La columna de humo del siniestro era visible desde varias cuadras atrás. Las primeras unidades de bomberos llegaron al lugar y, tras la evaluación, se declaró como código 3, lo que significa una mayor necesidad de unidades.

El incendio afectó unos 20 almacenes, según indicó el brigadier general Luis Ponce la Jara, comandante general de Cuerpo de Bomberos del Perú (CBP). En el lugar se depositaban “diversos productos, como aceites, telas, vehículos, alcohol medicinal, licores también”, señaló Ponce a El Comercio. “Son daños cuantiosos porque varios techos han cedido y todo está calcinado”, comentó en otro momento.

A la emergencia llegaron hasta 31 vehículos de bomberos, entre ellas cinco unidades aéreas (plataformas y escalas), siete máquinas de agua y cinco camiones cisternas. Asimismo, se contó con apoyo de cisternas de Sedapal y de las municipalidades de El Agustino, Santa Anita, La Victoria y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Imágenes de las primeras tripulaciones bomberiles revelan la magnitud de este incendio, que consumió alrededor de 20 almacenes con diversos materiales dentro. Para las 11:20 de la mañana, la emergencia ya estaba controlada en un 95%.

Agentes de la Policía Nacional del Perú también estuvieron presentes para realizar labores de investigación, dar apoyo a los bomberos y ordenar el tránsito vehicular aledaño a la zona de emergencia. Para las 11:20 de la mañana, el incendio ya estaba “controlado en un 95%”, aclaró el comandante a este Diario. Así, algunas unidades iniciaron el retorno a sus bases correspondientes. No se registraron heridos.

Ausencia de hidrantes

Según el artículo 133 de la norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), “los hidrantes deben ser instalados con una distancia no mayor de 100 metros entre ellos, y pueden instalarse hidrantes intermedios si el sistema así lo requiere”.

Solo en áreas clasificadas como residenciales con viviendas o edificios residenciales de máximo 9 pisos de altura, los hidrantes pueden instalarse cada 200 metros de distancia. En Lima y Callao, la entidad responsable de la instalación de estos dispositivos es Sedapal.

El Comercio y la compañía de bomberos Garibaldi 6, decidieron poner a prueba las condiciones de los hidrantes instalados por Sedapal para conocer qué esconden estos dispositivos los cuales, en vez de salvar vidas, podrían incluso generar una tragedia

El Comercio recorrió las zonas aledañas al incendio, identificando solo tres hidrantes distribuidos en dos puntos de la avenida Nicolás Ayllón, con una distancia intermedia de casi 400 metros. Es decir, cuatro veces la distancia normada.

En conversación con El Comercio, el comandante de los bomberos indicó que tuvieron problemas iniciales con el agua, “problema que tenemos siempre”, señaló. Sedapal comunicó que “habilitó inmediatamente [desde que se dio la alerta de incendio] dos hidrantes con una presión de 20 metros columna de agua]”, equivalente a 28.46 libras por pulgada cuadrada (PSI).

Incendio en El Agustino El incendio inició aproximadamente a las 7:30 a.m. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar para iniciar su trabajo y así controlar el fuego (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec) 1 / 5 Incendio en El Agustino Clasificado como de código 3 por los bomberos, afectó a un almacén textil ubicado en la cuadra 26 de la avenida Nicolás Ayllón, en El Agustino (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec) 2 / 5 Incendio en El Agustino El incendió dejó cuantiosos daños materiales (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec) 3 / 5 Incendio en El Agustino Según Luis Ponce La Jara, comandante general de los bomberos, el incendio fue controlado después de casi tres horas de ardua labor de los hombres de rojo (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec) 4 / 5 Incendio en El Agustino Unos 75 integrantes del cuerpo de bomberos trabajaron en el lugar de la emergencia. Fueron necesarias más de 20 unidades para atender este siniestro de importante magnitud (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec) 5 / 5

Una problemática constante

El Comercio entrevistó a Giancarlo Passalacqua, vocero de la Sociedad Nacional de Protección Contra Incendios y oficial de los bomberos, quien sostuvo que la presión en un hidrante debería ser cercana a los 60 PSI. “Pero si lo hago [suministrar dicha presión], reviento todo. Tuberías, conexiones, redes, porque no están preparadas para estas presiones y caudales”, añadió el especialista.

Bomberos tuvieron que trabajar arduamente para mantener el abastecimiento de agua, que era proporcionado principalmente por cisternas ante la ausencia de hidrantes en la zona. / Britanie Arroyo

“La red de hidrantes en Lima, como muchas otras en diferentes ciudades [del Perú] tienen un problema de matriz. Una red de hidrantes debe estar preparada para presiones relativamente elevadas y caudales o flujos altos. Por lo tanto el sistema debería tener tuberías anchas y resistentes”, cosa que no ocurre, aclaró Passalacqua.

Respecto al incendio ocurrido en El Agustino, el experto calculó que eran necesarios unos seis mil galones por minuto de agua. Esto, según Passalacqua, es imposible de suministrar con camiones cisternas no especializadas. Precisó que tener solos dos hidrantes habilitados no es la respuesta y que el apoyo de las cisternas, si bien es necesario ante la ausencia de hidrantes, “no es una solución, es una ilusión”.