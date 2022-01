Conforme a los criterios de Saber más

En el mundo hay muy pocos ejemplares de nutrias marinas. Por muchos años se han visto amenazadas por la caza y destrucción de su hábitat. En el Perú existen entre 200 y 300 especímenes, por lo que integran la lista en el país de animales en peligro grave de extinción. Se tenía registrado que 10 de estas vivían entre Ventanilla y Ancón; sin embargo, producto del derrame de petróleo del pasado 15 de enero, en la refinería La Pampilla, una familia de al menos cuatro nutrias han muerto. Según el biólogo Yuri Hooker, coordinador del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad Cayetano Heredia, el resto de ejemplares no han vuelto a ser vistos, por lo que “es muy probable que puedan haber muerto o que hayan nadado y escapado hacia otras islas”.

Respecto a este daño ecológico que viene causando el derrame, Jaime Fernández-Cuesta, presidente de Repsol Perú, consideró el pasado domingo que “no hay nada que no se pueda corregir o arreglar medioambientalmente”. Se reafirmó en que el desastre se produjo por “oleajes anómalos” y que inicialmente su empresa no fue consciente del daño porque el crudo habría ido a alta mar y luego regresado a la costa.

Al quinto día de ocurrido el desastre ecológico, el daño abarca las playas de Bahía Blanca, Costa Azul y Cavero, en el distrito de Ventanilla y sigue extendiéndose por el litoral.

El Comercio dialogó con algunos expertos, quienes señalaron que estas y otras principales afirmaciones de Repsol Perú sobre lo ocurrido son inconsistentes:

1. ¿Es verdad que todo daño ecológico es remediable?

Yuri Hooker precisó que el daño ecológico se produce a varios niveles. Detalló que así como la nutria marina, hay muchas otras especies de mamíferos y aves que han terminado empetroladas. En Chancay, por ejemplo, contó que han aparecido un montón de muymuyes muertos y medusas varadas. En el caso de la zona intermarial, el petróleo se ha pegado a la parte de arriba de las rompientes, mientras que debajo de las rocas viven organismos como algas, choritos, estrellas de mar, entre otros.

“Hay organismos que son muy resistentes y uno piensa que no les ha pasado nada. Sin embargo, si tú los tocas tienen petróleo encima. Ellos van a resistir un tiempo, algunos morirán y los que sobrevivan lo harán con acumulación de contaminantes y sustancias tóxicas. Esto va más allá. Lo que vemos es el impacto inicial. Los organismos que sobrevivan se verán afectados en varios aspectos, como en su reproducción”, explicó.

El biólogo alertó también de la afección a un montón de pingüinos de Humboldt, otra especie catalogada en peligro grave de extinción, así como las aves guaneras, piqueros y chuitas. En el caso de los lobos marinos, si bien destacó que son animales más resistentes y es difícil que el crudo los mate directamente, ya se han registrado ejemplares con daños en la piel, ojos, etc. Dijo también que el daño ocurre en el fondo marino, donde toneladas de plancton pueden morir a causa de microgotas de hidrocarburo.

“El gran problema es que no se está haciendo un monitoreo ambiental. Se están tomando muestras de agua, pero no hay ninguna institución que realice un monitoreo del impacto a todo nivel. Por ejemplo, a las colonias de organismos que viven en la zona intermarial, en el fondo del mar, en zonas de arena, de rocas. Y no solo en Ancón, el crudo se ha ido dispersando y va a continuar haciéndolo”, advirtió.

Por su parte, el director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, dijo que los daños ecológicos no pueden ser reparados tan fácilmente, más aún cuando el reciente derrame de petróleo ha afectado una biodiversidad de alto valor.

“Lo que ha dicho el señor (Jaime Fernández-Cuesta) es una barbaridad. Se han extinguido localmente especies amenazadas como el pingüino de Humboldt y la nutria marina. Lo que ha hecho Repsol es alterar la biodiversidad de alto valor que no es reemplazable. La esencia del ecosistema marino del lugar ha sido destruida irreversiblemente”, señaló.

