Hace cuatro meses, el avance del coronavirus en el Perú provocó la aplicación de una cuarentena estricta que paralizó la mayoría de actividades en el país. Las personas que tenían programado un examen de manejo, el recojo un brevete, el cambio de datos en su DNI o el registro de un nacimiento se vieron obligados a postergar sus trámites desde el 16 de marzo.

Desde pasado mayo, la reactivación de actividades económicas por fases ha permitido la reapertura paulatina de algunas sedes de entidades públicas como la Sunarp, Sunat, Reniec o Migraciones, con aforo controlado y restricciones por seguridad.

En todos los casos, el ingreso se realiza con mascarilla obligatoria y previa toma de temperatura con termómetro infrarrojo. Asimismo, se han implementado medidas de bioseguridad que incluyen desinfección de manos, calzado y distanciamiento social.

Pese a que la cuarentena focalizada ya no restringe el desplazamiento de personas (excepto durante el toque de queda), lo recomendable es evitar salir de casa y visitar las páginas web de las entidades donde se desea realizar el trámite para confirmar si este puede hacerse en línea. Con ello, se reducirá el riesgo de contagio del COVID-19.

Estas son algunos de las entidades que ya cuentan con atención presencial.

SUNARP

Desde ayer, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) atiende al público en sus oficinas ubicadas en ocho distritos: San Borja, Surco, San Miguel, Miraflores, La Molina, Villa El Salvador, San Isidro y Los Olivos. La atención, sin previa cita, va de 8.15 a.m. a 1.45 p.m.

Debido a medidas de bioseguridad, se atienden todos los servicios y actos registrales con excepción de la publicidad de título archivado y visualización.

¿Qué trámites se pueden realizar en las oficinas de Sunarp?

Los servicios habilitados en estas oficinas corresponden al área de mesa de partes y trámite documentario para el recojo de servicios registrales presentados con anterioridad a la cuarentena. Asimismo, la recepción de reingresos de títulos y presentación de otros documentos en dicha área.

El SID-Sunarp permite realizar el procedimiento registral electrónicamente, sin acudir a una oficina. (Foto: Difusión)

Entre los servicios que se atienden está el Certificado de Búsqueda Catastral, lectura de títulos en trámite, servicio de Caja Extranet y la emisión de duplicados de solicitudes de inscripción y/o publicidad. También el recojo del Certificado Registral Inmobiliario (CRI), el mismo que debe ser solicitado únicamente a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL).

A nivel nacional, Sunarp brinda atención presencial en las sedes de Abancay, Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Iquitos, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, y a partir del 15 de julio se reinicia la atención en Pasco y Huancavelica.

Para el caso de Arequipa, Huánuco, Ica, La Libertad, Madre de Dios y Tumbes la atención presencial se realiza previa cita y únicamente para notarías, entidades del Estado, Poder Judicial y concesionarias del rubro vehicular. La atención al público en estas sedes es con cita y solo en determinados servicios de inscripción y publicidad.

¿Dónde recoger la tarjeta de Identificación vehicular?

Sunarp dispuso un horario especial para la entrega de la tarjeta de Identificación Vehicular (TIV), documento obligatorio sin el cual el conductor puede recibir una por infracción de tránsito grave y la retención de su vehículo.

Esta tarjeta posee información específica del vehículo como sus características y especificaciones técnicas, sin precisar los datos del propietario.

El trámite puede realizarse en el edificio del Registro de Propiedad Vehicular, ubicado en el jirón Huáscar 1584, Jesús Maria, de lunes a viernes en el horario de 10.00 am a 7.00 pm. Solo por el mes de julio la entrega se realiza también los días sábados de 8.00 am a 12.00 del mediodía. No se requiere cita previa para el recojo de la tarjeta.

Donde sí se requiere una cita previa es en las siguientes dependencias: Oficina Registral de Lima Norte, ubicada en el cruce de la Av. Panamericana Norte con Tomás Valle (Alfredo Mendiola N° 1400), atiende de 8.30 am a 1.00 pm. Para la atención en la Mesa de Partes, proveniente de entidades públicas y público en general, se atiende previa coordinación de cita mediante el correo citaslimanorte_lima@sunarp.gob.pe

Oficina Registral de Santa Anita, ubicada en la Av. Los Eucaliptos N° 1250 – Urb. Los Robles, atenderá de 8.30 am a 1.00 pm, para el recojo de publicidad registral y Tarjetas de Identificación Vehicular, previa coordinación de cita mediante el correo citassantaanita_lima@sunarp.gob.pe

Oficina Registral de Cañete, ubicada en Jr. Grau Nº 483 – San Vicente, atenderá a los ciudadanos, los presentantes de las notarías, y usuarios de las entidades públicas y Poder Judicial, así, como gestores de las empresas importadoras, ensambladoras o fabricantes de vehículos y concesionarios, en el horario de 8.30 am a 1.00 pm. Las citas se pueden coordinar a través del correo citascanete_lima@sunarp.gob.pe

¿Qué servicios en línea tiene Sunarp disponible?

