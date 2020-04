El presidente de la República, Martín Vizcarra, ofrecerá este sábado 11 de abril una conferencia de prensa, desde el Hospital II Clínica Geriátrica San Isidro Labrador de Ate, en el vigésimo séptimo día del estado de emergencia y aislamiento social, implementado para contener el avance de coronavirus (COVID-19).

La conferencia se realizará después del mediodía y participarán los miembros del Gabinete Ministerial.

Como en sus demás pronunciamientos, no habrá presencia de medios de comunicación, los cuales podrán enviar sus preguntas a las autoridades.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) hasta el momento se registran 5.897 ciudadanos infectados con esta nueva enfermedad y un total de 169 personas fallecidas a causa de la misma.

Este viernes se dispuso, por Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la cancelación de los días de salida diferenciados para hombres y mujeres durante el estado de emergencia.

También se ordenó que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios sea ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

