La reanudación de las actividades deportivas también trajo el regreso del surf a las playas de Miraflores. Pese a los más de 120 mil contagios por coronavirus en Lima y las medidas de aislamiento social aún vigentes, esta semana ya se ha podido ver a algunos tablistas entrenando en las playas Makaha y Punta Roquitas.

Ante esta situación, y para evitar más casos de esta enfermedad, el municipio ha planteado una serie de recomendaciones, entre las que destaca mantener la distancia social, evitar acudir en vehículo, realizar entrenamientos por un tiempo máximo de 60 minutos y no permanecer en la playa al terminar la rutina de ejercicios. Además, el horario para practicar este deporte será desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Pero una de las claves en estas indicaciones es el uso obligatorio de la mascarilla antes y después de entrar al mar. En este sentido, vale recordar que el Gobierno dispuso una serie de sanciones mediante el Decreto Legislativo Nº 1458 y no usar mascarilla en la vía pública amerita una multa de S/344.

Alfredo Guerreros, neumólogo de la Clínica Internacional, considera que tanto la distancia social como el uso de mascarilla son importantes al realizar deportes. Sin embargo, este tipo de protector sería complicado de usar en el mar, aunque el contacto entre surfistas es poco frecuente.

“Lo que debería primar es la prudencia y la lógica, y lo que nos dicen es que de todas maneras hay que mantener el distanciamiento y donde hay que mantenerlo más es en tierra. El contacto directo entre dos surfistas en la tabla es poco frecuente. Sugiero que al salir a tierra las personas usen una mascarilla de protección”, indicó.

Por otro lado, en esta situación queda saber cómo proteger la mascarilla que es de uso personal. "Lo ideal es que esa mascarilla se tenga en un lugar aislado y limpio. Se me ocurre un táper, en donde se pueda guardar”, comenta Guerreros.

En un recorrido por las playas de Miraflores, El Comercio pudo confirmar que las recomendaciones son cumplidas a medias. Algunas personas no usan sus mascarillas o las usan indebidamente, otras acuden en grupo para practicar este deporte y no mantienen la suficiente distancia.

Aunque considera que el Ministerio de Salud ha sido prudente al permitir ciertos deportes, Guerreros reitera que las personas deben ser más cuidadosas. “Las restricciones para realizar cualquier tipo de deporte deberían idealmente contemplar el distanciamiento social y de todas maneras las personas que van a practicarlo deberían tener la certeza de que no están contagiadas con COVID-19. Esa sería la principal recomendación”, puntualiza.

Algunas personas acuden en grupo a las playas, no mantienen la distancia social y no usan debidamente las mascarillas. (Foto: Fernando Sangama)

Pese a las recomendaciones y el alto nivel de contagio, algunos tablistas no usan mascarilla estando fuera del mar. (Foto: Fernando Sangama)

Frente a la falta de vehículo. los tablistas optan por acudir a la playa en bicicleta. (Foto: Fernando Sangama)

SIN ACADEMIAS

Jimmy Rozeznic, subgerente de Deportes del municipio miraflorino, indicó que se ha decidido mantener la prohibición de las actividades de academias de surf y el alquiler de tablas. “Persona que sea parte de una academia y quiera sacarle vuelta a la norma, se le sancionará y cuando se reactiven las academias se le impedirá por siempre la reapertura”, indicó a El Comercio.

La multa sería desde el 30% de una UIT, es decir, el valor de S/1.290, por desarrollar actividades de servicios con giros no aprobados por el Gobierno en la Emergencia Sanitaria Nacional. Se trata de una sanción grave. También agregó que una vez se tenga la autorización del Gobierno, el municipio evaluará a las academias de surf para su inscripción.

Vale recordar que a inicios de este año el municipio miraflorino dispuso una nueva regulación sobre requisitos, permisos, certificaciones y sanciones para las escuelas de surf, además de la redistribución de los espacios para este deporte.

El alquiler de tablas y las academias de surf están prohibidas por el momento por el distrito de Miraflores. (Foto: Fernando Sangama)

Tablistas mantienen la distancia social y el uso de mascarilla. (Foto: Fernando Sangama)

La restricción de academias es compartida por el neumólogo Guerreros. Indicó que es preferible limitar las actividades deportivas con muchas personas. “Toda actividad donde hay la posibilidad de concentración sin distanciamiento es preferible limitarla. Mientras más prudencia se tenga, nos va a ir mejor”, dijo. Y es que hasta el momento no están permitidos deportes como el fútbol, vóley, básquet, entre otros.

En general, el especialista señala que el país está siendo prudente en la liberación de algunas actividades. “Por ahora lo veo positivo para el contexto de la fase de pandemia en la que estamos. Todavía no nos encontramos en una fase de declinación y me parece prudente que no tengamos una práctica regular de deportes”, agregó Guerreros.

ALEGRÍA DE DEPORTISTAS

El regreso a las playas ha sido motivo de gran alegría para profesionales como Daniella Rosas y Benoit ‘Piccolo’ Clemente, medallistas en los Juegos Panamericanos Lima 2019. “Hoy lunes he cumplido mi primera sesión de entrenamiento. Es increíble volver al mar", dijo Rosas en la página web del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Allí recordó que en el mar siempre ha existido distancia social entre deportistas. Ella estuvo en la playa Tres Picos en la Costa Verde, en Miraflores.

Clemente indicó que en el caso de los deportistas federados sí deben pasar por pruebas de COVID-19. En lo personal, recordó que la cuarentena ha sido el tiempo más largo que ha estado lejos del mar y señaló que espera que pronto otros municipios se sumen a la práctica del surf como San Bartolo, Punta Hermosa, Huanchaco y Máncora, con protocolos.

También añadió que todas las competencias están canceladas hasta agosto. Pese a ello, los medallistas entrenan para retomar sus actividades de manera gradual.

