Ocho días de vigencia tuvo la medida del Gobierno que estableció que varones y mujeres no podían salir el mismo día de sus casas durante el estado de emergencia por el brote del coronavirus. A partir de hoy, solo una persona por familia podrá circular, de lunes a sábado, para ir a los comercios, farmacias o acudir al banco. Los domingos se mantiene la orden de inmovilización social obligatoria para toda la población. La obligatoriedad del uso de mascarillas en vías públicas se mantiene.

Así lo dispuso un decreto supremo publicado ayer, en el que además se oficializó la nueva prórroga del estado de emergencia –que acababa este domingo 12–, desde el lunes 13 hasta el 26 de abril.

En un pronunciamiento desde Tumbes, el presidente Martín Vizcarra reconoció que la disposición de días diferenciados por sexo para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros no tuvo el efecto deseado.

“Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar, que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que de esta forma podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Y cuando tomamos una medida que no logra ese objetivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, manifestó.

Cuando el 2 de abril pasado anunció la medida, Vizcarra dijo que esta fue recomendada por un grupo de expertos convocados por el Ministerio de Salud (Minsa), que analizaron la evolución de la pandemia en el país.

“Ratificamos el concepto inicial del estado de emergencia. Que para lo estrictamente necesario, cuando haya urgencia, una real necesidad en cada familia u hogar, pueda salir una persona independientemente de su género”, indicó.

En una entrevista publicada ayer por este Diario, Farid Matuk, uno de los expertos del Grupo Prospectiva del Minsa, dijo ser uno de los que recomendó las salidas intercaladas “porque creía que era una forma de combatir al patriarcado”. Sin embargo, admitió haberse equivocado.

Para el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo con este ajuste, el objetivo de fondo sigue siendo el mismo: que la gente se quede en su casa, salvo para abastecerse y emergencias. En todo caso, consideró que tiene que haber disciplina en la población y eso ha sido un problema.

“La gente tiene que aprender. En tiempo de guerra no se va al mercado a ver qué cosa hay. Se tiene que ir con una lista, se compra y chau [...]. Debemos mantener el distanciamiento social”, recomendó.

Hora adicional

El decreto supremo también modifica, desde este lunes 13, el horario de la inmovilización social obligatoria. Este se mantiene desde las 6 p.m., pero ahora será hasta las 4 a.m. del día siguiente, en todo el país, y ya no a las 5 a.m.

Se exceptúan las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde la orden rige desde las 4 p.m. hasta las 4 a.m. del día posterior. “Queremos, con esa hora adicional en la que pueden movilizarse las personas, adelantar en una hora el horario de atención en mercados, en centros de abastecimiento de alimentos, farmacias y bancos. Para que teniendo una hora más del día, podamos evitar, en ese sentido, la aglomeración de personas”, comentó Vizcarra, tras reunirse en Tumbes con autoridades regionales y provinciales.

Agregó que se evalúa adaptar la norma nacional a las particularidades de esa región fronteriza. “El objetivo es nacional, pero muchas veces necesita algunos ajustes pequeños para obtener el objetivo en cada una de las regiones. Con voluntad, criterio y coordinación se pueden hacer esos ajustes”, adelantó.

Reporte de casos

En el día 26 del estado de emergencia, el Minsa reportó 5.897 contagiados de COVID-19, 641 casos positivos más en comparación del día anterior. Hasta ayer se hicieron 56.681 pruebas a ciudadanos (incluye los test moleculares y rápidos), de las cuales 50.784 resultaron negativas.

Hay 687 pacientes hospitalizados y, de ellos, 130 permanecen en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. En tanto, los fallecimientos llegaron a 169, es decir, 31 víctimas más que el día anterior.

Lima se mantiene como la región con más infectados (4.210), seguida de Callao (465), Loreto (315), Lambayeque (302) y La Libertad (101).

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: doctor Elmer Huerta recomienda que las casas estén ventiladas

Coronavirus en Perú: Doctor Elmer Huerta recomienda que las viviendas estén ventiladas