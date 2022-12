De enero a la fecha, EsSalud realizó más de 184 mil pruebas de descarte de COVID-19 en diversos puntos de Lima y Callao, de las cuales más de 50 mil dieron positivo al virus.

Informó también que, desde que el Ministerio de Salud comunicó el inicio de la quinta ola de la pandemia (1 de diciembre de 2022), EsSalud ha tamizado a un total de 10115 personas, resultando con COVID-19, casi el 50% (4744 personas).

Ante el incremento de casos, EsSalud puso a disposición 8 puntos de detección COVID-19 en Lima, a fin de que las personas que presenten síntomas, como tos, gripe, dolor de espalda y otros malestares, puedan realizarse la prueba.

¿Dónde me hago la prueba?

Indicó que los puntos de descarte COVID-19 están ubicados en el Hospital I Uldarico Roca Fernández, en Villa El Salvador (lunes a sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.), Urgencias del Policlínico Próceres, Santiago de Surco (lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.), Preventorio San Miguel (lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.) y Polideportivo Rosa Toro -San Borja (martes, jueves y sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.).

También se realiza la prueba de descarte en Playa Miller - Jesús María (lunes a sábado 8:00 a.m. a 5:00 p.m.), San Isidro Labrador, en Santa Anita (lunes a sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.), Policlínico El Retablo -Comas (lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.) y Parque Polonia – Jesús María (lunes a sábado 8:00 a.m. a 5:00 p.m.).

¿Qué hacer para acudir a estos puntos de descarte?

Para obtener la cita, deberán llamar a la Línea 107, opción 5, donde registrarán sus datos y un médico realizará el triaje correspondiente para evaluar qué tipo de prueba (antígena o molecular) se debe realizar.

Asimismo, el especialista le asignará fecha, hora y lugar para que se realice la prueba. Ese día acudirá al punto de descarte indicado con su DNI. Si el resultado es positivo, recibirá atención médica y orientación por parte de las profesionales de la salud y será monitoreado.

Vacunación

Por otro lado, EsSalud indicó que dispone de 53 puntos (entre fijos y móviles) en Lima y el Callao donde se aplica la vacuna contra el coronavirus. Ver ubicación y horarios de atención en el siguiente link:

http://www.essalud.gob.pe/downloads/centros_de_vacunacion_COVID_19_LIMA_30112022.pdf

Dijo también que, como parte de la estrategia de inmunización, brigadas móviles recorren casa por casa para colocar la cuarta dosis contra el coronavirus a los asegurados de Lima y Callao, entre adultos mayores y pacientes que presentan alguna dificultad de desplazamiento o que son parte del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi).

Para acceder a este servicio, el asegurado debe comunicarse con la Línea 107 de EsSalud, opción 0, que atiende de lunes a domingo, las 24 horas del día. Una teleoperadora atenderá la llamada y recibirá la solicitud. De calificar al servicio, en un plazo de 48 a 72 horas se programarán la fecha y hora de la vacunación.

Finalmente, EsSalud hizo un llamado a la población a completar su esquema de vacunación y seguir con las medidas de bioseguridad, como son uso correcto de la mascarilla, distanciamiento social y lavado frecuente de manos.