2. ¿Es posible que el petróleo haya ido a altamar y luego regresado a la costa?

Sobre que Repsol no se habría dado cuenta rápidamente del derrame porque el crudo habría ido a alta mar y luego regresado a la costa, Riveros señaló que “hay dos razones para que esto no ocurra”. Primero, dijo, en condiciones normales el petróleo es menos denso que el agua, por lo que tiende a estar encima, a menos que haya estado mezclado con algún tipo de solvente, “pero aun así es poco probable”.

Segundo, una mancha de superficie tiende a ser uniforme en los primeros momentos del derrame. Estos dos aspectos hacen casi imposible que el petróleo no haya sido advertido.

“Lo que dice la empresa sería posible si hubiéramos tenido tormenta tropical o un maretazo enorme. Lo más probable, conversando con especialistas, es que se haya roto el tubo que transportaba el crudo y no lo hayan notado. Supuestamente deben tener una serie de controles. No es que el crudo se fue a otra parte, es que simplemente no vieron por dónde se estaba fugando. Debieron cumplir con los mínimos estándares de operación”, indicó.

A seis días del derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla que ha provocado un incalculable daño ambiental sin precedentes, El Comercio llegó hasta el buque Mare Doricum, situado en altamar. La nave se encuentra con impedimento de zarpe y permanece a unas millas de donde ocurrió el derrame de crudo.

3. ¿Es posible que para febrero se tengan limpias todas las playas contaminadas?

Jaime Fernández-Cuesta ha asegurado también que su compañía tendrá las playas limpias para el mes de febrero. Al respecto, Hooker explicó que el petróleo tiene tres destinos principalmente. Una parte (10% o 20% dependiendo del tipo de crudo) se va a evaporar por acción solar y la temperatura. Otra cantidad se emulsifica, es decir, se empieza a juntar con diversas partículas del mar y eventualmente llega a la orilla y se mezcla con la arena. Finalmente, otra parte del crudo se hunde, ya sea emulsificada o no, y se integra a la cadena alimenticia.

Imágenes captadas por drone de El Comercio muestran el peor desastre ecológico de los últimos tiempos en la capital, ya afecta balnearios de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay.

Estas microgotas de hidrocarburo que se forman en el fondo del mar son consumidas por animales filtradores, como choritos, langostinos, entre otros. Por ello, el biólogo sostuvo que las playas podrán parecer limpias luego, pero el fondo del mar seguirá con plancton contaminado. Por eso destacó la importancia del monitoreo ambiental.

“Quizás parezca limpia a la vista pero no quiere decir que esté limpio en términos químicos y de inocuidad para la gente”, expresó.

Asimismo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aclaró este lunes en un comunicado que el plazo para la limpieza de las playas afectadas por derrame de petróleo es de 8 días hábiles.

El OEFA señaló que “las medidas administrativas dictadas por la autoridad de fiscalización ambiental son de obligatorio cumplimiento por parte de la Refinería La Pampilla S.A.A.”.

Además, recordó que “el incumplimiento de estas puede ocasionar la imposición de multas de hasta 100 UIT por cada medida y de manera sucesiva, hasta constatar su cumplimiento”.

El último sábado, se registró un derrame de petróleo en el terminal multiboyas N° 2, de la refinería La Pampilla S.A.A., de la multinacional Repsol YPF S.A. Lo que según la empresa empezó como un derrame controlado ha contaminado playas desde Ventanilla hasta por lo menos Huaral

4. ¿Se registró un oleaje anómalo?

Respecto a lo dicho por Repsol sobre que el “súbito y extraordinario oleaje anómalo producido por la erupción volcánica en Tonga” fue la causa del derrame, este Diario recogió la versión del velerista Alec Hughes, que se hallaba a bordo de su navío entre la línea costera y el punto exacto donde el buque Mare Doricum descargaba petróleo. “El mar estaba plano, no había oleaje, no había vientos”, dijo.

