavirusEnPerú



(Foto: Alessandro Currarino) pic.twitter.com/lhjtU8eXdh — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) March 17, 2020

12:50 p.m. No será necesario ampliar la cuarentena si se cumple correctamente

“No se va a requerir prórroga del estado de emergencia en la medida en que cumplamos bien estos 15 días”, enfatizó el mandatario.

12:40 p.m. Tres casos con ventilación mecánica

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informa que de los 117 pacientes con coronavirus, 10 están hospitalizados, 3 de ellos con ventilación mecánica, mientras que el resto continúa en sus domicilios. “Menos del 20% va a requerir hospitalización”, dijo en conferencia de prensa.

12:30 p.m. Presidente asegura que estamos dentro de los parámetros de contagio

“Se han confirmado 117 casos de coronavirus de una muestra de casi 3.000. Estamos dentro del parámetro previsto. La cifra va a seguir en aumento, pero esperamos, en estos 15 días de cuarentena, el punto de inflexión para que esa curva tienda a bajar”, dijo el mandatario

12:20 p.m. Presidente Vizcarra brinda conferencia de prensa

11:35 a.m. El segundo día de estado de emergencia en Abancay y Chimbote

Personal de salud inspecciona a los pasajeros en el terminal de Abancay, en la región Apurímac, para descartar casos de coronavirus.

Asimismo, en Chimbote, en Áncash, ha disminuido la cantidad de personas que se encuentran en el mercado mayorista La Perla, el principal de la ciudad. Los compradores se movilizan con mascarillas para conseguir productos de primera necesidad.

11:30 a.m. Ciudadanos pueden solicitar pase de tránsito

La plataforma digital única del Estado Peruano implementó un acceso para que los ciudadanos puedan registrar su solicitud para obtener el pase especial de tránsito que les servirá durante el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio .

Para registrarse debes ingresar a la plataforma (www.gob.pe/pasedetransito) y seguir las instrucciones.

11:20 a.m. Cierran accesos en la Vía Expresa

Con la colocación de rejas, el Ministerio del Interior dispuso el cierre total dela Vía Expresa de Paseo de la República y solo se permite el paso a los buses del Metropolitano y a vehículos de trabajadores exonerados de la restricción, en cumplimiento del estado de emergencia por coronavirus.

11:15 a.m. Restringen visitas en hospital Rebagliati

Debido al estado de emergencia nacional, en el hospital Rebagliati no atenciones en consultorios externos. Solo se permite el ingreso a los pacientes que vienen a sesiones de quimioterapia, hemodiálisis y a recoger medicamentos. Además, las visitas están permitidas de 3:00 p.m a 4:00 p.m solo un familiar por paciente. Tienen que venir con mascarilla.

También están llegando al hospital pacientes que informan que están intentando reprogramar sus citas pero no tienen respuesta. @Lima_ECpe pic.twitter.com/xh77oIsDPc — Lupe Muñoz (@Lupemunz) March 17, 2020

11:00 a.m. Pasajeros varados esperan en aeropuerto

Decenas de personas se encuentran en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez para intentar conocer qué pasará con sus vuelos que fueron cancelados por el estado de emergencia que prohíbe el transporte aéreo nacional e internacional.

10:45 a.m. Se pronuncia Vizcarra

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Martín Vizcarra exhortó a los peruanos a seguir acatando con responsabilidad las medidas adoptadas por el Gobierno, como el aislamiento social.

Peruana y peruano, te pido seguir acatando con responsabilidad las medidas adoptadas por el Gobierno. El aislamiento social obligatorio es el único camino para frenar la propagación del coronavirus. Estamos unidos a pesar la distancia. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/I1jsCJhkiT — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) March 17, 2020

10:05 a.m. Cierran los accesos a Lima

El Mininter cerró los cinco accesos a Lima y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para el transporte de pasajeros como parte de las medidas restrictivas en el marco del Estado de Emergencia por los casos de coronavirus. Los cierres se realizaron en las siguientes vías : Ancón (Panamericana Norte), Yangas (Carretera Canta), Corcona (Carretera Central), Cieneguilla (Carretera Cieneguilla) y Pucusana (Carretera Sur).

Los 5 accesos a Lima y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quedaron cerrados para el transporte de personas desde las 00:00 hrs. de hoy, en el marco del Estado de Emergencia dictado para evitar la propagación del #Coronavirus. #YoMeQuedoEnCasa

Conoce los detalles aquí ⤵ pic.twitter.com/C1OB9Z84w8 — Mininter Perú (@MininterPeru) March 17, 2020





10:00 a.m. Comerciantes buscan taxis para trasladar mercadería

Elvira Quispe, quien vende frutas en el mercado San Genaro de Chorrillos, lleva más de dos horas esperando una movilidad en La Victoria para trasladar su mercadería.

Comerciantes esperan por más de dos horas para poder llevar sus productos. "Los taxis no están pasando y los pocos que hay han subido el precio", manifestó Elvira Quispe, quien vende frutas en el mercado de San Genaro, en Chorrillos @Lima_ECpe #YoMeQuedoEnCasa #AltoAlCoronavirus pic.twitter.com/8oMvjP2nBZ — Juan Guillermo Lara (@JuanG_Lara) March 17, 2020

9:50 a.m. Así vive Chimbote el segundo día de estado de emergencia

Poca gente y vehículos en las calles y mercados en Chimbote, Ancash. La compra de alimentos de primera necesidad ha disminuido en el centro comercial Plaza Vea en el segundo día de estado de emergencia y cuarentena por coronavirus.

Así vive Chimbote el segundo día de estado de emergencia. (Laura Urbina)

9:40 a.m. Personal de salud transitará sin restricciones a su centro de trabajo

El Minsa informó que personal asistencial que labora en establecimientos públicos y privados podrán desplazarse sin restricciones a sus centros de labores presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocheck, o carnet del colegio profesional al que pertenece.

🚨 COMUNICADO │ Con el objetivo de asegurar la atención médica en todos los establecimientos de salud públicos y privados, el #Minsa informa que desde hoy el personal asistencial transitará sin restricciones a sus centros de trabajo. #TuSaludPrimero pic.twitter.com/rCVXtVDwNt — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 17, 2020

9:35 a.m. Trasladarán a pasajeros que perdieron vuelos por mal tiempo

El jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, aseguró que el Gobierno está realizando las coordinaciones para atender a un grupo de pasajeros que se ha quedado varado dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras perder un vuelo programado para el lunes por malas condiciones meteorológicas en Arequipa. Dicho traslado solo será para este caso específico pues están prohibidos los viajes nacionales e internacionales.

El jefe del Indeci atiende a pasajeros a Arequipa varados por medidas ante el coronavirus en Perú

9:30 a.m. Pocos buses de transporte público en Callao

Decenas de personas esperan abordar un bus de transporte público en el cruce de las avenidas Faucett y Colonial; sin embargo, la PNP se encuentra en la zona verificando que el transporte público lleve la menor cantidad de personas a bordo para evitar el contagio del coronavirus, en marco de la cuarentena obligatoria.

Pasajeros intentan abordar buses de transporte púbnlico en la avenida Faucett. (Renzo Giner)

9:20 a.m. Se mantiene el servicio de limpieza pública en Lince

Pese al estado de emergencia nacional por coronavirus, el servicio de recojo de basura, parques y jardines sigue realizándose con normalidad en el distrito de Lince. Las autoridades habían adelantado que los servicios básicos no se verían afectados por la cuarentena. En la avenida Canevaro y Pardo de Zela no hay transporte público.

Sin transporte público en Canevaro-Pardo de Zela. No hay buses ni combis. Algunos taxis circulan. Funcionan servicios de recojo de basura y parques y jardínes. #YoMeQuedoEnCasa #AltoAlCoronavirus @Lima_ECpe pic.twitter.com/4rYUZMgDb9 — Jorge Malpartida (@jorgemt) March 17, 2020

Av. José Pardo de Zela (cuadras 3 y 4) Negocios cerrados y vecinos caminando con mascarillas mientras van a abastecerse de alimentos. #CoronavirusEnPerú @Lima_ECpe pic.twitter.com/MW6ObMwHv7 — Jorge Malpartida (@jorgemt) March 17, 2020

9:10 a.m. Control policial en avenida Javier Prado

En la Av Javier Prado, a la altura del puente Quiñones, se ha instalado un control policial para verificar credencial para circulación. @Lima_ECpe #COVID2019 pic.twitter.com/SSnXWjS08I — Fernando Alayo Orbegozo (@feralayo) March 17, 2020

9:08 a.m. Retenidos por no cumplir cuarentena

Siete personas fueron retenidas y trasladadas a la comisaría Santoyo, en el Agustino. Transitaban sin justificación, informó la PNP#Coronavirus #Coronavirusenperú@Lima_ECpe — Oscar Paz Campuzano (@OscarPazC) March 17, 2020





9:00 a.m. Control militar en óvalo Guitérrez

En segundo día de aislamiento por #COVID2019, se ha instalado un control militar en el óvalo Gutiérrez de Miraflores. También en otras vías. Quienes no tienen fotocheck de trabajo esencial, no pueden circular. @Lima_ECpe pic.twitter.com/qrIWkaq2cg — Fernando Alayo Orbegozo (@feralayo) March 17, 2020

8:58 a.m. Tres casos en UCI

La ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, informó que, de los 117 casos de coronavirus en Perú, tres se encuentran en cuidados intensivos.

Ministra de Salud: Tenemos 117 diagnosticados como positivos, 13 están hospitalizados y 3 en cuidados intensivos. Necesitamos intensificar el esfuerzo para lograr el aislamiento social. Hagamos el esfuerzo juntos para revertir estas cifras! #YoMeQuedoEnCasa

8:51 a.m. Primer caso de COVID-19 en Loreto

Se confirmó el primer caso de coronavirus en el departamento de Loreto. Se trata de un trabajador de un albergue turístico que tuvo contacto con una persona extranjera. Unas 16 personas se encuentran en aislamiento domiciliario.

8:43 a.m. Casos de COVID-19 se eleva a 117

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó que se elevó a 117 los casos de coronavirus en Perú.

8:42 a.m. Av. Petit Thouars sin vehículos

Av. Petit Thouars (cuadra 19), Lince. 8:36 a.m. Sin transporte público y pocos taxis en las calles. Algunos vehículos particulares transitan por la vía. #CoronavirusEnPerú @Lima_ECpe pic.twitter.com/DUmj5I4Ya4 — Jorge Malpartida (@jorgemt) March 17, 2020

8:30 a.m. Así se vive el estado de emergencia en Ancash

En el segundo día de estado de emergencia y cuarentena obligatoria, policías y militares resguardan las calles de Áncash para evitar el traslado de personas que no pertenecen a los grupos permitidos para circular. La Policía Nacional ha restringido el tránsito de los vehículos en las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote. Se ha instalado un punto de control en la avenida José Pardo, a la altura del pantano de Villa María, en el distrito de Nuevo Chimbote, para evitar que las unidades circulen con normalidad.

Así se vive el estado de emergencia en Ancash. (Laura Urbina)

8:00 a.m. Policías piden a mototaxistas regresar a sus casas en Iquitos

En el segundo día de estado de emergencia, agentes policiales en coordinación con miembros de las Fuerzas Armadas, exhortan a mototaxistas de Iquitos a retornar a sus viviendas.

