El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que la propuesta del Gobierno para cambiar completamente la actual Constitución Política no pasa por la modificación del artículo 206 de la actual Carta Magna, el cual establece las formas legales para llevar a cabo cambios parciales o totales de este documento. Señaló que más de la mitad de peruanos piden la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

En una entrevista concedida a la revista Ideele, el titular del Gabinete explicó que hay sectores que han tomado esta propuesta “con malicia” y que impiden que sea llevada de manera “armónica”. En esa línea pidió analizar el planteamiento de manera objetiva.

“No he escuchado lo de la modificación del artículo 206, con toda sinceridad. El cambio no va por ahí. El país requiere una nueva constitución y más del 50% de la población ha apostado por ello. No le vas a dar la espalda. Aquí lo único que se quiere es hacer un trabajo adecuado y sin corrupción. En este momento encontramos a un Gobierno en una lógica distinta. Para poder concretar las diferentes iniciativas que tiene la población se tiene que desmontar todo el aparato que no lo permite. Nuestro propósito es tener un Estado eficiente y tener una comunicación directa con la población, para poder trabajar para ella”, aseveró.

“En realidad, hay un grueso de peruanos que quieren una nueva Constitución. No tendríamos por qué desconfiar, porque si tienes una Constitución en el marco de los años 90 que responde a una realidad, ¿acaso no puede tener el país una acorde a estos tiempos y que te brinde mejores condiciones para garantizar los derechos fundamentales de las personas? Pero hay sectores que piensan con la malicia, si no fuera así todo sería más armonioso. Debemos dejar de ser tan subjetivos y ser más objetivos”, agregó.

Durante su mensaje a la Nación del 28 de julio pasado, el presidente Pedro Castillo, anunció que presentaría un proyecto de reforma constitucional, a fin de modificar el artículo 206 para incluir la convocatoria a una Asamblea Constituyente mediante consulta popular.

“Por ello, anuncio que presentaremos ante el Congreso, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206, un proyecto de ley para reformarla, y que, tras ser analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referéndum popular”, afirmó Castillo en aquella oportunidad.

Al ser consultado por la encuesta de El Comercio-Ipsos según la cual solo el 32% quiere el cambio total de la Carta Magna a través de una asamblea constituyente, Bellido Ugarte argumentó que estos sondeos no son precisos pues “en las elecciones las últimas encuestas solo nos daban 5%. Se han equivocado terriblemente, una barbaridad”.

En cuanto al principal argumento para promover una nueva Constitución, el titular de la PCM dijo que la actual Constitución “está bajo un estilo neoliberal: le entrega todo al privado. Pero la pandemia nos ha demostrado que este modelo ha sido un fracaso”, dijo.

“Si ves que algo anda mal es una obligación mejorar. ¿Para qué defiendes lo que está mal? Hay mucha gente que se está muriendo ahorita por temas de oxígeno, esto no es culpa nuestra sino de la política neoliberal. ¿Cuánto ha avanzado el país en políticas de avance real en su economía?”, expresó.

Nueva estrategia de publicidad estatal

El presidente del Consejo de Ministros ratificó la nueva estrategia de publicidad estatal planteada por el mandatario Pedro Castillo. Señaló que promoverán la inversión en medios de regiones y calificó de “discriminatoria” destinar fondos solo a medios de Lima y de alcance nacional.

“Es un nuevo enfoque. La publicidad estatal tiene que estar orientada a nivel nacional. Hay una gran diferencia, los medios nacionales reciben millones y los locales no reciben nada. Eso es discriminación. Lo poco o lo harto hay que compartir, no hay que ser egoístas. Se tiene que democratizar para que todos puedan tener acceso, no será en la misma proporción, porque en sus niveles de alcance y demás son distintos, pero no por eso vas a negarle el acceso a la publicidad estatal”, refirió.

Cuestionamientos por comentarios sobre Edith Lagos

Al ser consultado por sus comentarios en redes sociales en los que rendía homenaje a la terrorista de Sendero Luminoso, Edith Lagos, Bellido afirmó que no recordaba estas publicaciones y que podría tratarse de noticias falsas.

“En realidad, no recuerdo haber hecho esa publicación. Ahora es tan fácil inventar cuentas falsas, hacer montajes de fotos”, sostuvo.

“Yo una vez vi un poema que me gustó y luego me enteré que era Hierba silvestre, escrito por Edith Lagos, lo mismo también Río de Javier Heraud. Las personas no son negativas del todo, tienen cosas buenas y otras que son condenables. Hay que tener una mirada mucho más analítica. Si tienes una piedra, no es solo para agredir, también se puede hacer una obra de arte. Existe en el país una intolerancia, lo objetivo está ahí y lo decimos claramente: deslindamos con Sendero, Movadef y el MRTA, porque nosotros optamos por una actitud democrática. Somos socialistas, pero también somos democráticos”, añadió.

“Nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos” fue lo que escribió en junio del 2017 en su cuenta de Facebook. Además, volvió a ratificar lo escrito durante una entrevista con Inka Visión en abril de este año -reproducida por Exitosa- aseverando que esa frase era “una expresión, asumiendo el derecho que tiene todo peruano de expresarse”.

“Edith Lagos es una peruana y ha tenido una postura en el proceso de reestructuración de nuestro país, como mucha gente. Esos planteamientos que ella ha tenido ¿son cuestionables?”, exclamó en la misma entrevista.

La senderista Lagos murió en 1982 cuando, junto a una columna terrorista, participó en un enfrentamiento con una patrulla de la entonces Guardia Republicana, en Apurímac.

