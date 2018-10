Jorge Muñoz (Acción Popular) habría sido elegido como el nuevo alcalde de Lima, según el flash electoral realizado por Ipsos Perú, que fue difundido esta tarde por América Televisión y Canal N. El postulante del partido de la lampa sucederá a Luis Castañeda Lossio al frente de la municipalidad capitalina.

De acuerdo a la encuesta a boca de urna de Ipsos Perú, el saliente alcalde de Miraflores derrotó al ex ministro del Interior Daniel Urresti (Podemos Perú), el ex congresista Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura), el ex alcalde de Lima Ricardo Belmont (Perú Libertario) y al ex parlamentario Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano), entre otros quince candidatos.

Jorge Muñoz, abogado de la PUCP, recibió el flash electoral en su casa acompañado por su familia.

Más temprano, el virtual alcalde de Lima indicó que acudirá al local de Acción Popular, ubicado en la avenida Paseo Colón, al promediar las 6 de la tarde. Ahí se dirigirá a los vecinos de la ciudad.

Desde Villa El Salvador, donde tomó el tradicional desayuno electoral, Muñoz afirmó que esta fecha tiene un significado importante para él y para su agrupación, porque el fallecido ex presidente de la República Fernando Belaunde Terry, líder histórico y fundado de Acción Popular, estaría cumpliendo 106 años.

Jorge Muñoz ha sido dos veces alcalde de Miraflores entre el 2011 y 2018.

La candidatura de Muñoz cobró fuerza después del primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se realizó el domingo 23 de setiembre. Por ejemplo, el respaldo a su postulación pasó, de acuerdo a los simulacros de voto hechos por Ipsos Perú, de 14.2% a 32.3% en la última semana.

El virtual alcalde de Lima afirmó, durante la campaña, que su plan de gobierno “pone al ciudadano delante y no a las obras”.

“Habrá obras, pero no de forma irresponsable. Hay cosas que, por más que haya buena intención, no se van a poder realizar. Tenemos un presupuesto de S/3.200 millones; no hay plata suficiente”, refirió Jorge Muñoz.

Revive el minuto a minuto de El Comercio sobre las elecciones municipales y regionales 2018.



Nota previa

Desde las 08:00 a.m. se desarrollan las elecciones 2018 para escoger a las nuevas autoridades que dirigirán los distritos, provincias y regiones en todo el Perú por los próximos cuatro años. Sigue sigue EN VIVO la jornada con El Comercio.

La jornada electoral, que culminará a las 4 de la tarde, inició con contratiempos en algunos locales de votación de Lima y el país por el retraso en la llegada de los miembros de mesa (titulares y suplentes). Por ejemplo, en locales como el colegio Nuestra Señora de la Reconciliación, en Surco, colegio parroquial Niño Jesús de Praga, en Chorrillos, y la I.E. Liceo Trujillo, varias mesas de sufragio no se abrían pasada las 9 de la mañana.



De acuerdo a Liz Barrera,especialista de la dirección de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para las 10:40 de la mañana, el 50% de las mesas de sufragio habían sido instaladas. El retraso en la otra mitad responde a las ausencias de los miembros de mesa.

CONOCE A LOS CANDIDATOS

En el caso de Lima Metropolitana, son 20 candidatos a la alcaldía de Lima los que buscan suceder a Luis Castañeda Lossio. Hasta las 4 de la tarde, más de 8 millones de habitantes de Lima irán a las urnas para votar por uno de ellos.

1. Alberto Ismael Beingolea Delgado

Abogado y periodista deportivo. Nació en Lima el 19 de noviembre de 1964. Tras 33 años como periodista deportivo, fue elegido en 2011 al Congreso de la República con el Partido Popular Cristiano (PPC). En 2018 postula a la alcaldía de Lima por ese mismo partido.

- Partido político: PPC

2. Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

Periodista y conductor de televisión. Nació el 29 de agosto de 1945 en Lima. Fue alcalde de Lima durante los años 1990 a 1995 y fue elegido congresista de la República de 2009 a 2011. En 2018 postula nuevamente a la alcaldía limeña por el partido "Perú Libertario" de Vladimir Cerrón, ex presidente regional de Junín.

