Esa afirmación, según la fiscalía, es de José Hernández Fernández, alias “El Español”, en referencia al congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular.

“El Español”, detenido el martes pasado de manera preliminar, es investigado por integrar una presunta red criminal que buscaba atentar contra funcionarios del Ministerio Público y de la Policía, periodistas y colaboradores eficaces que brindaban información sobre supuestos actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo.

En su aseveración, el investigado se refería al legislador Cordero como la persona que le podía ser útil debido a que integra la Comisión de Inteligencia del Congreso y estaba interesado en colaborar con la compra de equipos tecnológicos en Panamá para interceptar comunicaciones de los opositores al gobierno de Castillo .

Jorge Hernández Fernández, "El Español", fue capturado el martes por una orden judicial de detención preliminar por 10 días. Foto: Piko Tamashiro / GEC

“El Español” agregó, según el expediente judicial al que tuvo acceso El Comercio, que el parlamentario “está apoyando bastante al gobierno [de Castillo] al interior de la Comisión de Inteligencia” , pese a integrar una bancada de oposición.

La resolución judicial que dispuso su captura da cuenta que le comentó a un oficial de la Marina en retiro que al congresista Cordero le interesaba asistir a una feria de equipos electrónicos en Panamá en octubre pasado , y le precisó que el propio legislador asumiría sus gastos porque no quería que el Parlamento se entere del viaje.

El registro migratorio de Cordero, al que accedió El Comercio, muestra que partió a Panamá el pasado 10 de octubre y regresó al Perú el 14 de ese mes. vía Colombia.

Las fechas coinciden con el relato de un agente especial de la fiscalía, que aseguró que el legislador estuvo en Panamá del 11 al 13 de octubre.

Cordero se ausentó de la sesión del pleno del Congreso que se realizó el 13 de octubre pasado. El registro de las votaciones de ese día da cuenta que estuvo con licencia oficial.

El legislador negó el martes pasado estar involucrado en la trama de ‘chuponeo’ a favor del gobierno de Castillo.

“He tomado conocimiento de las últimas noticias que mencionan mi nombre sobre un presunto hecho que rechazo categóricamente. Como hombre de derecho me someto a las investigaciones correspondientes frente a éstos hechos tendenciosos”, señaló vía Twitter.

Pero este no es el único caso en el que Cordero está involucrado. En el Congreso, un informe en su contra permanece encarpetado desde hace nueve meses.

Denuncias por intimidación y agresión física

En mayo pasado, la Comisión de Ética aprobó un informe que recomienda al pleno del Congreso suspender por 60 días a Cordero .

La comisión determinó que Cordero trató de intimidar a su expareja para que deje denunciarlo ante los medios de comunicación por agresiones físicas. Para ello, el legislador utilizó a una persona de su confianza, identificada como Marcos Hurtado Athos, según el grupo de trabajo parlamentario.

De acuerdo con el informe final de la comisión, Hurtado sostuvo conversaciones y mensajes vía WhatsApp con la ex pareja de Cordero para decirle, entre otras cosas, que el congresista es miembro de la Comisión de Inteligencia del Congreso y que todos son una “cucarachita” al lado suyo.

Cordero negó, como parte de sus descargos, haber enviado a algún emisario para intimidar a la denunciante y haberse valido de su función congresal o de ser miembro de la Comisión de Inteligencia del Parlamento para silenciarla.

Este es el informe de Ética:

La expareja de Cordero lo había acusado de agresión física, acoso y difusión de un video íntimo en Internet, según reveló “Panorama” en diciembre del 2021.

Aquella vez, la mujer contó: “Me pateó incluso la garganta hasta no poder hablar dos días. Una patada más fuerte me pudo haber roto la traquea. [...] Hubo muchas ocasiones en las que me agredió, de las cuales yo tengo fotografías. Incluso, cuando postuló en el 2011 también para congresista y yo lo acompañaba a todos lados. Ahí también fue una agresión tan fuerte que mis brazos estaban amoratados y tuve que decir que me había accidentado. Todo el mundo lo sabe”.

La mujer aseguró que realizó una denuncia policial contra Cordero, pero no continuó con la acusación por temas económicos. Además, dijo que tras terminar la relación con él, tuvo que irse de Lima por temor.

No obstante, el pleno del Congreso sigue sin decidir la suspensión de Cordero.

Cargos en el Congreso y militancia





Cordero, representante de Lima Provincias, es congresista suplente en el Consejo Directivo, instancia que aprueba la agenda de cada sesión del pleno .

Además, es secretario de la Comisión de Inteligencia, aunque Fuerza Popular anunció que solicitará su reemplazo ante la investigación fiscal descrita en esta nota.

Comunicado de Fuerza Popular. (Foto: Fuerza Popular)

Cordero obtuvo una curul en su tercer intento. Antes participó sin éxito en las elecciones congresales extraordinarias 2020 y en los comicios del 2011, siempre de la mano del fujimorismo.

El legislador se afilió a Fuerza Popular en el 2020, aunque años antes militó en Cambio 90 , que posteriormente se llamó Perú Patria Segura.

Él y su hermana, la también congresista María Cordero Jon Tay, son dos de los legisladores fujimoristas que suelen visitar al expresidente Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo , donde cumple condena por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta.