El presidente de Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez, anunció que se implementará el número telefónico 1899 para que los usuarios puedan comunicarse a fin de conocer más detalles sobre el corte masivo de agua en 22 distritos de Lima a partir del 6 de octubre.

MIRA AQUÍ: Delincuente amenaza al alcalde de San Martín de Porres desde el penal de Challapalca

“Sunass va a completar la información a través del 1899. Muchas personas no conocen el número de su suministro, no sabe exactamente dónde corresponde. Nosotros, como regulador, y también nuestra área de usuarios va a completar la información. Si no entiende la información que le entrega Sedapal, puede llamarnos al 1899 y le damos a dar una información complementaria para saber si su zona se encuentra en corte o no, eso en base a la información que nos ha remitido Sedapal”, expresó el funcionario en el programa “Punto Final”.

Consultado sobre una eventual saturación de llamadas a la línea 1899, Mauro Gutiérrez remarcó que en caso el usuario no logre concretar la llamada, el número telefónico quedará grabado y Sunass le devolverá la llamada para atender su consulta.

LEE AQUÍ: Lima: Autoridad Nacional del Agua garantiza abastecimiento del recurso hídrico hasta fin de año

Por otra parte, el presidente de Sunass informó que Sedapal podría ser multada con 500 UIT por no informar de manera adecuada a los ciudadanos y las entidades estatales sobre el corte masivo de agua en Lima.

“El resultado es una sanción, dependiendo del grado de la infracción y el incumplimiento de las medidas. Va a depender de la gradualidad y los atenuantes, pero puede llegar hasta los 500 UIT ”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan al presunto responsable del crimen en fiesta a la que asistió la congresista Rosselli Amuruz

“Se ha iniciado un procedimiento por no haber notificado de manera oportuna a la población y haber entregado una información parcial”, agregó.