Para evitar acudir a las oficinas se recomienda a los usuarios ingresar a https://www.sunarp.gob.pe/ para conocer todos los trámites disponibles en línea. De o descargar la App Sunarp. De igual forma, utilizar la aplicación móvil del Sistema de Intermediación Digital (SID) Sunarp, con la cual se pueden realizar el procedimiento de inscripción registral a través de la presentación electrónica de documentos con firma digital del Notario. La plataforma cuenta recientemente con código QR para efectuar pagos de esquelas de liquidación de títulos de los registros de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas, Personas Naturales y Bienes Muebles.

TOURING Y AUTOMÓVIL CLUB DEL PERÚ

Este lunes el Touring y Automóvil Club del Perú también reinició las evaluaciones de conocimiento y de manejo en las sedes de Lince y Conchan (Lurín).

Esto solo está disponible para aquellos postulantes que aprobaron los exámenes médicos, debido a que los centros médicos se encuentran adecuando sus instalaciones a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en medio de la pandemia del COVID-19.

La atención va de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Sede Conchán) y de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (sede Lince). El ingreso es solo para las personas que acudan a realizar un trámite y que estén citados.

¿Quiénes tienen prioridad de atención?

El gerente del centro de evaluación de esta institución, Carlos Perochena, informó que todas las personas que estuvieron haciendo un trámite para rendir su prueba de conocimiento de manejo y quedó inconclusa por la declaratoria de emergencia sanitaria son atendidas con prioridad.

El lunes se formaron largas colas afuera del Touring (Fotos: Ángela Ponce)

La sede solo atiende con el 50% de capacidad y que el requisito indispensable para dar la prueba de conocimiento, es la inscripción previa del postulante para lo cual hay que llamar a la central telefónica, (01) 615-9315, o a través de la página web http://cev.touring.pe/inscripcion/

Es importante recordar que, si su licencia de conducir o certificado médico venció este año, el MTC prorrogó hasta el 31 de julio el plazo de vigencia de los brevetes y de los certificados médicos vencidos desde el 01 de enero hasta la fecha.

SUNAT

La atención presencial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se reanudó el 1 de julio en los Centros de Servicios al Contribuyente – CSC ubicados en Los Olivos, Surco, San Isidro y Pueblo Libre, en Lima Metropolitana. Además, en las ciudades de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna, Huacho, Juliaca, Tumbes y Callería.

Estos locales atienden de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Qué trámites se pueden realizar?

Sunat precisa que los CSC ofrecerán de manera restringida los siguientes servicios

Trámites que deben ser realizados en forma presencial. Los demás trámites y solicitudes deben ser realizados a través de SUNAT Operaciones en Línea con su clave SOL.

Mesa de Partes solo para la recepción de documentos cuya presentación necesariamente se requiere del documento original. Para la presentación de documentos a través de la Mesa de Partes Virtual ingrese aquí.

Debido a las medidas de bioseguridad y prevención del COVID-19 no se brindan los servicios presenciales de Cabinas SUNAT, cabinas telefónicas en el CSC y los módulos de Banco de la Nación ubicados en los Centros de Servicios al Contribuyente.

El freno de las actividades, debido a la inmovilización social obligatoria, calzó con el vencimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta (IR) del 2019. Por ello, una de las primeras normas publicadas fue la extensión del plazo de declaración hasta fines de julio. (Foto: Difusión)

¿Qué trámites se pueden realizar en línea?

Hay gran porcentaje de trámites ante la Sunat se pueden realizar sin salir de casa, a través del portal Sunat Operaciones en Línea. Solo es necesario utilizar el Código de Usuario y Clave SOL.

En este sitio web se puede modificar datos del RUC (suspensión y reinicio de actividades, actualizar su celular, correo electrónico y actividad comercial, dar de alta y baja algunos tributos, cambio de domicilio fiscal, etc), solicitar virtualmente la autorización de impresión de comprobantes de pago impresos como facturas y boletas o presentar la Declaración Anual del Impuesto a la Renta, con sus declaraciones y pagos mensuales.

Para información adicional los interesados pueden comunicarse con la Central de Consultas telefónica de la Sunat llamando al 0-801-12-100 o 315-0730 y desde un celular haciendo una llamada al *4000. También pueden formular consultas al chatbot Sofía.

RENIEC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha reabierto la oficina de Miraflores y los otros cuatro locales ubicados en los distritos de Independencia, Cercado de Lima, Jesús María y San Borja. En estas sedes se atiende previa cita a través de su página web.