7:30 a.m. Limitan el acceso a la Vía Expresa, Costa Verde y Javier Prado

El comandante general de la policía José Luis Lavalle explicó esta mañana que la circulación vehicular se ha restringido en las principales vías de la ciudad de Lima, entre ellas la Vía Expresa, Costa Verde y Javier Prado. Según Lavalle, el acceso a dichas vías está permitido exclusivamente a personas con trabajos escenciales contemplados en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

07:00 a.m. Fuerzas Armadas y PNP en las calles

En el segundo día de estado de emergencia y cuarentena obligatoria, policías y militares resguardan las calles para evitar el traslado de personas que no pertenecen a los grupos permitidos para circular.

Militares resguardan las calles en el segundo día de estado de emergencia para evitar el contagio de coronavirus. (Foto: Allen Gino Quintana /GEC)

En el segundo día del estado de emergencia, policías fiscalizan que se respete la orden de cuarentena obligatoria. (Foto: Cesar Grados /GEC)

00:00: Cierran las fronteras

Desde la medianoche de hoy, se dispuso el cierre de las fronteras del país como parte de las restricciones de movimiento para frenar el cotnagio de coronavirus. Así fue el cierre de frontera entre Perú y Chile, en ingreso al Complejo Fronterizo Santa Rosa, en Tacna.

LUNES 16/03

5:49 p.m. Presidente se reúne con miembros del Consejo de Estado

El presidente de la República, Martín Vizcarra, coordina acciones con el Consejo de Estado a fin de evitar la propagación del coronavirus.

El presidente @MartinVizcarraC lidera una nueva reunión del Consejo de Estado, para coordinar acciones que permitan contener la propagación del coronavirus durante el #EstadoDeEmergenciaNacional. pic.twitter.com/rYNRPz7oVa — Presidencia Perú (@presidenciaperu) March 16, 2020

5:40 p.m. Concientizan a pasajeros

Agentes de la Región Policial de Lima realiza campaña informativa y de concientización para prevenir el coronavirus. Recorrido empieza en la Av. Alfonso Ugarte.

#AHORA Región Policial de Lima realiza campaña informativa y de concientización para prevenir el coronavirus. Recorrido empieza en la Av. Alfonso Ugarte. @Lima_ECpe pic.twitter.com/kY5LbYNSuS — Rodrigo Cruz (@rcruza) March 16, 2020

5:00 p.m. El INSN-SB suspende atenciones por consulta

Como parte del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja informó que la atención por consulta externa queda suspendida. La reprogramación se realizará a través de la página web http://www.insnsb.gob.pe/citas

4:40 p.m. PNP insta a la ciudadanía a cumplir cuarentena

Agentes de la Región Policial Callao realizaron una caravana para exhortar a la ciudadanía a cumplir el Estado de Emergencia y el aislamiento social obligatorio.

#PeruEstaEnNuestrasManos🇵🇪

En la Región Policial Callao, nuestros efectivos exhortan a la ciudadanía a cumplir el #EstadoDeEmergencia. pic.twitter.com/Jjwu0Z30tI — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 16, 2020

4:20 p.m Metropolitano refuerza limpieza

La Municipalidad de Lima informó que continúa implementando acciones como fumigación, limpieza y desinfección de las estaciones y terminales del Metropolitano, a fin de evitar la propagación y contagio del coronavirus (COVID-19). El proceso incluye labores como barrido y trapeado de pisos con shampoo y desinfectantes; el uso de agua y lejía para esterilizar las máquinas de recarga de tarjetas, barandas, torniquetes, validadores, entre otros; y la limpieza de lunas y demás superficies.

Continuamos con las medidas de prevención para evitar el contagio del #coronavirus. Se han reforzado las labores de limpieza y fumigación en las estaciones y terminales. pic.twitter.com/63H4cQeuW7 — Metropolitano (@MetropolitanoPT) March 16, 2020

3:30 p.m. Prorrogan vigencia de DNI

El Reniec informó que suspenderá sus actividades hasta el 30 de marzo en todas sus oficinas a nivel nacional. Ante ello, con el fin de facilitar la identificación de los ciudadanos, se prorroga la vigencia de los DNI caducos en tanto dure el Estado de Emergencia.

A fin de velar por el bienestar de nuestros trabajadores y de la ciudadanía en general, nos sumamos al cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno del Perú.#YoMeQuedoEnCasa #PerúEstáEnNuestrasManos #COVID19 #Coronavirus pic.twitter.com/S5HOJLGE0Y — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) March 16, 2020

3:00 p.m. Magdalena permitirá a vecinos pasear a sus mascotas

La Municipalidad de Magdalena informó que, pese a lo Decretado por el Gobierno Nacional, los vecinos están permitidos para sacar a sus perros a pasear siempre que sea “unos minutos al día y en tramos cortos cercanos a la vivienda”.

2:00 p.m. Indecopi aclara que no interviene en precios

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que que no tiene facultades legales para regular los precios en el mercado “debido a que en el país no existe el control de precios ni tarifas de ningún producto o servicio, salvo de los servicios públicos que están regulados como telefonía (Osiptel), energía (Osinergmin), agua y servicios de saneamiento (Sunass), infraestructura aeroportuaria, carreteras y puertos (Ositran)”, según señalaron en un comunicado. No obstante, instaron a las empresas a garantizar el abastecimiento de productos y servicios.

1:20 p.m. Surco cierra el Parque de la Amistad

La Municipalidad de Surco dispuso el cierre de manera indefinida del Parque de la Amistad, el parque Voces por el Clima y el Parque del Aire. Luis Zárate, administrador del Parque de la Amistad, explicó que este atractivo turístico del distrito es uno de los que concentra mayor público. El promedio de visitantes al día llega hasta los 3 mil.

Municipalidad de Surco dispuso el cierre de manera indefinida del Parque de la Amistad, el parque Voces por el Clima y el Parque del Aire. (Foto: Difusión)

1:10 pm. Sunat prorroga vencimientos de declaración jurada

La SUNAT ha dispuesto la prórroga de los plazos de vencimiento de las declaraciones juradas, libros y registros electrónicos, así como las declaraciones informativas que vencieran en marzo, medida que beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas. En breve se aprobará un cronograma de vencimientos.

También se han suspendido temporalmente las fiscalizaciones y citaciones programadas, así como la atención al público en los Centros de Servicios al Contribuyente, en tanto dure el Estado de Emergencia Nacional para hacer frente al coronavirus.

📰 La #Sunat prorroga vencimientos de Declaración Jurada Mensual de febrero 2020 para micro, pequeñas y medianas empresas.



✔️ Prórroga comprende libros y registros electrónicos, así como las declaraciones informativas que vencieran en marzo. pic.twitter.com/JWIq32EYOP — SUNAT (@SUNATOficial) March 16, 2020

1:00 p.m. Licencia con goce de haber durante aislamiento

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres precisó que, en marco del Estado de Emergencia, los empleadores deben implementar la licencia con goce de haber para los trabajadores que no puedan laborar vía teletrabajo. Esta licencia deberá ser compensada posteriormente, aclaró en conferencia de prensa.

12:50 p.m. No hay fallecidos a la fecha

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, aclara que ningún paciente con COVID-19 ha fallecido en el Perú. Hasta el momento 86 personas han dado positivo a coronavirus. Una de ellas, el paciente cero, ya fue dada de alta.

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, aclara que ningún paciente con COVID-19 ha fallecido en el Perú #CoronavirusEnPerú — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) March 16, 2020

12:45 p.m. Ocho casos hospitalizados

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, detalló que existen ocho casos hospitalizados, de los cuales tres se encuentran con ventilación mecánica y cinco con oxígeno, cifra que se venía prediciendo ya que solo el 20% de infectados requerirán hospitalización. “Uno de ellos es el párroco y su estado es reservado”, dijo en conferencia de prensa.

12:40 p.m. Presidente pide a alcaldes colaborar

“Los alcaldes distritales tienen que colaborar con el Poder Ejecutivo. No pueden haber cines, restaurantes, bares y, obviamente, quien tiene que hacer cumplir ese alcance son las municipalidades”, dijo en conferencia de prensa.

12:30 p.m. Presidente anuncia acuerdos con otros países

“Hemos acordado que juntos vamos a unir esfuerzos, principalmente, para mantener una relación estrecha entre ministerios de Salud", agrega el presidente Vizcarra.

12:25 p.m. Presidente enfatiza en que aislamiento no es vacaciones

“No son 15 días de vacaciones, son 15 días de estado de Emergencia. Vamos a combatir este virus que si no lo paramos va a generar mucho dolor, muchas pérdidas de vidas”, dijo el presidente Vizcarra en conferencia de prensa.

12:20 p.m. Presidente iniciará conferencia

En unos minutos, el presidente Martín Vizcarra, dará una conferencia de prensa para informar sobre nuevas medidas para frenar el contagio de coronavirus en Perú. Sigue aquí la transmisión.

12:00 p.m. Repsol garantiza venta de combustible

Repsol comunica que mantendrá el abastecimiento de combustible en toda su red de Estaciones de Servicio durante el Estado de Emergencia de acuerdo con los dispositivos recientemente expedidos para la prevención sanitaria. “En Refinería La Pampilla se viene operando con normalidad, por lo que la producción de combustibles está asegurada”, señaló la empresa en un comunicado.

11:55 a.m. Presidente dará conferencia de prensa

El presidente de la República, Martín Vizcarra, brindará en los próximos minutos una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas ante el coronavirus. Minutos antes, mantuvo una videoconferencia con jefes de Estado, integrantes del Foro para el Progreso e Integración de América del Sur, para evaluar y coordinar acciones de contención contra la propagación del COVID 19.

El presidente @MartinVizcarraC, junto al canciller @GMeza_Cuadra, mantuvo una videoconferencia con jefes de Estado, integrantes del Foro para el Progreso e Integración de América del Sur, para evaluar y coordinar acciones de contención contra la propagación del #COVID19. pic.twitter.com/6Ocv1qd0bf — Presidencia Perú (@presidenciaperu) March 16, 2020

11:50 a.m. No se cumple distanciamiento en aeropuerto

En zona de vuelos nacionales del Jorge Chávez, el distanciamiento social por el #COVIDー19 no se cumple. Esto, debido a que el sol pega directo a esta hora y no hay otros lugares de sombra. No hay zonas de espera para llegada de parientes, todos lo hacen afuera. La policía resguarda el ingreso al terminal.

11:40 a.m. Realizan pruebas en el Rebagliati

En la puerta 3 del hospital Edgardo Rebagliati, usuarios con síntomas de coronavirus son atendidos para ser evaluados. Agentes de seguridad les preguntan qué sienten y les entregan mascarillas.