- Partido político: Perú Libertario.

3. Esther Yovana Capuñay Quispe

Nació en Lima el 13 de noviembre de 1973. Formada como administradora de empresas, es parte de Corporación Universal, grupo de medios de comunicación propiedad de su familia. Fue elegida congresista por Solidaridad Nacional para el periodo 2011-2016. En 2016 renuncia a dicho partido y en estas elecciones postula a la alcaldía con el partido Unión por el Perú.

- Partido político: Unión por el Perú.

4. Luis Castañeda Pardo

Licenciado en Administración de Empresas. Nació en Lima el 9 de noviembre de 1985. Se ha desempeñado como regidor de la Municipalidad de Lima desde 2011 por el partido Solidaridad Nacional, fundado por su padre Luis Castañeda Lossio. En 2018 postula a la alcaldía metropolitana por el mismo grupo político.

- Partido político: Solidaridad Nacional

5. Diethell Columbus Murata

Nació en Lima el 19 de marzo de 1981. Es abogado de profesión, con estudios en solución de conflictos. Ha sido asesor en el Congreso (2017 y 2018) y ocupó cargos de administrativos en las municipalidades de Pueblo Libre, San Isidro y Jesús María. Tuvo un paso por el Partido Popular Cristiano PPC, al que renunció en 2013 y en los últimos años también ha sido analista político. Es el candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima.

- Partido político: Fuerza Popular.

6. Enrique Cornejo Ramírez

Economista y político peruano. Nació en Lima el 2 de junio de 1956. Fue militante del APRA y ejerció como Ministro de Vivienda y de Transportes durante el segundo gobierno de Alan García. En 2014 postula por primera vez a la alcaldía de Lima pero obtiene el segundo lugar al ser derrotado por Luis Castañeda Lossio. En 2018, postula por segunda vez a sillón metropolitano de Lima con el Partido Democracia Directa.

- Partido político: Democracia Directa.



7. Carlos Enrique Fernández Chacón

Nació en Lima el 11 de julio de 1942. Tiene primaria completa y no concluyó su formación como técnico automotor. En el pasado fue trabajador de General Motors Perú, pero no consignó experiencia laboral en el JNE. Entre 1980 y 1985 fue diputado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue miembro de la Asamblea Constituyente entre 1979 y 1980 y presidente del Partido Socialista de los Trabajadores de 1973 a 1998.

- Partido político: Frente Amplio.

8. Julio César Gagó Pérez

Nació en Lima el 6 de enero de 1961. Es abogado y su familia es propietaria de la empresa JAAM SA, donde ha sido gerente y asesor. Estuvo afiliado al partido Justicia Nacional en entre 2004 y 2005, pasando luego a las filas de la agrupación fujimorista Sí Cumple, renunciando en 2008. Fue elegido congresista por Fuerza Popular para el periodo 2011-2016 y actualmente postula con el partido Avanza país.

- Partido político: Avanza País.



9. Roberto Gómez Baca

Nació en Lima el 29 de noviembre de 1970. Abogado de profesión, fue regidor distrital en Surco entre 2003 y 2010 por Somos Perú. Fue elegido alcalde del mismo distrito en dos periodos consecutivos, comprendidos entre 2011 y 2018. En 2017 renuncia a Somos Perú y actualmente postula a la alcaldía de Lima con Vamos Perú.

- Partido político: Vamos Perú.

10. Gustavo Guerra García

Nació el 6 de mayo de 1966. Es economista de formación con estudios en políticas públicas y trabaja como consultor DEE Consultores. Anteriormente fue presidente del Fondo Metropolitano de Inversiones. Ha sido presidente del partido Fuerza Social y hoy postula a la alcaldía de Lima con Juntos por el Perú, al que está afiliado desde 2017, año en el que fue creado.

- Partido político: Juntos por el Perú.



