Este viernes 24 de julio se cumplen 131 días del estado de emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Según lo anunciado por las autoridades del Gobierno, la cifra de casos positivos de Covid-19 en el país se elevó a 366.550, tras reportarse 4.546 nuevos contagios el último jueves.

A la fecha, se tienen 12.985 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales, 1.372 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. También, se ha producido la muerte de 17.654 personas

En tanto, se precisó que 255.945 pacientes que dieron positivo por coronavirus fueron dados de alta tras haber cumplido su período de aislamiento domiciliario.

El Seguro Social de Salud (Essalud) informó que la herramienta “Mapa de Calor” detectó que 112.554 trabajadores asegurados del sector, de un total de 4 millones 767 mil 666 trabajadores titulares declarados en planilla electrónica, fueron contagiados con COVID-19.

Asimismo, el Mapa de Calor evidenció que las regiones que concentran la mayor cantidad de casos confirmados son: Lima (47.512), La Libertad (8503), Piura (5.887), Arequipa (5.244), Lambayeque (5.040) y Callao (5.016).

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, consideró que sería muy precipitado anunciar que la vacuna contra el COVID-19 estará lista para el primer trimestre del próximo año. Señaló que la cura de la enfermedad llegaría a mediados del 2021.

“No creo que sea (durante el primer trimestre del próximo año), o sea, eso ya depende de la suerte, pero en términos generales y por lo que vemos hasta ahora todo puede cambiar, porque a mí me dieron un estetoscopio y un martillo de reflejo porque soy neuróloga, pero bola de cristal no me dieron y un poco precipitado el primer trimestre, muy probablemente va a ser a mediados o avanzado el otro año”, declaró en entrevista con Canal N.

Asimismo, sostuvo que cuando la vacuna llegue a nuestro país, primero será aplicada al personal que trabaja en la primera línea contra el COVID-19, como los trabajadores de Salud, bomberos, policías, etc., posteriormente, a la población vulnerable.