En la puerta 3 del hospital Rebagliati, usuarios con síntomas de coronavirus son atendidos para ser evaluados. Agentes de seguridad les preguntan qué sienten y les entregan mascarillas. #CovidEnPeru @Lima_ECpe pic.twitter.com/L34qft52F9 — Lourdes Fernández (@lourdesfcalvo) March 16, 2020

11:30 a.m. Paciente cero en Perú fue dado de alta

El tío del joven piloto de 25 años que fue el primer diagnosticado con COVID-19 informó a El Comercio que su sobrino ha sido dado de alta. En su vivienda hay 9 personas con aislamiento y todos permanecerán así hasta que se mantenga la medida dada por el Gobierno. Tres aún tienen coronavirus.

11:25 a.m. Últimos vuelos que recibe el Jorge Chávez

A partir de las 23:59 horas de hoy se cerrarán las fronteras de Perú como parte de las medidas de emergencia ordenadas por el Ejecutivo para frenar el contagio de coronavirus. El último vuelo que saldrá del aeropuerto Jorge Chávez será a las 23:55 horas, con destino al aeropuerto Fort Lauderdale de Florida (Estados Unidos).

#OJO

Estos son los últimos vuelos que llegan (izq) y salen (der) del aeropuerto Jorge Chávez antes del cierre de fronteras establecido a las 23:59 de hoy. #COVIDー19 @Lima_ECpe pic.twitter.com/kIz8LtBtxH — Fernando Alayo Orbegozo (@feralayo) March 16, 2020

11:10 a.m Mercado con afluencia normal de público

Pese al estado de emergencia y aislamiento social obligatorio, en el Mercado Modelo N°1 de Surquillo, comerciantes y clientes acuden con normalidad, pero llevando consigo mascarillas. En este distrito, los servicios delivery como Glovo siguen operando con normalidad. En varias calles, hay militares con mascarillas.

Usuarios y trabajadores acuden con mascarillas al Mercado Modelo N1 de Surquillo. (Fotos: Alessandro Currarino) #CovidEnPeru @Lima_ECpe pic.twitter.com/AxcrmMyjCL — Lourdes Fernández (@lourdesfcalvo) March 16, 2020

10:50 a.m. La Molina cierra sus fronteras distritales

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ha declarado a su distrito en emergencia y ha dispuesto el cierre de su frontera distrital. Por tal motivo, esta mañana se cerraron avenidas. Sin embargo, la Policía Nacional dispuso que las vías sean reabiertas para facilitar el traslado de quienes lo necesitan.

10:35 a.m. Peleas en terminal de Plaza Norte

Debido a las restricciones de tránsito nacional en internacional que rigen desde esta noche, la gente abarrota el terminal terrestre Plaza Norte. En el lugar se han registrado incidentes.

#CovidEnPerú. La gente abarrota el terminal terrestre Plaza Norte y hace instantes, esto se acaba de registrar en el terminal terrestre Plaza Norte e. @Lima_ECpe @PeruECpe @elcomercio_peru pic.twitter.com/id8RXEfzPe — Roger Aguilar Mendieta (@RogerAguilarMe3) March 16, 2020

En el terminal, muchas agencias anuncian que ya no tienen pasajes para los buses interprovinciales que viajan a diferentes regiones del país.

Pasajes agotados a diferentes regiones del país. (Roger AGuilar Mendieta)

10:30 a.m.: Médica residente fue diagnosticada con COVID-19

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, informó que una médica residente, cuya identidad se mantiene en reserva, ha dado positivo a coronavirus (COVID-19). Diez de sus compañeros de trabajo, también médicos residentes, fueron sometidos al tamizaje ese mismo día. Hasta hoy esperan los resultados. Además, hay otro caso de una médica con síntomas, cuyos resultados de descarte aún no han sido entregados.

10:00: Casos de coronavirus en 10 regiones

El Minsa informó que de los 86 casos positivos a coronavirus, Lima acumula a la fecha 70. Tres casos se han registrado en el Callao y en Lambayeque, en tanto que en Arequipa, Huánuco y Piura se registran dos casos en cada una. Las regiones de Áncash, Cusco, Ica y La Libertad tienen un caso cada una. Para evitar la propagación del virus, el Minsa recomienda a la población, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno, aislamiento domiciliario (cuarentena) por 14 dias.

9:54: Se suspende el ‘pico y placa’

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que se ha decidido suspender la restricción vehicular por número de matrícula, conocido como ‘pico y placa’, en la capital mientras dure el estado de emergencia para evitar el contagio de coronavirus.

9:45 a.m.: Usuarios no respetan aislamiento

El Comercio recorre las calles para conocer si la ciudadanía cumple con las restricciones para evitar el contagio de coronavirus. Comerciantes en la cuadra 2 de la Av. Luna Pizarro, en la Victoria, trabajan sin respetar el aislamiento obligatorio.

Comerciantes en la cuadra 2 de la Av. Luna Pizarro, en la Victoria, no acatan restricción por el estado de emergencia @Lima_ECpe pic.twitter.com/Mh2DDvTy4u — Juan Guillermo Lara (@JuanG_Lara) March 16, 2020

9:40 a.m. Policía resguarda el terminal Naranjal del Metropolitano

Policía controla el ingreso a la Estación el Naranjal luego de decretarse estado de emergencia nacional por 15 días el coronavirus. Agentes piden a los usuarios portar su DNI. Debido al aislamiento social obligatorio, se ha restringido la movilización de personas para evitar el contagio de coronavirus.

9:10 a.m. Gamarra cerrada

Como parte del estado de emergencia nacional y el aislamiento obligatorio por 15 días, la Municipalidad de La Victoria dispuso el cierre del emporio comercial Gamarra.

9:00 a.m. Cortarán el servicio por falsas llamadas de emergencia

El decreto de urgencia N° 026-2020, que establece estado de emergencia ante el coronavirus, dispuso la suspensión del servicio de telefonía a quienes realicen llamadas malintencionadas a centrales de emergencia, urgencia y de información. La sanción será por 30 días.

☎️¡Basta de llamadas malintencionadas! Se suspenderá el servicio a quienes realicen llamadas malintencionadas a centrales de emergencia, urgencia y de información. Con responsabilidad y compromiso podemos prevenir el #coronavirus. https://t.co/LVZ2TODhgM#PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/JjDGScCNco — MTCPeru (@MTC_GobPeru) March 16, 2020

8:40 a.m.: Dos choferes han sido llevados a la comisaría

En la Vía Expresa de Paseo de la República, la policía inspecciona que se cumpla las restricciones por el estado de emergencia para frenar el contagio de coronavirus. El Director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, General Jorge Alejandro Lam, informó a Latina que al menos dos choferes han sido llevados a la comisaría de Cotabambas por no cumplir con las restricciones.

Policía Nacional y Ejército inspeccionan e intervienen vehículos por no cumplir el estado de emergencia. (Foto: Gonzalo Córdova / GEC)

8:35 a.m.: aumentan los casos a 86

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó que ahora son 86 los casos de pacientes infectados con COVID-19 en el país.

#Coronavirus en Perú: casos por COVID-19 ascienden a 86, según ministra Elizabeth Hinostroza https://t.co/gb0FCF6nCB — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) March 16, 2020

8:10 a.m.: Viajes aéreos y terrestres nacionales también quedarán suspendidos

A las 23:59 p.m. de este lunes entra en vigencia el cierre temporal de las fronteras y se suspende el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. El ministro del Interior, Carlos Morán, informó que la restricción de movilidad por 15 días también aplicará para quienes quieran realizar viajes al interior del país, por cualquier vía (aérea, marítima, terrestre o fluvial).

8:00 a.m.: Metro de Lima con poca afluencia de pasajeros

La Línea 1 del Metro de Lima informó que funcionará con normalidad mientras dure el estado de emergencia. El servicio se prestará en su horario habitual de 5:30 a.m. a 10:30 p.m. de lunes a viernes y sábados y domingos de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. No obstante, debido a las restricciones del Gobierno para frenar el contagio de coronavirus, la afluencia al llamado Tren Eléctrico es menor.

La Línea 1 del Metro de Lima instó a los ciudadanos que hagan uso del servicio a seguir las normas de salud dictadas por el MINSA de lavarse las manos durante 20 segundos y cubrirse nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar. (Anthony Niño de Guzmán / GEC)

7:55 a.m. Cierran la Vía Expresa

El Ejército y los agentes policiales cerraron el acceso de vehículos en la Vía Expresa del Paseo de la República, en el Paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima. Solo se permitirá el pase a los vehículos que tengan autorización.

7:50 a.m.: Policía cierra Estación Naranjal del Metropolitano

La Policía Nacional decidió cerrar la Estación Naranjal del Metropolitano, en el distrito de Independencia, como parte de las medidas adoptadas en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por 15 días ante la propagación del coronavirus (COVID-19) en el país.

Cientos llegan a la estación del Metropolitano. (Foto: Liesly Martínez)

00:00 horas: inicia el Estado de Emergencia

Hoy, desde las 0:00 a.m., entró en vigencia el Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio por 15 días para frenar la propagación del coronavirus Covid-19 en el Perú, tal como lo señaló el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación dado en la noche del último domingo 15.

DOMINGO 15/03

11:45: p.m. Capacidad de transporte público se reducirá en 50% durante aislamiento

El ministro del Interior, Carlos Morán, indicó que la capacidad del servicio de transporte público formal se reducirá a un 50% durante la vigencia del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo para combatir la propagación del coronavirus.

En diálogo con Cuarto Poder, el integrante del gabinete enfatizó que los policías de Tránsito intervendrán a las unidades de transporte informal que circulen por las vías del país.

Respecto al transporte interprovincial y los vuelos internacionales, Morán detalló que las personas tienen plazo para arribar al Perú y movilizarse en el interior del país hasta el lunes a las 11:59 p.m.

10:48 p.m. Poder Judicial suspende sus labores

El Poder Judicial anunció la suspensión de todas sus labores desde el 16 de marzo, luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la declaratoria del estado de emergencia por 15 días debido al brote de coronavirus (COVID-19) en el Perú.

A través de un comunicado, refirió que el mismo lunes se informará a la ciudadanía y público en general qué áreas de tipo jurisdiccional y administrativo brindarán aquellos servicios que tienen carácter permanente.

9:00 p.m. Estado de emergencia inicia a las 00:00 a.m. de este lunes 16

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, informó que el estado de emergencia nacional comenzará a regir desde las 00:00 a.m. de este lunes 16 de marzo.

8:00 p.m. Declaran estado de emergencia nacional por 15 días

“Hemos aprobado en el consejo de ministros un Decreto Supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus”, expresó el mandatario Martín Vizcarra en un mensaje a la nación dado el domingo por la noche.

La norma tiene como principal medida el aislamiento social obligatorio por 15 días calendario. El gobernante también anunció la suspensión del transporte internacional de pasajeros por vía aérea, marítima y terrestre, durante ese lapso de tiempo.

También queda restringido el derecho constitucional de libre tránsito y el cierre de los negocios, a excepción de farmacias, bancos y establecimientos comerciales de productos de primera necesidad. Las Fuerzas Armadas apoyarán en las labores de seguridad.

7:19 p.m. EsSalud entregará equipos de protección a médicos

EsSalud anunció que distribuirá en sus establecimientos de todo el país equipos de protección, con el objetivo de evitar el contagio al personal médico que se encargará de la atención a los pacientes con coronavirus (COVID-19).

