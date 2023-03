La presidenta de la República, Dina Boluarte, condecorará este miércoles 8 de marzo al Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, con el Gran Collar de la Orden del Sol.

Según informó la Presidencia de la República, la ceremonia oficial se llevará a cabo desde las 20:00 horas en Palacio de Gobierno.

Mario Vargas Llosa será condecorado por la presidenta Dina Boluarte. (Foto: Presidencia)

Como se recuerda, Vargas Llosa fue recientemente incorporado a la Academia Francesa y se convirtió en el primer escritor que no escribe en francés que integra la institución fundada por el cardenal Richelieu.

El pasado 20 de febrero Dina Boluarte, envió sus felicitaciones a Mario Vargas Llosa y consideró que ese hecho “reconoce su valía universal” y “llena de orgullo” a todos los peruanos.

Por su parte, el Nobel peruano envió una misiva de agradecimiento a la mandataria en la que recordó que respaldó su incorporación a la Presidencia porque, “en términos estrictos, se ha hecho respetando las leyes”.

“Usted viene ejerciendo su cargo de manera muy valiosa, con el apoyo de un número importante de peruanos. Permítame felicitarla también por eso”, expresó.

“Creo que, a pesar de esa agitación, como le mencioné, usted ha procedido, en el desempeño de esa alta magistratura, de manera justa en aplicación de las normas peruanas. No dudo que los demócratas apoyan su conducta y lo que, a todas luces, representa”, agregó.

Finalmente, Mario Vargas Llosa le deseó a Dina Boluarte “que sus proyectos políticos tengan la colaboración esperada y que este momento difícil se supere de acuerdo con la Constitución y el Estado de Derecho”.

En el pasado el Premio Nobel de Literatura había criticado la gestión de Pedro Castillo e incluso afirmó que el entonces presidente “no sabe dónde está parado” y “es un pobre señor que no tiene ideas de los problemas elementales del Perú”.

“Veo mal en este momento, desgraciadamente, las cosas. Las cosas que pasan en el Perú, por ejemplo, que para mí es una guía, son muy malas. Esta mañana me estaban diciendo que han salido 20 mil millones de dólares del Perú en todas estas semanas, algo que es verdaderamente terrible, y tenemos un presidente que no sabe dónde está parado, es un pobre señor que, digamos, no tiene ideas de los problemas elementales del Perú”, expresó durante una conversación vía zoom con el entonces candidato presidencial del Frente Social Cristiano de Chile, José Antonio Kast.