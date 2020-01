El taxista por aplicativo Jhon Martínez Palomino, quien fue acusado de dopar en Surco a una pasajera en el interior de su vehículo, dio su versión de los hechos.

En entrevista con el noticiero 24 Horas, el hombre señaló que la usuaria abordó su unidad en el centro comercial Open Plaza Angamos y que, en el trayecto, ella comenzó a presionar los botones que abren y cierran las ventanas, por lo que le pidió que no lo hiciera.

► Julio Rojas Mogollón, detenido por intentar quemar a su pareja: “Si salgo, la voy a matar”

► La Victoria: abren investigación preliminar contra fiscal y policías tras intento de feminicidio

Además, aseguró que la pasajera en ningún momento le manifestó que sentía mal o que haya percibido un olor extraño en el vehículo. Afirmó que la denuncia en su contra lo ha perjudicado, ya que no puede usar el aplicativo para trabajar al tenerlo bloqueado.

Por su parte, la pasajera no descartó que su desvanecimiento sea producto de un problema de salud. “Hasta he llegado a pensar que de repente se me subió la presión y me sentí mal”, indicó.

Detalló que en la clínica donde la atendieron le suministraron sueros y medicamentos para estabilizarla, pero que no le hicieron pruebas para determinar si inhaló gases. Remarcó que el examen toxicológico de la Policía establecerá si fue dopada.

El último martes por la tarde, paramédicos de la brigada de rescate de la Municipalidad de Surco auxiliaron a la mujer, quien denunció haber sido dopada por un conductor de taxi por aplicativo.

Ella indicó que descendió del vehículo en la cuadra 11 del jirón Augusto Wiesse, en la urbanización Vista Alegre, tras sentirse mareada. Aseguró que percibió, en el interior de la unidad, olores fuertes y desagradables