A través de un comunicado, la entidad detalló que se entregarán mascarillas médicas con serie 95, lentes, guantes quirúrgicos, botas, pantalones, mandiles, chaquetas impermeables, entre otros implementos.

5:27 p.m. Dos casos confirmados de coronavirus en el Callao

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se han reportado dos casos de coronavirus en el Callao, región importante al ser la puerta de ingreso al país por contar con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, y en donde se aplican medidas de control más drásticas ante el aumento de casos por el COVID-19. Esta es la primera vez que se menciona al Callao desde que se presentó el primer caso por esta enfermedad.

03:00 p.m. Varios ciudadanos acuden a supermercados para comprar ante posible cuarentena.

En redes sociales se especula que el presidente Martín Vizcarra decretará este domingo el estado de emergencia y la cuarentena general a nivel nacional como una medida extrema de prevención ante el aumento de casos por coronavirus COVID-19. Hasta el momento no se ha confirmado el mensaje. Sin embargo, durante el día el Gobierno ha iniciado una serie de medidas preventivas. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Lima ha informado que el abastecimiento de alimentos se encuentra garantizado.

02:20 p.m. Minsa: casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 71

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el número de personas con coronavirus (COVID-19) en el Perú se ha incrementado a 71, casi el doble de casos que se tenía en el reporte anterior difundido la noche del sábado.

🗓 Reporte │ Esta es la situación del coronavirus en Perú hasta las 13:10 horas del 15 de marzo.



Para más información, visita: https://t.co/F4GaDrvulE pic.twitter.com/HUR87UVlxQ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 15, 2020

01:00 p.m. Municipios cierran playas y piden a bañistas que se retiren

Tras el anuncio en la mañana sobre el cierre de playas en la Costa Verde, los municipios de Barranco, Chorrillos y Miraflores iniciaron la fiscalización y el retiro de bañistas, acompañados de la Policía Nacional del Perú. En algunos lugares las personas se oponían a salir de las playas y permanecían junto a sus familias y amigos. La medida fue establecida por varios municipios ante el pedido del Gobierno para que las personas se mantengan en sus domicilios para evitar contagios por coronavirus.

12:06 p.m.: Martín Vizcarra: nuevas medidas por coronavirus no contemplarán cierre de mercados, farmacias y bancos

El presidente indicó que estos establecimientos se mantendrán “permanentemente abastecidos y funcionando” ante las medidas que adopte su Gobierno ante la pandemia del coronavirus (COVID-19). A través de sus redes sociales, el mandatario indicó que los referidos establecimientos se mantendrán “permanentemente abastecidos y funcionando”. Instó a la ciudadanía, en esa línea, a que muestre “responsabilidad y amor” por el país.

Estamos en permanente reunión con los ministros y autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de evaluar las mejores decisiones para hacer frente al #Coronavirus #COVID19. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) March 15, 2020

10:56 a.m.: Coronavirus en Perú: Poder Ejecutivo aprueba Plan de Acción para enfrentar emergencia sanitaria

El Poder Ejecutivo promulgó hoy el Decreto Supremo N° 010-2020-SA, que aprueba el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios requeridos para enfrentar la emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días, con el objetivo de reducir la propagación y el impacto de este nuevo coronavirus (COVID-19) en la población.

10:30: am: Municipios de Barranco, Chorrillos y otros distritos cierran sus playas en la Costa Verde

Ante aumento de casos de coronavirus, la Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de todas sus playas en el litoral limeño, como La Herradura, Agua Dulce, Pescadores, Sombrillas, entre otras. Esta medida se da luego que cientos de bañistas acudieran a este espacio pese al pedido de cuarentena domiciliaria voluntaria planteada por el Gobierno para evitar el contagio del virus. Del mismo modo, Barranco y Punta Hermosa realizaron el cierre de sus playas. Fiscalizadores y Policías fiscalizarán el cumplimiento de esta medida.

08:00 a.m.: Coronavirus en Perú: Mayor centro de descarte del virus está rodeado por camiones de basura en Chorrillos | VIDEO

Desde hace más de 15 años, la Municipalidad de Chorrillos mantiene un depósito de camiones de desechos al lado del Instituto Nacional de Salud (INS), entidad encargada de confirmar o descartar casos de COVID-19 en el país

SÁBADO 14/03

10:16 p.m. Jorge Muñoz pide a los ciudadanos evitar aglomeraciones

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, exhortó a la población a que no se aglomere en lugares públicos, como playas y discotecas, a fin de disminuir los contagios del coronavirus (Covid-19).

“Hemos visto que muchas personas se han reunido en bares discotecas y playas donde se puede dar el contagio, estamos en una fase en la que el contagio se produce sin intermediación de gente que haya venido de afuera. La gente igual ha ido a las playas, le pido a la gente que no se esté aglomerando”, aseveró Muñoz a su salida de la presidencia del Consejo de Ministros

9:30 p.m. Reunión de alcaldes en municipio de Lima

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se reunió con los alcaldes distritales a fin de coordinar medidas preventivas para evitar el aumento de casos del Covid-19 en la capital. Dijo que mañana saldrá un decreto donde se precisarán medidas radicales.

9:00 p.m. Cusco tendrá laboratorio para confirmar o descartar casos de Covid-19

La región Cusco contará, desde este lunes, con el primer laboratorio descentralizado de análisis para descartar o confirmar casos sospechosos por coronavirus. Así lo anunció el gobernador regional, Jean Paul Benavente García, en diálogo con la Agencia Andina.

7:55 p.m. Aumentan a 43 los casos

El Minsa informó que se elevó a 43 el número de casos confirmados con el coronavirus en el país. Estos cinco nuevos casos corresponden a la ciudad de Lima y se encuentran en investigación, uno de ellos, una mujer de 49 años, con el antecedente de haber viajado a Italia y España.

6:29 p.m. Martín Vizcarra insta a no asistir a eventos públicos

El presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó a la ciudadanía a que no asista a eventos públicos ni reuniones sociales este fin de semana a fin de evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).

"Yo me quedo en casa. Evita asistir a eventos públicos, reuniones amicales y/o familiares este fin de semana. Perú, está en nuestras manos evitar la propagación del coronavirus”, escribió el mandatario este sábado en sus redes sociales.

#YoMeQuedoEnCasa Evita asistir a eventos públicos, reuniones amicales y/o familiares este fin de semana. #PerúEstáEnNuestrasManos evitar la propagación del coronavirus. — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) March 14, 2020

5:04 p.m. Cruceros no desembarcarán en puerto de Pisco como medida de prevención al Coronavirus

A fin de evitar un posible contagio y aumento de casos de coronavirus (Covid-19), ya no desembarcarán en el puerto de Pisco (Ica) los tres cruceros internacionales cuyos arribos estaban previstos entre el lunes y el domingo de la próxima semana.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, informó que la mañana de ayer se reunió con el alcalde provincial de Pisco, región Ica, Juan Mendoza Uribe, y con el gobernador de Ica, Javier Gallegos, a fin de tomar una decisión al respecto.

4:55 p.m. Minsa continúa vacunando

El Minsa continúa vacunando a adultos mayores de 60 años contra el neumococo, con la finalidad de protegerlos de esta enfermedad y aminorar los daños ante un posible contagio por Covid-19.

#PeruEstáEnNuestrasManos | El Minsa continúa vacunando a adultos mayores de 60 años contra el neumococo, con la finalidad de protegerlos de esta enfermedad y aminorar los daños ante un posible contagio por #COVID19. pic.twitter.com/rqrRxurUxD — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 14, 2020

3:07 p.m. Ministra de Salud fue enfática sobre la cuarentena

"No acatar la cuarentena es un atentado contra la salud pública y está regulado dentro del Código Penal”, afirma Elizabeth Hinostroza, ministra de Salud.

12:00 p.m. Ministerio de Salud vacunará a adultos mayores en todo el país

Ministerio de Salud vacunará a adultos mayores en todo el país para protegerlos contra el neumococo y aminorar los daños en un posible contagio por coronavirus, señaló Ángel Gonzáles de la Dirección de Intervenciones estratégicas del Minsa.

Protégete del coronavirus | Sigue estas recomendaciones para cuidar a los más vulnerables. #PerúEstáEnNuestrasManos 🇵🇪



Para mayor información, visita ➡ https://t.co/ATXAITVtOl pic.twitter.com/d2t7DcShkr — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 14, 2020

08:00 a.m. Tercera reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el coronavirus

El titular de la PCM, Vicente Zeballos, encabeza la tercera reunión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el coronavirus, que trabaja para la adopción de nuevas medidas, tras recibir reportes actualizados de la intervención de los sectores.

Con el fin de atender la demanda de medicinas, insumos para medicinas e implementos médicos, se publicó el Decreto Supremo para aplicar arancel 0 a estos productos. Te contamos más aquí👇https://t.co/PUJ6jzTlTa#PerúEstáEnNuestrasManos#COVID19 pic.twitter.com/4efUcYyGE1 — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) March 14, 2020

VIERNES 13/03

11:30 p.m. Gobierno acepta ofrecimiento del sector privado

La titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, María Isabel León, informó que el Gobierno aceptó el ofrecimiento del sector privado para participar en el diagnóstico oportuno del coronavirus.

"El objetivo del sector privado es alinear esfuerzos entre los sectores privado y público para que la población tenga un mayor acceso a las pruebas de diagnóstico del Covid-19”, se lee en el comunicado difundido el viernes por la Confiep.

10:30 p.m. INSN descarta supuestos casos de niños infectados

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) informó que es falso el audio difundido en redes sociales, en el cual se menciona a 100 presuntos casos de niños infectados por el coronavirus (COVID-19) en el mercado de Breña.

#Comunicado / El Instituto Nacional de Salud del Niño informa que es FALSO el audio sobre presuntos 100 casos de niños infectados con coronavirus. @Minsa_Peru pic.twitter.com/yseqBMKlFw — Hospital del Niño (@INSN_oficial) March 13, 2020

9:50 p.m. Alcalde descarta cierre de Gamarra

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, descartó que, por el momento, se realice el cierre de Gamarra. Sin embargo, como medida de prevención, inició esta noche la fumigación de todo el emporio comercial. “El emporio genera mucho trabajo (para los comerciantes) y cerrarlo es muy complejo. Sin embargo, consideramos que la vida es más importante. Si llega ese momento (de cerrar Gamarra) no nos temblará la mano, porque la vida no te la devuelve nadie”, indicó el alcalde a Canal N.

9:30 p.m. Mindef coordina acciones de control en puertos y aeropuertos

El titular del Ministerio de Defensa, Walter Martos Ruiz, informó que oficiales de las Fuerzas Armadas coordinarán con todos los sectores en los puertos y aeropuertos del Perú, para monitorear los protocolos de sanidad y seguridad ante el peligro de propagación de coronavirus (Covid-19) en el Perú.

Ministro Martos recorrió la zona de embarque y arribo del aeropuerto Jorge Chávez, para constatar la labor que realiza el personal del @Minsa_Peru y @EsSaludPeru en el control sanitario de los pasajeros procedentes de Europa y Asia. #PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/q17medtheI — MINDEF PERU (@MindefPeru) March 14, 2020

8:10 p.m. Presidencia pide evitar caer en noticias falsas

Presidencia informó que es falsa la información de una supuesta suspensión de labores de las entidades del Estado por 20 días. Recordaron que todo anuncio del Gobierno se dará por sus canales y voceros oficiales.

