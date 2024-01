Más de 200 trabajadores de la Municipalidad de La Victoria denunciaron, este martes 2 de enero, a este municipio por ser despedidos arbitrariamente.

“Nosotros nos habíamos enterado, por un mensaje de WhatsApp, que estábamos despedidos”, dijo a Canal N una de las fiscalizadoras despedidas, para después mostrar el mencionado anuncio de la comuna victoriana.

“Señores, por disposiciones, todo el personal trabajará solo hasta las 12:00 de hoy. Después de ello, ya no tenemos contrato y no debemos estar en servicio. Gracias señores por todo el apoyo”, dice el mensaje.

En tanto, los fiscalizadores también denuncian que muchos de ellos no cobran sus honorarios desde el mes de noviembre. Además, que uno de los trabajadores de secretaría, que se encuentra en calidad de discapacitado, fue dado de baja.

RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD

A través de Enrique Ocrospoma, gerente municipal, La victoria señala que los contratos de locación concluyen al año y no se renuevan automáticamente.

“La Municipalidad (de La Victoria) no requiere contar con este personal porque, en el análisis que se ha hecho del año pasado, es un personal no idóneo. Es decir, se tendría que convocar nuevamente y no califican desde el punto de vista de la calificación del perfil”, apuntó el funcionario.

Por otro lado, comentó que están convocando para estas labores de fiscalización a licenciados del Ejército del Perú, que han recibido una capacitación del Estado por dos años, pues buscan un cambio en la filosofía de trabajo de este municipio.