11. Humberto Lay Sun

Arquitecto, pastor y político peruano. Nació en Lima el 25 de septiembre de 1934. Desde 1987 a 2005, desempeñó el cargo de pastor de la "Iglesia Alianza Cristiana y Misionera". En 2001 entra en política, invitado por Valentín Paniagua para integrar el "Grupo de Iniciativa Nacional Anticorrupción" y luego, en 2001, pasa a ser miembro de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. En 2016 postula a la presidencia de la República y ha postulado en dos ocasiones, en 2006 y 2011, a la alcaldía de Lima. En 2018, intenta por tercera vez llegar al sillón metropolitano de la capital.

- Partido político: Restauración Nacional.

12. Jorge Muñoz Wells

Abogado y político peruano. Nació en Lima el 13 de abril de 1962. En 2010 es elegido alcalde de Miraflores y logra la reelección en 2014 por el partido Somos Perú. En 2018 postula a la alcaldía de Lima por el partido Acción Popular (AP).

- Partido político: Acción Popular.

13. Enrique Ocrospoma Pella

Nació en Lima el 17 de agosto de 1968. Es abogado y uno de los socios del estudio Ocrospoma Pella & Abogados. Fue parte del Partido Popular Cristiano (PPC) hasta 2006 y posteriormente de la alianza entre Solidaridad Nacional y Unión por el Perú, a la que renunció en 2009. Ha sido alcalde en dos periodos consecutivos entre 2007 y 2014 con la alianza Unidad Nacional y hoy postula a la alcaldía de Lima con Perú Nación.

- Partido político: Perú Nación.

14. Renzo Reggiardo Barreto

Empresario y político peruano. Nació en Lima, el 1 de julio de 1972. Fue elegido congresista de la República en 2006 por el partido Alianza por el Futuro y en 2011 por Solidaridad Nacional. En 2018 postula a la alcaldía de Lima por Patria Segura.

- Partido político: Patria Segura.



15. Jaime Salinas López-Torres

Jaime Eduardo Salinas López Torres. Nació en Lima el 8 de marzo de 1963. Es economista y administrador. Fue elegido regidor metropolitano por Perú Patria segura desde 2014 hasta el presente y fue regidor provincial previamente con el Partido Popular Cristiano. Entre 2015 y 2018 fue presidente de la agrupación Frente Metropolitano. En las actuales elecciones municipales de Lima postula con Alianza Para el Progreso.

- Partido político: Alianza Para el Progreso.

16. Pablo Jacinto Silva Rojas

Nació en Casma (Áncash) el 17 de agosto de 1959. Indicó al JNE que desde 1984 trabaja como vendedor independiente y su formación académica es de primaria y secundaria completas.

- Partido político: Frente Popular Agrícola FIA del Perú.

17. Daniel Urresti Elera

Militar y político peruano. Nació el 25 de agosto de 1956 en Huancabamba, Piura. Fue ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala y candidato a la presidencia de la República en 2016 por el Partido Nacionalista. En 2018 postula a la alcaldía de Lima por "Podemos Perú", que lidera el empresario y ex congresista José Luna Gálvez.

- Partido político: Podemos por el Progreso del Perú.

18. Manuel Velarde Dellepiane

Abogado y político peruano. Nació en Lima el 07 de octubre de 1968. Fue elegido alcalde de San Isidro en 2014 siendo miembro del PPC, partido al que renunció en 2017. En 2018 postula a la alcaldía limeña con el partido "Siempre Unidos" del ex burgomaestre de Los Olivos Felipe Castillo.

- Partido político: Siempre Unidos.

19. Jorge Villacorta Carranza

Nació en Lima el 15 de febrero de 1955. Es economista y actualmente es director ejecutivo de Fondo Empleo. Entre 2009 y 2011 fue secretario nacional de organización de Perú Posible, partido al que renunció en 2013. Actualmente postula a la alcaldía de Lima con Peruanos por el Kambio, donde es secretario nacional de organización desde 2015.

- Partido político: Peruanos Por el Kambio.



20. Juan Carlos Martín Zurek Pardo Figueroa

Nació el 14 de noviembre de 1965 en Lima. Es administrador con estudios en gestión municipal. Ha sido alcalde de La Molina en dos periodos seguidos desde 2011 hasta la actualidad con Somos Perú. En las actuales elecciones municipales de Lima postula con el mismo partido, en el que actualmente es secretario general.

- Partido político: Somos Perú.