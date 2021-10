Pese a la oportuna intervención de la Policía, que frustró un feminicidio y rescató a una mujer de las garras de Emilio Javier Reátegui Salas (29), quien intentaba axfixiarla en el distrito de San Martín de Porres, este fue liberado por la fiscal Silvia Guerra Pinedo, adjunta del Segundo Despacho Especializado en Violencia contra la Mujer de Condevilla, informó la PNP.

Según denunció la víctima, Verónica Montaño Flores (26), la fiscal argumentó que Reátegui quedaba en libertad por falta de pruebas. Es decir, el testimonio de la agraviada, que fue salvada a tiempo, ni la acción policial que detuvo al sujeto, sirvieron como pruebas, informó el coronel PNP Samuel Peralta, jefe de la División Policial Norte 3.

“Estaba sola. Me asfixió contra la cama. Me tapó la boca con una mano y con la otra me golpeaba la cabeza (…) me faltaba el aire. Me tenía con sus dos manos en el cuello”, narró la víctima a los agentes de la comisaría de Condevilla.

La intervención policial ocurrió a las 11:30 a.m. luego de que los vecinos de la cuadra 32 del jirón Constantino, alertaron a la referida comisaría de que un sujeto irrumpió en la casa de su expareja por enésima vez y que amenazaba con matarla.

Los agentes tuvieron que romper la chapa de la puerta para poder ingresar. Ante la presencia de los policías, el agresor liberó a la víctima, quien tenía dificultades para respirar.

Según denunció la mujer, el sujeto la acosa todo el tiempo, ya que la espera en el frontis de su casa cuando ella va a salir y cuando retorna, pese a que están separados desde el año pasado. Ella decidió alejarse debido a los constantes maltratos físicos y psicológicos.

En esta oportunidad, Reátegui irrumpió en la casa de su expareja en forma violenta y la atacó a golpes en diferentes partes del cuerpo. La mujer pidió auxilio a gritos a sus vecinos.

La Policía informó que Reátegui ha sido detenido en cinco oportunidades, desde junio a setiembre de este año, por el delito de micromercialización de drogas.

Así también presenta cuatro denuncias por violencia física y psicológica desde el 2013 al 2017 y por robo agravado en el año 2010.

