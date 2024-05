LEE TAMBIÉN: El caso del expiloto de LAN Perú que sufrió un accidente que hoy le impide caminar y la respuesta de la empresa

Una de las víctimas fue Mayce Del Águila, quien relató su experiencia. “Hace unos días, recibí este mensaje en WhatsApp, que me pareció extraño. Sin embargo, pensé que era una convocatoria real y dejé mis datos. Aunque el salario parecía poco usual, al tratarse de un mensaje relacionado con ‘Cuna Más’, decidí creer. Me solicitaron datos como el DNI, CV y fotos, y los envié”, dijo. El mensaje hacía referencia a una supuesta convocatoria para el programa nacional del Estado “Cuna Más”, el cual tiene como objetivo mejorar el desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 meses de edad. No obstante, todo resultó ser una farsa.

“Me pareció extraño que su personal escribiera mal, por ejemplo, ‘aremos’ en lugar de ‘haremos’, pero lo pasé por alto. Me preguntaron si había tenido un chequeo con un sexólogo o ginecólogo, lo que negué. Entonces me dijeron que un sexólogo (llamado Jhonatan Rojas) me llamaría”, agregó.

Mayce comentó que, durante la llamada, todo parecía normal ya que le estaban hablando sobre los supuestos puestos disponibles en la organización. Sin embargo, se sintió incómoda cuando comenzaron a hacerle preguntas sobre su vida sexual. “Me dijeron que era necesario conocer esos antecedentes, y nuevamente, lo creí. Me hicieron preguntas que no tenían relevancia alguna. Obviamente, no respondí con la honestidad que me pedían. Quería ver hasta dónde llegarían, ya que considero que no es normal que un sexólogo pregunte sobre preferencias sexuales como el sexo anal y oral, o detalles sobre la depilación, entre otras cosas. Las preguntas me resultaron muy incómodas y simplemente respondía negativamente a todo lo que me preguntaban”, sostuvo.

“Luego de eso, me cuestionaron si alguna vez había ido al ginecólogo o al sexólogo, y me dijeron que su sexólogo realiza chequeos. Respondí que, por lo que sé, el único que realiza exámenes es el ginecólogo. Me dijeron que el sexólogo también lo hace, que te lleva a una habitación, te desnuda, estimula tus partes íntimas y mantienen relaciones sexuales. En ese momento, decidí cortar la llamada. Sentí que violaron mi intimidad, experimenté una sensación intensa en el pecho y claramente me sentí culpable”, confesó.

Después de colgar, buscó el nombre del supuesto sexólogo a través de Yape y no encontró el nombre que le habían dado por WhatsApp. El nombre que encontró fue el de Renzo Gabriel Janampa Ccorahua. “Probablemente hayan hecho lo mismo con otras chicas. Es una situación horrible. Espero que con los números y datos puedan atrapar a estos sinvergüenzas”, dijo.

Alertó que incluso después de dicha conversación, distintos números todavía la siguen atormentando, exigiéndole que conteste las llamadas.

Según pudo conocer El Comercio, Mayce Del Águila no sería la única víctima. Varias mujeres habrían sido contactadas de manera similar.

Los responsables

La responsable del área de Incidencia del programa de Sexualidad y Autonomía Física de Manuela Ramos, Shely Cabrera, comunicó a El Comercio que se debe valorar la valentía de las mujeres que han expuesto sus casos. “No hay que caer en la revictimización; es decir, no se debe culpar a las víctimas por supuestamente no darse cuenta. Cada persona enfrenta circunstancias diferentes. Lamentablemente, hay quienes se aprovechan de aquellas que están buscando trabajo. El acoso sexual es un delito, incluso cuando ocurre en un espacio digital”, dijo.

Añadió que es necesario identificar a los agresores. “Es crucial evaluar bien esta situación. Es importante que estos casos hayan salido a la luz para evitar que futuras víctimas caigan. Las mujeres enfrentamos acoso en cualquier etapa de nuestras vidas. Es fundamental que estos casos reciban justicia. ‘Cuna Más’ está haciendo esfuerzos, pero necesitamos un rol más activo por parte del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público para identificar a los responsables”, acotó.

Indicó que también es importante realizar campañas de prevención para que las mujeres estén informadas sobre este tipo de casos. “Desde Manuela Ramos promovemos la educación sexual integral para fomentar una cultura de respeto hacia las mujeres y así prevenir futuras agresiones”, resaltó.

El abogado penalista Aaron Aleman comentó que el delito en cuestión es de Actos de Connotación Sexual. En este caso, si la víctima es mayor de edad, dicho delito se encuentra tipificado en el artículo 176, literal B, del Código Penal, donde se establece que el agresor estaría buscando establecer contacto de connotación sexual con una mujer sin su consentimiento, y la pena privativa de libertad es de 3 a 5 años. “Si la víctima tiene entre 14 y 17 años de edad, el delito se encuentra en el artículo 183, literal B, de dicho código y establece que quien contacta a una menor con fines sexuales será reprimido con una pena no menor de 6 ni mayor de 9 años”, agregó.

Respecto a cómo se consiguen los números de las mujeres, el especialista resaltó que podría tratarse de crímenes organizados por una red criminal vinculada con el delito de trata de personas. “Este tipo de contactos puede realizarse con el fin de explotar sexualmente a las víctimas. El Ministerio Público debería realizar una investigación con agentes encubiertos que se sumerjan en este mundo para identificar a los miembros de la red y así detenerlos”, explicó.

No obstante, también podría tratarse de personas que envían mensajes masivos a distintos números. Ante la oferta laboral muchas personas acceden por parecerle atractivas las propuestas económicas, e incluso pasan los datos a otras posibles víctimas.

El Midis se pronuncia

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), entidad a cargo del programa “Cuna Más”, se pronunció respecto a esta nueva modalidad de engaño. “Lamentamos profundamente esta experiencia negativa. ‘Cuna Más’ nunca se comunica a través de WhatsApp ni de ningún otro medio digital que no sea la página web oficial o las redes sociales institucionales. Tampoco solicita evidencias de ningún tipo, ni dinero. Ya estamos tomando acciones al respecto (...). Rechazamos todo tipo de publicaciones inescrupulosas que, usando el nombre del programa, afectan la intimidad y ponen en peligro la integridad. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a aquellas mujeres que se han visto afectadas”, informaron.