Recuerda: toda información, referente al #Coronavirus #COVID19, se da a través de los canales y voceros oficiales dispuestos por el Gobierno. Evita compartir información falsa. pic.twitter.com/MkPdYrQQ1p — Presidencia Perú (@presidenciaperu) March 14, 2020

8:00 p.m. Suspenden Maratón Life Lima42K

Ante el aumento de casos por el coronavirus en el Perú, la Organización Life Lima 42K informó que la maratón prevista para el 17 de mayo será postergada para el próximo domingo 27 de setiembre del 2020.

7:10 p.m. Arzobispado de Lima dispensa a los fieles de participar de la misa dominical

Con la finalidad de prevenir el contagio de coronavirus, el Arzobispado de Lima dispensó a sus fieles de participar en la misa dominical e informó que transmitirán los actos religiosos por televisión, radio e internet. En esa línea, se encuentran coordinando con diferentes canales a fin de que se habiliten varios horarios y los creyentes puedan seguirlas desde su casa.

6:30 p.m. Salas de cines funcionarán con aforo al 50%

La Asociación Nacional de Salas Cinematográficas (Anasaci) informó que todas las salas a nivel nacional “acatarán la reducción de aforo al 50%”. Además, “evitarán la aglomeración de público en las zonas comunes, respetando un aforo máximo de 300 personas por ambiente, reorganizando las programaciones de funciones como corresponda”. Además, difundirán información sobre las medidas de prevención en todas las pantallas de cine del país.

5:40 p.m. Pasajeros arriban a Lima

Pasajeros procedentes de Madrid (España) llegan al aeropuerto Jorge Chávez y deben acatar aislamiento domiciliario de 14 días.

5:30 p.m. Desinfectarán combis de Lima y Callao

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció esta mañana la publicación de un decreto de urgencia que permitirá habilitar un presupuesto a la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao para desinfectar todos los vehículos de transporte público.

4:35 p.m. Aumento de casos

El Ministerio de Salud confirmó 10 nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú y con esto se elevó a 38 el número de personas afectadas por esta enfermedad.

2:41 p.m. Aeropuerto

El Minsa supervisa junto con el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez la instalación de salas de espera para casos sospechosos de coronavirus.

AHORA │ Te protegemos del #coronavirus. El #Minsa supervisa, junto con el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la instalación de salas de espera para casos sospechosos. #PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/VD52h36VWv — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 13, 2020

2:16 p.m. Compras excesivas

El aumento de caso de Covid-19 en el país viene causando que en los últimos días se registren compras innecesarias en varios distritos de Lima. Los principales supermercados lucen sus estantes casi vacíos a consecuencia de la alta demanda de abarrotes, papel higiénico, alcohol gel, lejía, entre otros artículos de limpieza.

Sin embargo, esta situación no solo se vive en Lima, en algunas ciudades del interior del país la población también se ha volcado hacia los supermercados para abastecerse. Algunas de estas ciudades son Cusco, Arequipa y Áncash.

1:35 p.m. Médicos suspenden marcha

El Colegio Médico anunció que tras reunirse con sus integrantes acordó posponer su marcha del 25 de marzo. Marcha iba a ser para pedir mejoras al Gobierno respecto a las medidas adoptadas contra el coronavirus.

12:47 p.m. Plan para estudiantes varados

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció plan de asistencia para estudiantes que no pueden volver de España.

12:23 p.m. Grupos de seguimiento

El Gobierno anunció que se formarán grupos de seguimiento para todas aquellas personas que han llegado al Perú desde Europa y Asia, como parte del grupo de medidas para enfrentar al coronavirus (COVID-19) en el país.

11:30 a.m. Llamado a la calma

Ante el incremento de casos de infectados por COVID-19 y la reacción generada en un sector de la población, el Minsa hace un llamado a la calma con la finalidad de evitar las compras masivas en supermercados.

Ante el incremento de casos de infectados por #COVID19 y la reacción generada en un sector de la población, el #Minsa formula un llamado a la calma con la finalidad de evitar las compras masivas en supermercados.



Más información ➡ https://t.co/WoZ5MS90q1 pic.twitter.com/quIguAC5H0 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 13, 2020

11:19 a.m.

El primer ministro, Vicente Zeballos, quien preside la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el coronavirus, indicó que habrán sanciones penales a quienes infrinjan las medidas dispuestas hasta el momento por el Gobierno.

(Foto: Hugo Curotto / GEC)

10:21 a.m.

La secretaria técnica de Alto Nivel, Desilú León, informó que hay una comisión de seguimiento encargada de monitorear la salud de las personas que regresan al país provenientes de Europa y Asia.

La Secretaria técnica de alto nivel, Desilú León informa que hay una comisión de seguimiento que van a monitorear la salud de las personas que regresan de Europa y Asia. — Lupe Muñoz (@Lupemunz) March 13, 2020

10:06 a.m.

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, anunció que desde mañana se descentralizarán laboratorios para diagnosticar el COVID-19 en 10 regiones del país.

La ministra de Salud acaba de anunciar que, desde mañana, se descentralizarán laboratorios para el descarte del coronavirus en 10 regiones. Hoy explicamos la necesidad de esta medida en esta nota 👇 #Covid_19 #CovidenPerú https://t.co/vc4YC42zkp — Lourdes Fernández (@lourdesfcalvo) March 13, 2020

9:06 a.m.

Los últimos seis casos positivos corresponden a una ciudadana de 58 años, una segunda persona de sexo femenino de 37 años, un joven de 24 años que estuvo de viaje en España y Londres, un ciudadano de 78 años, una mujer de 75 años que viajó a España y una mujer de 39 años. El Minsa informó que todos estos casos se encuentran en investigación.

8:48 a.m.

El presidente Martín Vizcarra confirma 28 casos confirmados de coronavirus.

8:39 a.m.

El jefe de Estado señaló que no va haber un problema de abastecimiento", ya que "no se ha dañado la estructura productiva” con las compras excesivas de un sector de la población. Sin embargo, llamó a la calma y a mantener los hábitos de limpieza para prevenir el contagio del virus.

8:35 a.m.

El presidente Martín Vizcarra dijo que la suspensión de vuelos desde Europa a partir del próximo lunes de 16 de marzo le da un tiempo de tres días a compatriotas para regresar al país.

8:27 a.m.

El Ejecutivo publicó la medida de suspensión de la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia, con la finalidad de reforzar las medidas de prevención para frenar el avance del coronavirus en el Perú. Medida se aplicará desde el lunes 16 de marzo y tendrá una vigencia de 30 días.

JUEVES 12/03

11:55 p.m.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, descartó que se vaya a restringir el servicio del Metropolitano como una medida para evitar la propagación del coronavirus en el Perú. El burgomaestre consideró “inviable” que se suspenda el funcionamiento de ese sistema de transporte en la capital. “Porque si nosotros cortásemos el Metropolitano, ahí se generaría un impacto social mucho más fuerte”, afirmó en Canal N.

11:00 p.m.

El Gobierno Regional del Callao anunció la suspensión temporal de actividades artísticas, culturales, deportivas y otras en espacios públicos y/o privados dirigidas a los vecinos. Esto ante lo dispuesto por el Ejecutivo de prohibir los eventos que congreguen a más de 300 personas, como una medida para evitar la propagación del coronavirus en el país.

8:25 p.m.

El Ministerio Público informó que se ha dispuesto la suspensión de actividades públicas y los viajes al interior del país y al exterior de su personal, como parte de las medidas de prevención frente al incremento de casos de coronavirus COVID-19 en el Perú. Esta disposición fue dada en la tarde, tras la reunión del Consejo de Estado que se realizó en la mañana y estuvo encabezada por el presidente Martín Vizcarra. Además, en la mencionada resolución N°581-2020-MP-FN se dispone suspender a nivel nacional, todas las ceremonias, reuniones, eventos de capacitación como talleres, seminarios o foros, entre otras actividades similares, organizadas por el Ministerio Público, que implique la congregación de personal, las cuales podrán ser desarrolladas vía videoconferencia, en los casos que sea necesario.

7:30 p.m.

El Gobierno decidió suspender la llegada de vuelos provenientes de Europa y Asia, en el marco de su estrategia para frenar el avance del coronavirus en el Perú. De esta manera se suma a otras medidas similares dispuestas por países como Argentina, Estados Unidos y Venezuela. La medida fue dispuesta en la primera sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduzca las labores de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus.

6:18 p.m.

En la parroquia San Gabriel, en Villa María del Triunfo, se realiza una misa por la salud del padre que se encuentra internado debido a coronavirus.

El Seguro Social de Salud (Essalud) informó que párroco, de 47 años, diagnosticado con Covid-19, sigue recibiendo atención médica especializada en el área exclusiva habilitada en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins para el tratamiento de esta enfermedad.

5:00 p.m.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó que compartir información sobre la salud de una persona, identificándola sin su consentimiento, es una infracción a la Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales, que puede ser sancionada con una multa de entre 21.500 y 215.000 soles.

4:30 p.m.

El Gobierno Regional (Gore) de Ayacucho anunció la suspensión de las actividades por la Semana Santa 2020 como medida preventiva ante la propagación del coronavirus. La decisión se da luego de conocerse las recomendaciones de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Ayacucho, que insta suspender todo tipo de eventos masivos que favorezcan el contagio del COVID-19.

Se suspende las actividades por Semana Santa en Ayacucho.

4:00 p.m.

A la fecha son 22 las personas contagiadas con coronavirus en el Perú. Solo una, un sacerdote peruano, se encuentra grave e internado en el hospital Rebagliati.

A la fecha son 22 las personas contagiadas con coronavirus en el Perú. Solo una, un sacerdote peruano, se encuentra grave e internado en el hospital Rebagliati.

3:30 p.m.

La Policía Nacional del Perú aclaró que el video de la intervención policial en un supermercado no tiene nada que ver con el coronavirus. Se trata de una acción realizada el 8 de marzo. “Exhortamos a la población a evitar hacer eco de información falsa y remitirse siempre a los canales oficiales”, señaló la PNP en un tuit.

#URGENTE | Respecto a video que circula en redes, la @PoliciaPeru descarta que se trate de un saqueo y aclara que fue una intervención policial realizada el 8 de marzo. Exhortamos a la población a evitar hacer eco de información falsa y remitirse siempre a los canales oficiales. pic.twitter.com/SOBnc0dBVh — Mininter Perú (@MininterPeru) March 12, 2020

3:00 p.m.

La Municipalidad de La Victoria suspendió todas las actividades deportivas y culturales que se realizan en los locales municipales; así como todos los espectáculos públicos masivos, como conciertos, ferias y otros, en el distrito.

2:19 p.m.

El Comercio realizó la mañana de este jueves un recorrido en el que pudo comprobar que largas colas se registran en los centros de venta, donde productos como jabones, papeles higiénicos, geles, limpiadores, entre otros, se han vuelto de los más solicitados por consumidores que no dudan en hacer largas colas bajo el sol para conseguirlos.

1:40 p.m.

