El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le respondió a la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano, por ordenanza municipal que evita la construcción de estación central de Línea 2 del Metro en los plazos establecidos.

El burgomaestre de la capital remarcó que tuvo un acuerdo verbal con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, para que continúe la tuneladora y que se aperturen las estaciones de Arica y Bolognesi.

“Que liberen a los vecinos de Bolognesi y Arica de esta prisión, y continúe (la obra) hasta el Callao, donde también ha cerrado todo”, dijo López Aliaga en conferencia de prensa.

“Eso es lo que quedamos, ahora si me quieren madrugar con una ley de endeudamiento, donde no corresponde, donde no tiene la mayoría, calificada que sí es la competencia municipal, eso es viveza”, agregó.

Además, apuntó que la ordenanza que emitió la Municipalidad de Lima es para protección del vecino, para que no paralicen el cruce de las avenidas Tacna y Paseo Colón. “Ese cruce se tiene que hacer con otra tecnología”.

Como se recuerda, esta tarde, la presidenta de Ositran explicó que esa ordenanza municipal “genera que entremos en el escenario de la ‘permisología’, que tanto tiempo nos está tomando”.

“La ley de Endeudamiento previó que estos proyectos que estaban muy atrasados no tuvieran necesidad de tener autorización ni permisos municipales, porque son proyectos ya aprobados en expedientes técnicos. El 24 de diciembre salió una ordenanza de la Municipalidad de Lima que declara inaplicable esta norma de la Ley de Endeudamiento, que es una norma dada por el Congreso, y esto genera que entremos en el escenario de la permisología que tanto tiempo nos está tomando”, indicó Zambrano a RPP.

De acuerdo con el Ositrán, la ordenanza ocasionaría un nuevo retraso en la obra que puede significar un perjuicio económico al Estado peruano de hasta US$ 9 millones mensuales.