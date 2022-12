El presidente ejecutivo de EsSalud, Aurelio Orellana Vicuña, negó estar afiliado al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de Sendero Luminoso, y aseguró que la firma que aparece en un planillón no le corresponde.

“El doctor Orellana no tiene afiliación política, tal como aparece en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. No ha colaborado ni mucho menos ha suscrito documentos en apoyo a alguna organización política, siendo que su trayectoria profesional no está vinculada a intereses partidarios ni movimientos políticos de ninguna índole”, indicó el funcionario a través de un comunicado de EsSalud.

“La firma que aparece en un planillón de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no corresponde al doctor Orellana”, agregó.

Orellana pidió al Ministerio Público y a la ONPE a investigar y “esclarecer” esta situación para evitar que su imagen se vea afectada.

Comunicado de Aurelio Orellana Vicuña, presidente ejecutivo de EsSalud.

El caso

La firma de Aurelio Orellana Vicuña figura en el planillón que el Movadef presentó ante las autoridades para buscar su inscripción como partido político.

La encargada de dicho planillón fue Cindy Raymondi Soto, integrante del Movadef, quien fue detenida en 2014 durante la ‘Operación Perseo’ y que se trató de desaparecer el chip de su celular para evitar dar información a la Policía.