El presidente Martín Vizcarra anuncia que tendrá reuniones vía videoconferencia con los presidentes de los países de la región para uniformizar acciones ante la pandemia por coronavirus.

@MartinVizcarraC: "Estamos coordinando para tener una videoconferencia con los presidentes de los países de la región para uniformizar decisiones respecto del enfrentamiento de esta emergencia" #coronavirusenperu pic.twitter.com/kdOzO6eNWQ — Oscar Paz Campuzano (@OscarPazC) March 12, 2020

1:36 p.m.

El presidente Vizcarra anuncia la próxima publicación de una norma que prohíba cualquier tipo de espectáculo de toda índole que congregue a más de 300 personas.

1:31 p.m.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anuncia que se realizarán reuniones una vez a la semana del Consejo de Estado a fin de evaluar el avance del coronavirus.

1:30 p.m.

El Ministerio de Educación, Minedu, a través de la Resolución Viceministerial N.° 081-2020-MINEDU, ha dispuesto la postergación o suspensión del inicio de clases en las universidades públicas y privadas hasta el 30 de marzo de 2020.

⚠️ ¡Atención, comunidad universitaria! A través de la Resolución Viceministerial N.° 081-2020-MINEDU se ha dispuesto la postergación o suspensión del inicio de clases en las universidades públicas y privadas hasta el 30 de marzo de 2020. pic.twitter.com/bpdLYjAvs0 — MineduPerú (@MineduPeru) March 12, 2020

1:24 p.m.

El alcalde de Lima, Jorge Munoz, anuncia la suspensión de actividades públicas en el Cercado de Lima, a fin de proteger a los adultos mayores ante posibles contagios por COVID-19. “Quiero llamar a la clama, invoco a la tranquilidad y a no generar pánico, pero sí a estar atentos para que esta etapa de contención del coronavirus la podemos ganar juntos”, dijo.

1:00 p.m.

ACTUALIZACIÓN: La Universidad Nacional Mayor de San Marcos también acordó postergar -de forma indefinida- los exámenes de admisión que se iban a realizar este sábado 14 y domingo 15 de marzo. Esto como medida preventiva por el coronavirus.

🤝 El Consejo Universitario de la UNMSM acordó:

- Postergar el examen de admisión que se iba a realizar este fin de semana. La nueva fecha será anunciada a la brevedad por nuestros canales oficiales.

- Reprogramar el inicio del año académico al 30 de marzo del 2020. — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) March 12, 2020

12:40 p.m.

El presidente Martin Vizcarra presiden reunión del Consejo de Estado para informar las medidas que se están ejecutando para enfrentar el Coronavirus.

El presidente @MartinVizcarraC lidera reunión del Consejo de Estado para informar las medidas que se están ejecutando para enfrentar el #Coronavirus #Covid19. pic.twitter.com/ms9h8zpE4l — Presidencia Perú (@presidenciaperu) March 12, 2020

12:30 p.m.

El azúcar, arroz y aceite también son productos con alta demanda en el Makro de Surco. Algunos llegan con listas y mascarillas a realizar compras.

El azúcar, arroz y aceite también son productos con alta demanda en el Makro de Surco. Algunos llegan con listas y mascarillas a realizar compras. #CoronavirusPerú @Lima_ECpe @elcomercio_peru pic.twitter.com/2Fzj3FVww1 — Yasmin Rosas Angulo (@letraimprenta) March 12, 2020

12:10 p.m.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a la ciudadanía a guardar la calma y evitar la compra excesiva en los supermercados. “Debemos tomar la información que se nos ha dado (sobre el coronavirus) con calma. Sin adoptar posiciones tremendistas o alarmistas como generar situaciones de desabastecimiento”, señaló Yolanda Torriani, presidenta de la CCL.

12:00 p.m.

La Federación Peruana de FÚtbol (FPF) suspendió los partidos de torneos de menores de este fin de semana para evitar el contagio de coronavirus. Asimismo se suspenden los amistosos internacionales de los equipos de la selección peruana sub 17 femenina y Sub 20 masculina.

La @TUFPF cumple con informar que nuestra @SeleccionPeru Sub 17 femenina y Sub 20 masculina 🇵🇪postergaron sus amistosos internacionales ante @Argentina y @fepafut, respectivamente, previstos para el mes de marzo.



Más detalles aquí ▶️ https://t.co/Jk4XIzVoLt pic.twitter.com/K32nu5FtRY — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) March 11, 2020

11:55 a.m.

En Makro de la Av. Faucett, los anaqueles de jabones y papel higiénito están vacíos. La empresa estableció una restricción de 3 productos por persona.

11:50 a.m.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) postergará el inicio de clases para el ciclo académico 2020-I hasta el lunes 30 de marzo, debido al incremento de casos de COVID-19 en nuestro país.

El consejo de la UNMSM evaluó recuperar las jornadas de clases que no se dictarán por el avance del nuevo coronavirus “al término de las vacaciones de julio”. El inicio del ciclo 2020-I estaba previsto para este lunes 23 de marzo.

11:11 a.m.

En el Makro de la Av. Argentina, decenas de personas realizan largas colas para comprar pese a que las autoridades instan a ser prudentes para evitar el desabastecimiento.

Seguimos el recorrido. Ahora en el Makro de la Av. Argentina. El panorama es el mismo: decenas de colas y gente impaciente con sus carritos esperando entrar y comprar lo que más pueden. @Lima_ECpe pic.twitter.com/NF2UO1KBR4 — Rodrigo Cruz (@rcruza) March 12, 2020

10:39 a.m.

Algunas personas cuentan que hicieron cola desde las 6 de la mañana en Makro de Plaza Norte para poder hacer compras.

La gente sigue llegando a Makro de Plaza Norte. Los primeros en salir dicen que hicieron cola desde las 6 de la mañana. @Lima_ECpe pic.twitter.com/bwFdpfa4Md — Rodrigo Cruz (@rcruza) March 12, 2020

10:36 a.m.

Se elevó a 22 el número de casos de coronavirus en el Perú. Los cinco nuevos casos son: una ciudadana de 21 años, procedente de Italia; una joven de 28 años, que estuvo en Alemania y España; otra de 25, una ciudadana de 63 años y una mujer de 49 cuyos casos se encuentran en investigación.

🗓 Reporte │ Esta es la situación del coronavirus en Perú hasta las 9:55 horas del 12 de marzo.



Para más información, visita: https://t.co/ATXAITDSWN pic.twitter.com/Yr2gGdPc1f — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 12, 2020

10:00 a.m.

El periodista Rodrigo Cruz de El Comercio recorre los principales supermercados de Lima para conocer si continúan las compras desmedidas por el coronavirus. Esta es la situación en Makro de Plaza Norte.

Empezamos el recorrido por los supermercados en Lima. Así luce a esta hora el Makro de Plaza Norte. Decenas de personas haciendo cola con sus coches para ingresar al local. El establecimiento dice que el ingreso será de manera paulatina respetando el aforo máximo. @Lima_ECpe pic.twitter.com/iuZJXAZAYa — Rodrigo Cruz (@rcruza) March 12, 2020

9:00 a.m.

Ante los reportes de la compra masiva de productos en los supermercados, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, instó a la ciudadanía a guardar calma. Señaló que las personas deben comprender “la real dimensión” del actual panorama para no provocar una situación de desabastecimiento.

En los últimos días se registran compras innecesarias en varios de varios distritos de la capital.

Esta es la situación en @plazavea de Benavides, altura Caminos del Inca #Surco. Anaqueles desabastecidos en menestras, algunos artículos de limpieza y papel higiénico. ¿Histeria colectiva o se justifica? Ahí se los dejo pic.twitter.com/2LcFxJlIxZ — Maria Claudia Alba (@mcalbav) March 12, 2020

8:33 a.m.

El ministro de Educación, Martín Benavides, indicó que suspensión de clases es obligatoria para todas las instituciones del rubro educativo.

8:00 a.m.

La línea gratuita 113 recibió ayer alrededor de 17 mil llamadas, y de ellas el 60% fueron no pertinentes informó Neil Vásquez, médico de Telesalud del Ministerio de Salud, a Radio Nacional.

La Línea 113 del Ministerio de Salud (Minsa) está destinada para la atención y orientación de los peruanos que requieran algún tipo de ayuda médica o presenten síntomas del coronavirus.

MIÉRCOLES 11/03

11:10 p.m.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a la ciudadanía a guardar la calma y evitar la compra excesiva en los supermercados.

“Debemos tomar la información que se nos ha dado (sobre el coronavirus) con calma. Sin adoptar posiciones tremendistas o alarmistas como generar situaciones de desabastecimiento”, señaló Yolanda Torriani, presidenta de la CCL.

“Hago un llamado a la población para que se una a la campaña de prevención de acuerdo a lo señalado por las autoridades respectivas. Prevenir es evitar situaciones de alarma”, añadió.

10:15 p.m.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, se reunió el miércoles con los principales gremios turísticos del país para explicar las medidas dispuestas por el Gobierno ante los casos de coronavirus diagnosticados en el país.

El funcionario les indicó a los agremiados que, en aras de proteger la salud e integridad de la población ante el COVID-19, el Ejecutivo dictó, a través de un decreto supremo, la emergencia sanitaria en todo el país por 90 días.

9:06 p.m.

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, puso en marcha en el aeropuerto Jorge Chávez el control y aislamiento de pasajeros provenientes de países con casos autóctonos de coronavirus, siendo esta una medida incluida en el decreto supremo anunciado más temprano por el mandatario Martín Vizcarra.

Los primeros en ser atendidos fueron los pasajeros de un vuelo procedente de Madrid, España.

8:40 p.m.

A 17 se elevó el número de personas infectadas por coronavirus (COVID-19) en el Perú, informó la noche del miércoles el Ministerio de Salud. No se dio a conocer más información sobre estos dos nuevos pacientes. En las primeras horas de la jornada, se dieron a conocer dos casos en Lima, un hombre y una mujer, de 47 y 69 años, respectivamente, y otros dos en la provincia de Chincha, en el departamento de Ica.

🗓 Reporte │ Esta es la situación del coronavirus en Perú hasta las 20:00 horas del 11 de marzo.



Para más información, visita: https://t.co/ATXAITDSWN pic.twitter.com/RgArH78FMz — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 12, 2020

8:15 p.m.

El Poder Judicial (PJ) dispuso implementar medidas administrativas tras darse a conocer los casos de infección por el coronavirus (COVID-19) en el Perú. Entre las medidas se encuentran la suspensión de las ceremonias, reuniones, congresos, seminarios y otras actividades similares a nivel nacional, organizados por los equipos técnicos y/o comisiones del PJ, así como por las cortes superiores de justicia, con excepción de las realizadas por videoconferencia.

La resolución administrativa también establece la suspensión de los viajes al extranjero de jueces, funcionarios y personal auxiliar en comisión de servicios. También, la institución judicial aplazó los viajes al interior del país de jueces, funcionarios y personal auxiliar en comisión de servicios, salvo que sean indispensables a criterio del responsable del área.

Las disposiciones del órgano de gobierno del Poder Judicial entran en vigencia a partir de este jueves 12 de marzo y por el plazo de 30 días calendario, con cargo a evaluación posterior.