Las citas se programan exclusivamente para trámites que no se pueden efectuar en línea y después de haber pagado la tasa correspondiente. Los pagos pueden hacerse desde una computadora mediante págalo.pe, la plataforma virtual del Banco de la Nación.

Reniec atiende de forma presencial solo con previa cita (Difusión)

Los trámites que se atienden de manera presencial son: renovación de DNI, rectificación de datos e imágenes, cambio de estado civil (excepto cuando pueda efectuarse vía web), inscripción de nacimiento, matrimonio y defunción en el sistema de registros civiles.

La atención se realiza en dos turnos: de 7:45 a.m. a 12:15 p.m. y de 1:15 p.m. a 5:45 p.m.

Vale recordar que durante el estado de emergencia - medida decretada por el Gobierno hasta el 31 de julio por el COVID-19-, los DNI caducos se mantendrán vigentes.

¿Qué trámites se realizan en Internet?

La reserva de citas y trámites en línea se realizan ingresando a www.reniec.gob.pe. En este portal se puede solicitar el duplicado del DNI, rectificación de domicilio, de estado civil; consulta de trámite en consulados, certificado de Inscripción (C4), validación de Registros de Identidad, consulta de actas registrales, copias certificadas de actas/partidas (excepto cuando el acta contenga alguna observación), validación de copias certificadas, devolución por pago de tasas, acceso a la Información Pública o domicilio Electrónico

MIGRACIONES

El pasado 11 de julio, la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) reinició la atención presencial a los ciudadanos nacionales y extranjeros, en su sede central ubicada en el distrito de Breña.

Los servicios que se brindan durante el reinicio de atención comprenden la entrega del pasaporte electrónico y carné de extranjería a aquellos ciudadanos que no pudieron recoger el documento debido al aislamiento social obligatorio.

La reanudación de actividades en Migraciones se realiza con protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19. (Disfusión)

El aforo dentro de la sede es controlado a través de citas en línea respetando la distancia entre personas establecida por las autoridades de salud.

¿Qué tramites se realizan en línea?

Aunque se abrió la sede de Breña, Migraciones sigue atendiendo de forma virtual a través de la Agencia Digital Migratoria (https://www.migraciones.gob.pe/). En este portal los usuarios nacionales y extranjeros pueden realizar todo tipo de trámites y procedimientos sin la necesidad de acudir a la oficina durante las 24 horas del día.

En el primer mes de funcionamiento, se atendió más de 50.000 solicitudes de trámite a través de la plataforma digital, evitando de esta manera la presencia física de personas en las oficinas como medida de prevención frente al covid-19.

Del mismo modo, el servicio de información y orientación al público se realiza a través de nuestro Call Center 200-1000, correo electrónico informes@migraciones.gob.pe, y redes sociales en cualquier momento del día.

NOTARÍAS

A la fecha, 455 notarías del país han sido habilitadas para reiniciar sus actividades, según información del Consejo del Notariado, órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Las labores notariales se retomaron desde junio pasado como parte de la Fase 1 de Reanudación de Actividades, al considerarse la función notarial como necesaria para la ciudadanía.

De acuerdo con dicha cartera, en el país existen 573 notarías existen en el país y las habilitadas para reanudar actividades han cumplido con el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 en el trabajo, en la plataforma SICOVID-19.

La reapertura de notarías tiene que ver con el desarrollo de las actividades económicas del país. Por ello, se atenderán servicios y bienes esenciales, como por ejemplo lo relativos a las entidades financieras, seguros y pensiones, así como los complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

Asimismo, se extiende para los actos o contratos vinculados o referidos a las actividades económicas o productivas que sean reanudadas progresivamente o que sean ampliadas para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la autonomía notarial que le concede la ley.

Mira aquí el directorio de notarías habilitadas.

ANTECEDENTES PENALES FUERO MILITAR POLICIAL

Desde el 1 de julio se reinició la entrega de certificados de antecedentes judiciales y penales militares policiales, así lo dispuso la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial.

La atención se realiza en la Oficina de Expedición de Certificados y Antecedentes Judiciales de la sede central, situada en la cuadra 3 de la avenida Arequipa.

El certificado de antecedentes del sistema de justicia militar policial es requerido para una serie de gestiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. También se aplica a dicho personal en situación de retiro y ciudadanos en general, a quienes se solicite para los fines pertinentes, así como aplicaciones laborales en los ámbitos público y privado.

Para solicitar este certificado es necesario pagar S/38 con el código 05363 en el Banco de la Nación, llevar el documento de identidad y el pago de S/3 por toma de fotografía (al momento de solicitar).

La atención va 8:30 a.m. a 1:30 p.m., en Av. Arequipa N°310, Cercado de Lima. También puede solicitar informes al teléfono 614-4747, anexo 1901.





