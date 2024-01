El 2 de enero del 2024, El Comercio publicó en sus ediciones impresa y digital los nombres de quienes invadieron la vía auxiliar -berma de uso exclusivo para emergencias- en la carretera Panamericana Sur buscando evadir el tráfico, luego de dos días de cobertura durante las fiestas Año Nuevo por parte de un equipo de la campaña #notepases. El segundo paso de esta iniciativa es denunciar a los choferes por medio del sistema de papeleta ciudadana, que desde el 2009 faculta a cualquier peruano a presentar la evidencia de una infracción para que esta se convierta en una sanción efectiva.

Hoy por la mañana, la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) confirmó a El Comercio que recibirá la información de 40 vehículos captados por este Diario durante las fiestas de Año Nuevo, para posteriormente gestionar la sanción, ya sea por parte de vehículos de transporte público formales o informales (como los taxis colectivos que fueron captados) o vehículos particulares. Estos últimos serán derivados por la misma ATU a la División de Tránsito de la Policía Nacional debido a su competencia en materia de tránsito en autos particulares.

Todo sobre la papeleta ciudadana

En nuestro país, la posibilidad de que cualquier ciudadano -o policía de otra división que no sea de tránsito- denuncie directamente infracciones viales se estableció hace más de 15 años con la emisión del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento Nacional de Tránsito, también conocido como Código de Tránsito. Este cambio legal surgió ante la necesidad de controlar las infracciones que quedaban impunes ante ausencia policial.

El control policial sobre las infracciones es efectivo, pero la limitada cantidad de policías y cámaras de vigilancia impiden captar todas las faltas. Aquí es donde la denuncia ciudadana desempeña un papel crucial para mejorar la cultura vial y el control ciudadano de las infracciones de tránsito.

Las vías auxiliares tienen el nombre de oficial de 'bermas'. La falta G11 del Reglamento Nacional de Tránsito sanciona a los conductores que circulan sobre ellas. / JOEL ALONZO

La regulación permite que cualquier ciudadano o efectivo policial denuncie de inmediato una infracción al efectivo policial asignado al control de tránsito. Sin embargo, una modificación en el 2014 estableció que las denuncias ciudadanas deben respaldarse con pruebas visuales ante la autoridad competente y amplió su alcance a las Municipalidades Provinciales y Distritales.

Así, la formulación de denuncias de tránsito ya no se limita a las autoridades policiales: los ciudadanos pueden acudir a las autoridades municipales, simplificando el proceso administrativo (pues actualmente la policía o la ATU deben derivar la papeleta al área de cobranza del municipio para aplicar el cobro). La evaluación de la conducta denunciada puede llevar a archivar el procedimiento o iniciar un proceso administrativo sancionador.

Aunque la denuncia ciudadana existe desde 2009, la realidad muestra una baja difusión de esta herramienta. Iniciativas privadas, como las aplicaciones móviles VIPA y Ojo Vial, han avanzado en el proceso en Lima, demostrando la viabilidad de soluciones tecnológicas para mejorar la fiscalización ciudadana.

Experiencias comparadas, como las implementadas en Argentina y Panamá, muestran sistemas que permiten a las autoridades recibir denuncias en tiempo real, sin intermediarios. En Estados Unidos, aplicaciones como “Text to Ticket” ofrecen recompensas a ciudadanos por grabar infracciones.

A pesar de este avance normativo, expertos consideran necesario fomentar la conciencia sobre la denuncia ciudadana y explorar experiencias comparadas para optimizar su funcionamiento, “pues la participación activa de la sociedad y el uso de tecnología son claves para fortalecer el control ciudadano de las infracciones de tránsito, contribuyendo así a una mejor cultura vial en nuestro país”, dice José Luis Palomino Quispe, presidente de la Asociación Consultoría Legal Lex - Asociación en Defensa Legal de Accidente de Transito y Seguros y abogado especialista en tránsito y seguros.

¿Cómo se presenta una denuncia ciudadana por infracción de tránsito contra un chofer o vehículo?

A pesar de que la ley faculta a cualquier ciudadano a presentar una infracción ciudadana, la falta de un formato único y lo burocrático del proceso termina disuadiendo a muchos a denunciar. Sin embargo, existen tres pasos concretos y dos canales digitales y presenciales para poder realizarlo.

1. Reunir evidencia

Es importante reunir las pruebas (fotografías, videos) de la infracción. Adicionalmente, con la placa del vehículo del infractor, es posible conocer el nombre del propietario con acceso público y gratuito en la web de Registros Públicos https://www.sunarp.gob.pe/seccion/servicios/detalles/0/c3.html. Con la placa del vehículo también es posible revisar el historial de papeletas que debe el propietario por medio de la web del SAT https://www.sat.gob.pe/websitev9/TributosMultas/Papeletas/ConsultasPapeletas. También es posible revisar si el vehículo tiene vigentes la revisión técnica en https://portal.mtc.gob.pe/reportedgtt/form/frmconsultaplacaitv.aspx y el SOAT en https://www.apeseg.org.pe/consultas-soat/. En el caso de ser un vehículo de transporte público, es posible revisar si la unidad está habilitada para dar el servicio en https://sistemas.atu.gob.pe/ConsultaVehiculo.

2. Llenar un formato

Al no existir un formato exclusivo para presentar la denuncia ciudadana, El Comercio recibió iniciativas por parte de abogados expertos en tránsito que permiten entregar la información detallada y completa. Una de ellas es la de José Luis Palomino Quispe, quien además de abogado, es un exsuboficial de la policía de tránsito. “La iniciativa -de crear un formato especial para la papeleta ciudadana- nace a raíz de que me gustó la especialidad de tránsito desde tiempo atrás. Soy un abogado que busca dar soluciones dinámicas, pues las leyes son dinámicas. No hay que quedarse en las viejas ideas. Yo también fui asesor municipal en Maynas en temas de tránsito, desde donde traté de que la denuncia ciudadana se convierta en una ordenanza a fin de que la sociedad, a nivel nacional, sepa que cualquier ciudadano tiene el mismo poder que un policía para identificar y sancionar al infractor”, dice Palomino.

PUEDE DESCARGA EL FORMATO HACIENDO CLIC AQUÍ

3. Presentarlo a la autoridad competente

Con toda la información, el denunciante tiene diferentes opciones para presentar el reporte. La primera es por medio del correo electrónico perteneciente al área de fiscalización de la ATU consultasdfs@atu.gob.pe. La segunda opción es hacerlo virtualmente a través de este link del Ministerio de Transportes y Comunicaciones https://midenuncia.mtc.gob.pe/denuncias/index/10. La tercera alternativa es presentar de manera presencial la documentación al área de fiscalización de la municipalidad distrital o provincial donde se registró la falta. La cuarta manera es entregar la misma documentación a la comisaría de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, donde el policía tiene la obligación de recibirla.