6:30 p.m.

El Ministerio de Educación (Minedu) se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Universidad Públicas del Perú (ANUPP), Asociación de Universidades del Perú (ASUP), Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) y Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (ASISTE Perú) para coordinar acciones de prevención, atención y monitoreo ante el coronavirus en universidades a nivel nacional.

5:45 p.m.

El Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos suspendió el inicio de los talleres deportivos del Programa de Formación y Captación de Talento en todas las sedes hasta el 30 de marzo. La medida es de ejecución inmediata en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Polideportivo Villa El Salvador, la VIDENA y la sede Costa Verde de San Miguel.

#COMUNICADO Legado Lima 2019 informa las medidas de prevención que se vienen implementando en sus sedes frente al #coronavirus pic.twitter.com/9ZMkCiPXEJ — Lima 2019 #SeguimosJugandoTodos🏅 (@Lima2019Juegos) March 11, 2020

5:00 p.m.

La Universidad del Pacífico anunció que ha decidido suspender todas las actividades lectivas de la casa de estudios, en pregrado, postgrado, centro de idiomas y escuela preuniversitaria, desde el 12 hasta el 29 de marzo a fin de resguardar a la comunidad universitaria.

“Durante el tiempo que dure la suspensión de actividades, atenderemos consultas a través de la central telefónica y vía electrónica. Solicitamos a los docentes a tiempo parcial, alumnos y exalumnos a no acudir a las instalaciones de la universidad en dicho periodo”, agregaron en un comunicado.

3:50 p.m.

El Minsa informó que hasta hoy, 11 de marzo de 2020, se han procesado 656 muestras por coronavirus COVID-19, de las cuales 15 han resultados positivos.

Los dos nuevos pacientes que han dado positivos son de edades de 47 y 69 años, masculino y femenino, respectivamente, ambos en la ciudad de Lima. Uno de ellos estaría relacionado al paciente cero en Perú.

3:00 p.m.

La Municipalidad de Lima informó que 16 hospitales de la Solidaridad (SISOL) apoyarán con la toma de muestras de casos sospechosos de coronavirus. Los exámenes gratuitos serán llevados al Instituto Nacional de Salud (INS) por personal especializado, para realizar el diagnóstico correspondiente.

Esta tarea será realizada en las sedes de Carabayllo, Comas, Los Olivos, Metro-UNI, Puente Piedra, Camaná, La Victoria, Surquillo, Mirones, Magdalena, Lince, Chorrillos, Punta Hermosa, Ate, El Agustino y San Juan de Lurigancho.

16 establecimientos de Sisol Salud tomarán muestras de casos sospechosos de esta enfermedad. Los exámenes serán enviados al Minsa. (MML)

2:00 p.m.

La Municipalidad de Miraflores dispuso la suspensión de todas las actividades en espacios públicos del distrito como medida de prevención ante el coronavirus COVID19.

📣[ #Urgente ]

La Municipalidad de Miraflores ha tomado las siguientes medidas preventivas respecto a la declaratoria de pandemia por Coronavirus COVID-19 pic.twitter.com/FMUwRw6uya — Muni de Miraflores (@MuniMiraflores) March 11, 2020

12:50 p.m.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia al coronavirus. Ya hay más de 110.000 casos confirmados en más de 100 países, unas 4.000 muertes y más de 60 mil recuperados, la mayoría de ellas todavía en China continental. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que esta declaración no se relaciona tanto con la mortalidad del virus, sino con su propagación.

La epidemia de coronavirus en el mundo. (AFP).

11:30 a.m.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) respaldó el anuncio del presidente Martín Vizcarra de postergar el inicio de clases escolares hasta el 30 de marzo, como una de las medidas de prevención ante el avance del nuevo coronavirus en el país. Lucio Castro, secretario general del Sutep, explicó a El Comercio que la decisión es “acertada” ante la situación crítica en varias instituciones educativas, donde la infraestructura y las condiciones de salubridad no son las adecuadas.

9:30 a.m.

El presidente Martín Vizcarra informa que los casos ahora son 13. “Esta mañana se ha elevado a trece el número de personas de coronavirus en Perú. Se han realizado 487 muestras, 474 son negativas y 13 positivas”, dijo.

En conferencia de prensa, anuncia la designación de 100 millones de soles al Minsa para reforzar el sistema de prevención, control y respuesta sanitaria ante los casos de coronavirus.

Además, se posterga el inicio de clases escolares a nivel nacional hasta el 30 de marzo. La medida aplica para el sector público y privado.

Como medida de prevención ante la emergencia del #Coronavirus en el Perú, cumplimos con informar que la fecha de inicio del año escolar 2020, prevista para este 16 de marzo, será reprogramada para el 30 de marzo. pic.twitter.com/h2h7JSsVzp — MineduPerú (@MineduPeru) March 11, 2020

Asimismo, el mandatario anunció que se probó un decreto de urgencia que dispone el aislamiento de todas las personas que vienen de Italia, España, Francia y China. La cuarentena será por 14 días.

“No podemos hacer un control personal de todos y cada uno de los pasajeros. La responsabilidad es de cada ciudadano con sus familiares, sus compañeros de trabajo y sus vecinos”, agregó el mandatario.





8:35 a.m.

Se han reportado nuevos casos sospechosos de coronavirus en Lima (3), Ica (3) Huancavelica (3), Huánuco (1) y Piura (1).

MARTES 10/03

4:07 p.m.

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana brindó unas recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus, entre las que figuran, evitar darse la mano durante el saludo de la paz durante la Santa Misa.

2:34 p.m.

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, se encuentra en Arequipa, donde explica a los ciudadanos las medidas para protegerse del coronavirus, como el adecuado lavado de manos con agua y jabón.

Desde #Arequipa │ ¡Juntos por la prevención! El ministro de Agricultura @JLMONTENEGROCH explica a los ciudadanos las medidas para protegerse del coronavirus, como el adecuado lavado de manos con agua y jabón. #TuSaludPrimero pic.twitter.com/U6aIb29L8J — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 10, 2020

12:05 a.m.

El Minsa informa que viene circulando un falso comunicado sobre ladrones disfrazados de médicos. Recordó que las pruebas para detección del coronavirus se efectúan tras comunicación con la línea 113.

ATENCIÓN │ El #Minsa informa que circula un falso comunicado sobre ladrones disfrazados de médicos. No se han registrado denuncias sobre estos casos en Perú. Se recuerda que las pruebas para detección de #coronavirus se efectúan tras comunicación con la línea 113. pic.twitter.com/0X2qHiX58d — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 10, 2020

10:20 a.m.

Reportan caso sospechoso en la provincia de Barranca (Lima).

09:55 a.m.

Hasta el momento, un total de 335 casos de presunto coronavirus han sido descartados, informó el Minsa.

08:55 a.m.

Estos dos nuevos casos no tienen relación alguna con el paciente cero, quien es un trabajador de una línea aérea de 25 años que contrajo el coronavirus cuando viajó a Londres por vacaciones.

08:10 a.m.

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, confirmó dos casos nuevos de coronavirus, sumando 11 en total hasta el momento. Estos dos nuevos casos se trata de dos hermanos, de 27 y 15 años, que están en Huánuco tras regresar hace poco de un viaje de Europa. En total, hasta el momento hay 11 casos registrados en Perú.

Hinostroza detalló que el estado clínico actual de ambos es estable y actualmente se encuentran en aislamiento domiciliario. El personal del Ministerio de Salud (Minsa) les realiza el seguimiento correspondiente.

LUNES 09/03

01:30 p.m.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) aclaró que no es verdad que esta institución haya propuesto la suspensión de diversos eventos masivos como medida preventiva ante el reporte de casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú, que a la fecha son nueve. “Denunciamos toda información que tome nombre del Seguro Social de Salud que no haya sido difundida en nuestros canales oficiales”, se puede leer en el pronunciamiento realizado a través de su cuenta de Twitter.

#EsSalud desmiente un presunto comunicado que propone la suspensión de distintos eventos masivos como medida de prevención frente al coronavirus. Denunciamos toda información que tome nombre del Seguro Social de Salud que no haya sido difundida en nuestros canales oficiales. 🙅‍♀️ pic.twitter.com/thlejDqYkC — EsSalud (@EsSaludPeru) March 9, 2020

12:15 p.m.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se elevaron a 9 los casos positivos por coronavirus COVID-19 tras analizarse 318 muestras en todo el país. Los dos nuevos pacientes que han dado positivos están relacionados al paciente cero y sus edades son de 78 (M) y 66 (F) años.

12:00 p.m.

El Ministerio de Educación (Minedu) desmintió un falso comunicado compartido a través de las redes sociales respecto a presuntas medidas coordinadas con el Ministerio de Salud (Minsa) para evitar y “afrontar la propagación” del coronavirus tras la confirmación de nueve casos de COVID-19 en el país. A través de su cuenta oficial de Twitter, el sector publicó un mensaje dirigido a la comunidad educativa en el que explica que las únicas fuentes donde se puede encontrar información sobre las medidas por la situación de coronavirus en el país son los portales web del Minedu y del Ministerio de Salud (Minsa).

9:00 a.m. Entregarán jabones en el Metropolitano

Protransporte entregará a los usuarios del Metropolitano jabones como medida preventiva a fin de evitar el contagio de coronavirus (COVID-19). Fuentes de la empresa indicaron a este diario que un lote de 170 mil jabones serán distribuidos en las estaciones donde se reporta mayor concurrencia de pasajeros. Desde la Estación Central, el funcionario indicó que alrededor de 40 mil personas transitan a diario por la citada estación del Metropolitano, y en general son unos 700 mil usuarios los que usan este servicio de transporte lo que lo convierte en un foco de un eventual contagio de COVID-19, y de otras enfermedades.

presidente Ejecutivo de Protransporte, Fernando Perera, anunció que se entregará a los usuarios del Metropolitano jabones como medida preventiva a fin de evitar el contagio de coronavirus. (Foto: Lino Chipana)

8:00 a.m. Los compañeros de niño con COVID-19 deben ser aislados en sus casas:

Eduardo Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, invocó a la calma tras conocerse que un niño de siete años del colegio Newton College dio positivo a coronavirus y señaló que solo los compañeros y los profesores del escolar deben ser aislados en sus casas, pero nadie más. Esto por un periodo de dos semanas, tiempo para descartar la enfermedad. Durante este lapso, deben ser monitoreados por el Ministerio de Salud para seguir de cerca la evolución de los síntomas que puedan presentar.

Sábado 07/03

04:20 p.m.: El Minsa confirmó cinco nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú. Se trata de tres adultos y un niño. Sus familiares han sido aislados desde ayer. El otro caso corresponde a un joven estudiante arequipeño de 29 años que llegó de Londres el pasado 29 de febrero.

El director general del Centro Nacional de Epidemiología, Manuel Loayza,y la viceministra de Salud, Nancy Zerpa. (Foto: Leandro Britto/GEC)

Viernes 06/03

09:21 p.m.: La ministra Hinostroza: “Modificaremos el presupuesto para controlar los casos de coronavirus. Los S/ 4 millonesdestinados inicialmente aumentarán a S/30 millones”.

