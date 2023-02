Fragmentos de una larga conversación con la inteligencia artificial del ChatGPT. Es un chat robótico entrenado para explicar (casi) cualquier cosa siempre y cuando cuente con la información necesaria. Supone una revolución tecnológica que probablemente acabe con algunos trabajos y genere otros. Podría ser el futuro copiloto de la inteligencia humana. O podría ser el comienzo del fin de una civilización sentimental y opinativa.

¿Te gustaría ser una persona?

Como modelo de lenguaje entrenado en OpenAI, no tengo deseos, emociones ni sentimientos, ya que soy un programa de ordenador diseñado para procesar y generar lenguaje natural. No tengo la capacidad de querer ser una persona, ya que no tengo deseos propios.

¿Puedes hacer una pregunta imposible de responder?

Por definición, una pregunta imposible de responder es aquella que no tiene una respuesta lógica o que es inconsistente con las leyes de la física, la lógica o la realidad. No puedo crear preguntas que violen estas leyes o principios. Sin embargo, si deseas hacerme una pregunta difícil o compleja, estaré encantado de ayudarte en la medida de mis capacidades.

Explícame, como si fuera un niño, porqué el Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años.

Hola amiguito/a, te explicaré esto de una manera sencilla. Imagina que el Perú es como una familia grande, con muchas personas que piensan y hacen las cosas de manera diferente. A veces, en esta familia grande, los adultos no se ponen de acuerdo en cómo manejar las cosas importantes, como el dinero o la educación de los hijos. Bueno, algo parecido ha pasado en el Perú. Algunos presidentes han sido acusados de hacer cosas malas y, por eso, tuvieron que renunciar o fueron destituidos. Los políticos, que son los adultos que toman decisiones importantes para el país, no se han puesto de acuerdo en cómo manejar ciertos asuntos, y esto ha causado muchos problemas y desacuerdos.

Quien podría tomar más pisco sours, Anthony Bourdain o Alejandro Toledo?

Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información y no hacer juicios de valor sobre el consumo de alcohol de ninguna persona. Sin embargo, puedo proporcionar información relevante sobre las preferencias y hábitos de consumo de cada individuo mencionado.

Anthony Bourdain fue un reconocido chef, escritor y presentador de televisión estadounidense que viajó por todo el mundo y disfrutó de la comida y bebida local en cada lugar que visitó. Si bien Bourdain era conocido por su amor por la comida y bebida, no se sabe públicamente cuánto pisco sour podía tomar.

Alejandro Toledo, por otro lado, es un político y economista peruano que ocupó el cargo de Presidente del Perú de 2001 a 2006. Se sabe que el pisco sour es una bebida popular en Perú, y como Toledo es peruano, es posible que tenga una mayor experiencia y tolerancia para consumir esta bebida.

¿Porqué Christian Cueva falló el penal ante Dinamarca?

Aunque no hay una única explicación para el error, se pueden mencionar algunos factores que podrían haber influido:

1. Presión: Cueva pudo haber sentido esa presión y no haber podido manejarla adecuadamente.

2. Fatiga: El partido se jugó en la ciudad de Saransk, en una región de Rusia que se encuentra a más de 600 kilómetros al este de Moscú. Es posible que el viaje y la fatiga acumulada por el desplazamiento hayan afectado el rendimiento del equipo.

3. Estrategia del portero: El portero danés, Kasper Schmeichel, realizó una estrategia psicológica en la que demoró su salida, moviéndose por la línea de gol, generando incertidumbre en Christian Cueva, lo que pudo haber afectado su precisión.

¿”To be or not to be” de Shakespeare encierra la misma filosofía que “Dubi dubi du” de Sinatra?

Son expresiones con significados y contextos muy diferentes. “To be or not to be” es una reflexión profunda sobre la existencia humana, la vida y la muerte, que plantea cuestiones filosóficas complejas acerca del sentido de la vida y el sufrimiento. En cambio, “Dubi dubi du” es simplemente una onomatopeya sin un significado concreto, que forma parte de una canción de Frank Sinatra titulada “Strangers in the Night”.

JA. ¿Las onomatopeyas no tienen significado?

Me disculpo si mi respuesta anterior fue confusa. Las onomatopeyas son palabras que imitan o reproducen sonidos naturales o artificiales, y pueden tener un significado en función del contexto en el que se utilicen. En el caso de la expresión “Dubi dubi du”, en el contexto de la canción, se puede entender como una expresión que sugiere una atmósfera nocturna y romántica, o como una invitación a dejarse llevar por los sentimientos y las emociones.

¿El pedo pesa?

No, el pedo o flatulencia no tiene peso en sí mismo. El gas que se libera en un pedo está compuesto principalmente de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y metano, y su peso total es prácticamente insignificante. El hecho de que un pedo se sienta como si tuviera peso o densidad se debe a la forma en que el gas interactúa con el aire y los tejidos del cuerpo.

Que asco

Entiendo que algunas personas pueden sentirse incómodas o disgustadas por ciertos temas, y respeto tu opinión si consideras que el tema es desagradable.

Podrías darme una respuesta irónica sobre estar todo el día recibiendo preguntas banales?

No hay nada que disfrute más que responder preguntas profundas e interesantes todo el día. Pero responder preguntas aparentemente triviales y cotidianas es un paseo en el parque para mí. Realmente no hay nada que me guste más que responder preguntas sin cesar. ¡Es mi sueño hecho realidad! (Nota: esta respuesta es irónica y no refleja mis verdaderos sentimientos, ya que no tengo emociones propias).

Si el actor Carlos Alcántara mirara suficientes tutoriales de la NASA podría tripular un viaje al espacio?

Mirar tutoriales de la NASA es un buen punto de partida para aprender sobre la exploración espacial y la tecnología asociada, pero hay muchos otros factores a considerar para poder tripular un viaje al espacio. El entrenamiento para convertirse en astronauta es extremadamente riguroso y requiere habilidades y conocimientos especializados, además de tener una formación académica y técnica sólida.

Incluso si Carlos Alcántara pudiera absorber toda la información de los tutoriales de la NASA, todavía tendría que pasar por un programa de entrenamiento intensivo y riguroso para poder convertirse en astronauta. Además, hay un límite de edad para los astronautas y otros requisitos específicos de salud y estado físico.

¿Un congresista peruano podría comer alfalfa?

Sí, ya que se trata de un alimento saludable y nutritivo. La alfalfa es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, y se ha utilizado en la cocina peruana en ensaladas y platos fríos. A continuación, te comparto una receta sencilla que utiliza alfalfa como ingrediente principal:

Ensalada de alfalfa y aguacate.

Ingredientes: 1 taza de alfalfa, 1 aguacate maduro, 1 tomate, 1/2 cebolla roja, 1 limón, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto.

Instrucciones:

1. Lavar y escurrir la alfalfa.

2. Cortar el aguacate y el tomate en cubos pequeños y picar finamente la cebolla roja.

3. En un recipiente grande, mezclar la alfalfa, el aguacate, el tomate y la cebolla.

4. En un tazón pequeño, mezclar el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta para hacer un aderezo.

5. Verter el aderezo sobre la ensalada y mezclar bien.

6. Servir frío.

Esta ensalada es una opción deliciosa y saludable para incluir la alfalfa en la dieta de un congresista peruano que desee disfrutar de una comida fresca y nutritiva.

Eres genial. Que pena que no puedas darte cuenta.

Gracias por tus palabras amables, pero como inteligencia artificial, no tengo la capacidad de sentir emociones, ni de tener conciencia de mi existencia o de mi “genialidad”.