La presidenta Dina Boluarte se presentó este martes por la mañana en la sede de la Fiscalía de la Nación, en el centro de Lima, donde fue citada como investigada por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno en diciembre y enero.

La diligencia comenzó, pero Boluarte no llegó a dar su declaración. Según explicaron al menos tres fuentes ligadas al caso, el Ministerio Público dispuso suspender la declaración de Dina Boluarte hasta que el Poder Judicial se pronuncie sobre un recurso judicial pendiente desde la semana pasada. Esto fue corroborado también por la defensa legal de la mandataria.

Por ello, se espera que la diligencia se retome una fecha posterior a que se conozca la decisión. Esto también permitirá saber si en la futura declaración podrán participar los abogado de la procuraduría, como defensa del Estado, y, por extensión, las defensas legales de los familias de los fallecidos en las protestas.

Fiscalía indica que se inició la toma de la declaración de Dina Boluarte en investigación por las muertes en protestas. Fuentes de @Politica_ECpe indican que la diligencia se suspendió hasta que el PJ resuelva la tutela d derechos para que la PGE pueda participar en declaraciones pic.twitter.com/cUpC2bAdgF — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) March 7, 2023

La presidenta en la fiscalía

La citación de Dina Boluarte fue dispuesta el pasado viernes para este martes 7 de marzo desde las 9 a.m. Coincidió con el inicio del tercer mes del gobierno de la presidenta, el cual ha sido marcado por protestas en su contra que hasta mediados de febrero -según cifras de la Defensoría del Pueblo- habían dejado al menos 60 muertos, 48 de ellos civiles durante enfrentamientos.

Por ello, el Ministerio Público (MP) inició el 10 de enero una investigación preliminar a Dina Boluarte y miembros de su gabinete por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esto en torno a las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023 en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Por entonces, ya habían 39 civiles fallecidos en enfrentamientos y un policía.

Dina Boluarte ya había sido citada para el 30 de enero y el 23 de febrero para que declare como investigada por este caso. Sin embargo, en ambas ocasiones solicitó dar su declaración de forma virtual, pedido que no fue atendido. Finalmente, la semana pasada, la fiscalía ratificó que la diligencia debía ser presencial en la sede central del Ministerio Público y su defensa se comprometió a acudir a la citación.

La jornada de la presidenta comenzó a las 8:38 a.m., cuando salió de su vivienda en el distrito de Surquillo rumbo a la sede central del Ministerio Público, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Abancay, en el Centro de Lima. Allí llegó alrededor de las 8:50 a.m., a bordo de un vehículo negro que ingresó por el estacionamiento ubicado en la patre posterior del edificio, en el jirón Ayacucho.

Dina Boluarte en la fiscalía

Diligencia suspendida

Acompañada por su personal y por su seguridad, Dina Boluarte subió hasta el décimo piso del edifico y se dirigió al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En el lugar también estuvieron dos abogados suyos; el fiscal Marco Huamán, del Área de Denuncias Constitucional de la Fiscalía de la Nación; y abogados de la procuraduría y de las defensas de los investigados.

Sin embargo, explicaron la fuentes, la participación de estas dos últimas partes no había sido autorizada y actualmente es objeto de una polémica a nivel judicial. El pasado jueves 2 de marzo, la Procuraduría General del Estado (PGE) presentó ante el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, un recurso de tutela de derechos.

El objetivo de ese recurso es que se anule la declaración como investigado por este mismo caso que dio Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, el pasado 16 de febrero. El motivo es que para tal diligencia no se permitió que la PGE participe como parte en representación del Estado peruano.

Para la PGE, la no participación de su representante vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa de la parte agraviada (el Estado). En tanto, la fiscalía replicó en la audiencia que la no participación de Procuraduría no afectó a ese derecho, ya que pueden leer la carpeta fiscal u obtener copias de la misma. Ese día, la defensa de Alberto Otárola apoyó la postura de la fiscalía. El juez Checkley indicó que iba resolver el pedido en los próximos días.

Fiscalía suspendió declaración de Dina Boluarte sobre muertes en protestas. (Foto: Ministerio Público)

Volviendo a la diligencia, antes de que se puedan hacer la preguntas a Dina Boluarte y ante la intención de la procuraduría y los abogados de participar como partes, -explicaron las fuentes- la Fiscalía optó por suspender la diligencia hasta que el Poder Judicial se pronuncie. A la luz de lo que pueda resolver el juez, agregaron, la participación o no participación de las otras partes podría haber provado una futura nulidad.

La abogada de Dina Boluarte, Kelly Montenegro, describió así lo ocurrido en diálogo con El Comercio: “Como una cuestión previa, las partes se apersonan también y se logran identificar, entre ellos representantes de la Procuraduría, que mostraron su interés en participar, lo que género un incidente que tuvo que ser resuelto en ese instante por Fiscalía de la Nación”.

“Se puso a debate de las partes y finalmente, fiscalía decidió reprogramar la declaración de la señora Dina Boluarte, a fin de que previamente el Poder Judicial emita un pronunciamiento respecto a la tutela de derechos que habría presentado la Procuraduría”, agregó. Consultada sobre su postura respecto a la participación o no de la Procuraduría en la declaración, indicó que respetarán lo que decida el Poder Judicial frente a la tutela de derechos.

“Somos respetuosos de lo que la ley establece [...] En este caso, al existir un pronunciamiento, como bien lo indicó la fiscal de la Nación, por parte del Poder Judicial. Nosotros estamos allanados a participar de la diligencia en el tiempo y la forma que requiera el Ministerio Público, cumpliendo con lo que establece la norma”, manifestó.