09:17 p.m.: Ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza: “Estamos abastecidos con vacunas y un nuevo lote debería ingresar en abril”. La titular del sector reitera la recomendación a la población de lavarse las manos en promedio por 20 segundos.

09:13 p.m.: La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, informó en Canal N, que una persona contagiada con coronavirus puede infectar en promedio a 2.6 personas.

8:00 p.m.: El Ministerio de Salud actualiza la información que tienen sobre el coronavirus hasta el momento.

🗓 Reporte │ Esta es la situación del coronavirus en Perú hasta las 18:00 horas del 6 de marzo.



Para más información, visita: https://t.co/ATXAITDSWN pic.twitter.com/Q9OY3zWMng — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 7, 2020

7:04 p.m.: Estas son algunas recomendaciones de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud (Minsa) e infectólogos consultados por El Comercio para prevenir la propagación del coronavirus:

No comprar mascarillas si no es absolutamente necesario.

No compartir utensilios como vasos o cucharas.

No compartir información de fuentes poco confiables.

No consumir medicamentos sin receta médica para combatir el Covid-19.

No saturar los hospitales.

No entrar en pánico por la letalidad del virus.

Puede encontrar todo el detalle en la siguiente nota: Coronavirus en el Perú | 10 cosas que no debes hacer ante la llegada del Covid-19 al país

6:28 p.m.: INPE restringe visitas en los penales de Lima y Callao tras caso confirmado de coronavirus en Perú.

6:03 p.m.: El Comercio aclara en esta nota algunas dudas sobre la enfermedad y las formas de prevenir su contagio: Coronavirus en el Perú: ¿es posible el contagio de la enfermedad en hospitales, centros laborales y colegios?

4:55 p.m. Rectores y decanos de universidades públicas se comprometieron a reforzar las estrategias de prevención y respuesta frente a el coronavirus.

4:24 p.m.: Demostración del protocolo de atención domiciliaria para casos de coronavirus.

4:13 p.m.: EsSalud brinda consejos e información sobre cómo evitar el contagio de coronavirus.

¿Sabes cómo cuidarte de enfermedades respiratorias como el coronavirus? 🤔 El Dr. Walter Prudencio, Médico Infectólogo de #EsSalud, nos brinda consejos e información sobre cómo evitar este mal. 👨‍⚕️ pic.twitter.com/mcPj0boBNu — EsSalud (@EsSaludPeru) March 6, 2020

3:45 p.m.: EsSalud lanzó la opción 10, una línea destinada a la prevención y orientación sobre el coronavirus. Para acceder se tiene que llamar al (01) 411-8000, opción 10, de lunes a domingo, las 24 horas del día.

3:32 p.m.: El decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, dijo que el brote del coronavirus “visibiliza la precariedad del sistema de salud”.

#Coronavid19. "El brote del coronavirus visibiliza la precariedad del sistema de salud", señala el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios. @Lima_ECpe @PeruECpe @elcomercio_peru pic.twitter.com/AzxfApLup2 — Roger Aguilar Mendieta (@RogerAguilarMe3) March 6, 2020

2:57 p.m.: El Colegio Médico cuestionó el presupuesto asignado por el Ejecutivo para combatir el coronavirus. “Es ínfimo” , señaló el decano nacional, Miguel Palacios. “Debe ser de S/1.000 millones”, agregó.

#CovidEnPeru. El decano nacional del Colegio Médico, Miguel Palacios, subraya que el Gobierno "no actúe como bombero, apagando este foco epidémico, sino mejore el sistema de salud" . @elcomercio_peru @PeruECpe @Lima_ECpe pic.twitter.com/1QCagAvBdZ — Roger Aguilar Mendieta (@RogerAguilarMe3) March 6, 2020

2:31 p.m.: En el marco de evitar posibles contagios por el coronavirus (COVID-19), el Minsa indicó que deben evitarse los saludos con besos o dándose la mano, así como compartir un mismo vaso de cerveza en una reunión.

1:40 p.m.: Funcionarios de EsSalud supervisaron el almacén central, administrado por Salog, donde comprobaron que el Seguro Social cuenta con los insumos médicos necesarios para atender los casos de coronavirus y otras enfermedades.

✅ Funcionarios de #EsSalud supervisaron el almacén central, administrado por Salog, donde comprobaron que el Seguro Social cuenta con los insumos médicos necesarios para atender los casos de coronavirus y otras enfermedades. 😷 pic.twitter.com/DQDo0KlN8z — EsSalud (@EsSaludPeru) March 6, 2020

1:32 p.m.: El sector Salud informa sobre algunas de las recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias.

🔴 Protégete del #Coronavirus | Sigue nuestras recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias. Para más información, visita ➡ https://t.co/ATXAITDSWN pic.twitter.com/26hbGazHaQ — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 6, 2020

1:12 p.m.: El Minsa informó que los 680 mil adultos mayores que recibieron sus vacunas contra el neumococo en los establecimientos de salud y en las sedes del Banco de la Nación del todo el país durante 2019, solo presentarían un resfrío fuerte en caso de ser contagiados con el coronavirus.

12:40 a.m: El epidemiólogo de Essalud Edwin Neciosup, dialogó con El Comercio sobre la llegada del coronavirus al Perú y de todas las precauciones que uno debe de tener para evitar el contagio del COVID-19.

12:30 a.m: Ante el primer caso confirmado de coronavirus en el Perú, Latam Airlines Perú informó que la persona afectada con el COVID-19 es un trabajador de la empresa.





11:10 a.m: El ministro de Educación, Martín Benavides, descartó la suspensión del Año Escolar 2020 en las instituciones educativas públicas, programado para el próximo 16 de marzo. Desde Tacna, explicó que no se tomó esta medida porque no existe una situación de transmisión masiva comunitaria de COVID-19 en el Perú.

El titular del sector Educación indicó que se está coordinando con las direcciones regionales de educación, las direcciones regionales de salud y las Ugeles para aplicar una campaña informativa en los diversos planteles del país y así prevenir el contagio del coronavirus.

11:00 a.m: El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, exhortó a los 43 distritos de la capital a trabajar articuladamente para informar y apoyar a los ciudadanos ante confirmación del primer caso de coronavirus en el Perú. A través de su cuenta en Twitter, el burgomaestre pidió a la ciudadanía prudencia y guardar la calma.

Vecinos de Lima, ante primer caso confirmado de #Coronavirus en el país, les pido prudencia. Exhortamos a los 42 distritos a trabajar articuladamente para brindar información y apoyo constante a los ciudadanos. Es importante estar informados y sobre todo guardar la calma (1/2) pic.twitter.com/GyxVOpSfOR — Jorge Muñoz (@JorgeMunozAP) March 6, 2020

9:40 a.m: El Minsa recomendó a las personas no adquirir mascarillas ya que en estos momentos no hay pruebas de que su uso por parte de personas sanas prevenga la transmisión del coronavirus. En el caso de las personas detectadas con este mal sí se recomienda su uso.

El uso inadecuado o excesivo de mascarillas clínicas puede provocar graves problemas de carencia de suministros y que no haya mascarillas para las personas que necesiten llevarlas.

9:25 a.m: Hinostroza enfatizó que el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Minsa tendrá a su cargo la vigilancia del ciudadano, así como de sus familiares y contactos en el trabajo.

9:20 a.m: La funcionaria señaló que el paciente con coronavirus se encuentra actualmente con aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable.

9:10 a.m.: La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, detalló que el 5 de marzo, el Minsa activó el protocolo para casos sospechosos y un equipo especializado se trasladó al domicilio del ciudadano para examinarlo y tomarle las muestras correspondientes, que fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud.

7:30 a.m: A través de una conferencia, Martín Vizcarra confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Dijo que se ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo.

Coronavirus en el mundo

A la fecha, el número de personas infectadas de coronavirus (COVID-19) en el mundo llegó a 98.123, de las cuales 3.385 fallecieron, en 87 países y territorios, según un balance de AFP sobre la base de fuentes oficiales.

China -a excepción de Hong Kong y Macao- en donde se declaró el brote a fines de diciembre, sumaba 80.552 casos, con 3.042 decesos. Entre el jueves y el viernes se registraron en ese país 143 casos nuevos y 30 decesos.

El último jueves, Ecuador sumó tres nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de COVID-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana.

MÁS SOBRE EL CORONAVIRUS

Coronavirus llegó al Perú: la importancia de lavarse las manos para prevenir enfermedades

La abundante evidencia científica demuestra hoy que el lavado de manos es la principal barrera para frenar el contagio de muchas enfermedades, como la que causa el coronavirus (COVID-19), que la mañana de este viernes 6 de marzo se confirmó llegó al Perú. Sin embargo, hace poco más de 170 años, lavarse las manos como medida de prevención no era una costumbre (menos entre los médicos) y la tasa de mortalidad por este motivo era muy alta. Mira más aquí.

Coronavirus: ¿Sirve el gel antibacterial para cuidarse del covid-19?

Debido a los temores por el contagio, los geles antibacteriales, también llamados desinfectantes de manos, se han convertido en productos preciados.

La demanda se ha disparado en todo el mundo y en países como Reino Unido algunas farmacias anunciaron que están racionando las ventas de estos productos. Entérate de más aquí.

Todo sobre la sinofobia: la otra epidemia que esconde el coronavirus

Aproximadamente un mes después de que estallara el primer brote de coronavirus, el periódico francés Courrier Picard tituló “Alerta amarilla” en su portada del 26 de enero, referida al avance de la epidemia. Poco después, en Alemania, la revista Der Spiegel mostraba en su primera plana a un hombre con protección extrema. Máscara de oxígeno, orejeras y hasta una capa impermeable que le cubría de pies a cabeza. Debajo de la imagen y en letras amarillas (el color elegido no es gratuito), se podía leer desde un extremo al otro de la revista: “Made in China”. Mira la nota completa aquí.

Coronavirus: ¿qué debo hacer si tengo un viaje programado a algún país afectado?

¿Qué debo hacer si tengo un viaje programado a algún país afectado por el coronavirus? Seguramente es una pregunta que te vienes haciendo a puertas de tu vuelo. Es por ello, que Viajala, el metabuscador latinoamericano de vuelos y hoteles realizó una lista de consejos y sugerencias que deben tomar en cuenta todas aquellas personas que tienen viajes planeados para los siguientes meses. Entérate de más aquí.

Coronavirus en Perú: Minsa exhorta a ciudadanos a no dejarse engañar con falsos remedios o vitaminas para prevenirlo

Ante el anuncio del primer caso de coronavirus (COVID-19) en el Perú, el infectólogo Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, exhortó a los ciudadanos a no dejarse engañar con falsos remedios o vitaminas para prevenir el contagio de esta enfermedad. La nota completa aquí.

¿Cómo actuar en el aeropuerto frente a un sospechoso de contagio que viene del extranjero?

Existe una gran preocupación en los países donde no se ha reportado ningún caso de coronavirus hasta el momento. La mira se encuentra en los aeropuertos y en la llegada de viajeros provenientes de territorios donde ya se han registrado infectados. Hasta el momento no hay cómo enfrentar al llamado Covid-19 y el último pronunciamiento de la OMS ha sido poco alentador: debemos estar preparados para una eventual pandemia.