Un conductor agredió físicamente ayer miércoles 13 de octubre a un inspector de tránsito de la Municipalidad de Magdalena del Mar, quien cumplía con su labor de intervenir a los dueños de vehículos mal estacionados en la vía pública. El trabajador terminó con el rostro hinchado, relató y denunció el hecho en la comisaría del sector.

Moisés Crespo Guzmán, el inspector agredido, contó al notriciero de Latina TV cómo se produjeron los hechos en la cuadra 9 del Jr. Leoncio Prado. “Estaba realizando mi labor de fiscalización de transporte y me percaté de una fila de vehículos obstaculizando el lado derecho de la vía. Procedí con la disuasión del vehículo en voz alta y todos se retiraron. Si embargo, un auto rojo no, aparte estaba bloqueando un estacionamiento público. En reiteradas ocasiones le dije señor: ‘por favor, tiene que avanzar está obstaculizando la vía’.”

VIDEO RECOMENDADO

Un conductor agredió físicamente a un inspector de tránsito de la Municipalidad de Magdalena del Mar que cumplía con su labor de intervenir a los dueños de vehículos que se encuentran mal estacionados en la vía pública. El trabajador terminó con el rostro hinchado y denunció la agresión en la comisaría. (Fuente: Latina TV)

Sin embargo, el dueño del auto rojo, identificado como Luis César Ludeña Román, hizo caso omiso al pedido del inspector municipal. “En la quinta vez baja la luna y me comienza a insultar. Después yo procedo con la multa correspondiente poniéndole el sticker en la luna. (En ese momento) el señor baja de manera agresiva, lo saca (el sticker) y me golpea en el rostro. Sube a su auto y se escapa”, detalló Crespo Guzmán.

“Posteriomente, voy corriendo a la intersección para detener el vehículo, pero intenta atropellarme. Yo salto al lado izquierdo para que no me atropelle y nuevamente intenta fugarse por el lado izquierdo de la Av. San Martín. En ese momento había un patrullero de seguridad ciudadana que me ayudó a perseguir al vehículo. Y para tratar de interceptarlo me ayudó un vehículo particular”, precisó.

MIRA AQUÍ | Los Olivos: sicario asesina a balazos a tres personas dentro de un automóvil

Al respecto, el subgerente de fiscalización de Magdalena, Roland Jayo, informó que Luis César Ludeña Román permanece detenido en la comisaría. Él fue denunciado por abuso y resistencia a la autoridad.

“De acuerdo a la información de nuestra área de Procaduria, el señor continúa en el calabozo de la comisaría. Nosotros cuando ocurrieron estos hechos inmediatamente hemos interpuesto una denuncia por abuso y resistencia a la autoridad. Paralelamente, de acuerdo a nuestras facultades, hemos procedido a multarlo por obstruir el libre tránsito vehicular y peatonal, y a su vez le hemos aplicado una multa por la agresión a los efectivos municipales”, aseveró Jayo.

MIRA AQUÍ | Reniec advierte que ninguna cabina de Internet está autorizada para trámites de DNI

Indicó que pese a las grabaciones donde se demuestra cómo agrede al inspector, el detenido no muestra arrepentimiento. “Esta persona, muy al contrario de querer disculparse, ha querido denunciar a nuestro fiscalizador”, precisó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Hay regiones donde ya se ha vacunado a las del 50% de la población objetiva según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud.

TE PUEDE INTERESAR