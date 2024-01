Miguel Yamasaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), informó que Lima no se afectaría por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

“Lima no está dentro de las zonas afectadas, dado que nosotros trabajamos a base de la información que nos brinda Senamhi. Pero esto no quiere decir que no va a ver lluvias, si va a ver, pero no de gran proporción”, sostuvo el jefe de Cenepred en conferencia de prensa.

Asimismo, mencionó que el fenómeno se presentaría en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno, hasta el miércoles 3 de enero.

También pronosticó que en el escenario de corto plazo, hasta el 3 de enero, las regiones afectadas por inundaciones serían también: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno.

📣Presentamos el “Escenario de Riesgo ante el pronóstico de precipitaciones" en la sierra del 01 al 03 de enero del 2024. ☔

Por otro lado, indicó que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno en mitigación y reducción del riesgo, algunos lugares requieren de más tiempo y trabajos de prevención integrales. Por ello, recalcó la necesidad de continuar con las obras de infraestructura y preparación ante desastres naturales.