Conforme a los criterios de Saber más

El domingo 16 de enero -el día después del derrame de petróleo- los ciudadanos de Ventanilla realizaban su jornada veraniega con la mayor tranquilidad. No fue hasta la 1:30 p.m. que recién se procedió a cerrar la playa y retirar a los ciudadanos tras detectar -a través de una embarcación pequeña del municipio- la presencia de petróleo en el mar. Según el alcalde Pedro Spadaro, la empresa Repsol nunca los alertó del desastre ecológico que ya estaba instaurado en las playas de su localidad. Tras ello, el equipo del municipio empezó a registrar, día a día, el impacto del petróleo que llegó hasta las orillas de Ventanilla. En esta nota, dos videos muestran un resumen de las imágenes que muestran el impacto del desastre ecológico desde el cielo y al ras del suelo.

A través de sus redes sociales, la empresa Repsol ha desplegado una campaña informativa asegurando que su su “labor es diligente y no se detiene”. “Continuamos con los trabajos de recuperación de zonas afectadas con más de 2,200 personas capacitadas para estas labores”, dice en un post publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, ha calificado de insuficiente las labores de limpieza desplegada por Repsol. En una entrevista brindada a El Comercio, Spadaro afirmó que “desde el primer día Repsol intentó minimizar los hechos”.

La Municipalidad de Ventanilla registró el impacto del derrame de petróleo en sus playas, y los trabajos de limpieza que, según el alcalde Pedro Spadaro, resultan insuficientes ante la magnitud del desastre ecológico.

“La empresa Repsol no ha reaccionado a tiempo. Con recogedores y con trapeadores han querido este levantar toda la inmundicia y obviamente no han podido porque se les ha escapado de las manos. Las maquinarias han entrado tarde”, refirió el burgomaestre chalaco.

Spadaro sostuvo dos reuniones con autoridades de Repsol -la refinería La Pampilla está ubicada en Ventanilla- y en una de estas citas propuso que la empresa contrate a una empresa especializada en la limpieza de derrames de petróleos. La respuesta fue negativa debido a que demorarían mucho en traer el servicio al país.

“Le dijimos que busquen una empresa especialista en este tipo de accidentes, porque en el país nunca ha habido un derrame de esta magnitud en el mar. Les dijimos que debe buscar una empresa extranjera que atienda este tipo de emergencia. Nos dijeron que tienen un contrato con una multinacional que es de Inglaterra, pero demora 4 semanas, un mes, en venir. Yo me enfurecí y les dije que se trata de una emergencia, que pueden contratar una empresa que esté en Ecuador o Brasil. No quieren invertir, no quieren hacer absolutamente nada para traer a alguien que sí conozca el tema”, contó Spadaro.

Durante las inspecciones a las labores de limpieza, el alcalde Pedro Spadaro calificó como una “ridiculez” que la empresa haya puesto a trabajar solo a 15 personas. “No van a poder ni en 15 días limpiar las playas, es un atentado increíble que afecta la salud de los ciudadanos de Ventanilla”, refirió.

El miércoles 26 de enero, la Autoridad Marítima Nacional emitió un comunicado alertando sobre un supuesto segundo derrame de petróleo en La Pampilla. En el texto del comunicado se habla de residuos oleosos que se filtraron.