Eran las 3:30 de la madrugada del lunes 30 de marzo cuando le avisaron al técnico de turno del mortuorio del hospital Arzobispo Loayza (Cercado de Lima) que debía recoger un cadáver. El cuerpo estaba en una de las tres carpas de despistaje acondicionadas para pacientes sospechosos de COVID-19.

A diferencia de ocasiones anteriores, el técnico exigió un traje de bioseguridad, lentes y mascarilla para trasladar el cuerpo. Después de algunas coordinaciones entre los médicos, le entregaron la indumentaria necesaria para envolver el cadáver con sábanas y luego introducirlo en una bolsa negra, similar a las que usan los policías de homicidios.

El cuerpo era el de una anciana de 83 años. Ingresó al hospital por una fractura de pelvis y por problemas respiratorios. Antes de morir, se le practicó la prueba del hisopado. Los resultados que dieron positivo de coronavirus salieron después de su muerte. Su cuerpo fue llevado en una camilla hasta el mortuorio en la parte posterior del hospital, donde –según un trabajador– había otros cuerpos a la espera de ser recogidos.

“La cámara frigorífica no funciona hace más de diez años. Deberían habilitar una carpa en la parte trasera de emergencia donde hay una cancha de fútbol. Ahí se pueden poner los cuerpos que dan positivo a coronavirus”, dijo este trabajador a El Comercio.

A este mortuorio fue llevado el cuerpo de la primera víctima por COVID 19. Permaneció por más de 12 horas junto a otros cadaveres . Un familiar con mascarilla simple recoge el cuerpo de un fallecido por otra causa de muerte.

Según el Ministerio de Salud, las personas no pueden estar cerca de un fallecido de COVID-19 porque el virus todavía permanece en todas las secreciones corporales y en los líquidos que aún emana el cuerpo. Por este motivo son cremados.

Cámara frigorífica del mortuorio del Loayza lleva 10 años inoperativa.

Ayer, por la tarde, murió otro paciente de 47 años internado por problemas respiratorios el 28 de marzo en el pabellón 1 del Loayza. Esperaba ser referido hacia el nuevo hospital de Ate. “El paciente tenía una frecuencia respiratoria casi al límite. Hace tres días se le hizo un informe médico, la ‘epicrisis’ para que pueda ser referido al hospital de referencia. Y como no tenemos una unidad de cuidados intensivos que esté operativa y que pueda recibir simplemente hay espectar cómo el paciente tiene que morir. Necesitamos que se le ponga un tubo, que se le conecte un ventilador mecánico; ese es un manejo de medicina intensiva, no de pabellón. Este paciente ha muerto en el pabellón 1 donde no hay ventilador”, contó un médico.

Lo ocurrido con estos dos pacientes infectados por coronavirus que murieron sin recibir asistencia de un ventilador mecánico se repetirá con los otros sino se toman medidas. En el pabellón 1 del hospital Arzobispo Loayza hay 18 pacientes infectados de COVID-19. De esos, cuatro se encuentran en estado grave y en las próximas horas requerirán ventiladores mecánicos.

Este es el pabellón Uno acondicionado para los pacientes COVID 19. El personal de salud carece del equipamiento de bioseguridad necesario.

La situación es parecida en otras áreas de este centro de salud: en el pabellón 2 hay cinco sospechosos de coronavirus; en el pabellón 5 hay cuatro personas que dieron resultados negativos, pero están en cuarentena a la espera de su segunda prueba serológica.

Al no ser un centro de referencia, este hospital no cuenta con todas las medicinas, equipamiento ni protección necesaria para que su personal médico atienda enfermos de COVID-19; solo se les brinda paliativos: antibióticos, paracetamol para la fiebre y oxígeno cuando es necesario.

Algunos médicos que dialogaron con El Comercio consideran que esa no es una excusa para que la dirección no tome decisiones radicales. Al día, unas 40 personas con síntomas de coronavirus llegan a las carpas de triaje. Son evaluadas y se toman pruebas de hisopado. “La unidad de cuidados intensivos [UCI] del hospital Loayza no recibe a los pacientes infectados de COVID-19. Ya tenemos varios internados en el hospital y ninguno de ellos es admitido en UCI porque el director se niega a implementar una sala de UCI especial para ellos. Ya murieron tres pacientes esperando ser transferidos al hospital de Ate”, afirmó un médico del área de emergencias.

El tercer paciente de COVID-19 de 73 años fallecido en Loayza, tenía leucemia. Ingresó con una gripe simple. El martes 31 le dieron su resultado positivo y esa noche falleció.

“El día martes 31 de marzo me llamaron a las 8 y 40 de la noche para avisarme que mi papá había muerto. Yo hablé con él por teléfono a eso de las 4 de la tarde y estaba consciente. Le faltaba la respiración, sí. No estaba bien, sí .Me hicieron firmar una autorización para que lo entubaran y le dieran reanimación si se ponía grave, pero no le practicaron ninguno de estos dos procedimientos. Me dijeron que lo iban a derivar a otro hospital y tampoco lo hicieron”, contó su hija Amelia, cuya madre, de 59 años, también está internada en este hospital por insuficiencia respiratoria.

En estas carpas se reciben diariamente a 40 personas con síntomas del coronavirus.

“Mi mamá ingresó por las carpas y no supe de ella hasta dos días después, luego la pasaron al pabellón de los que presentan todos los síntomas de haber sido contagiados. Primero me dijeron que sus resultados salieron negativos y yo les dije que eso era imposible porque mi papá dio positivo y horas antes acababa de morir. Por eso le practicaron una segunda prueba que sí dio positivo”. La señora se encuentra en el pabellón de los pacientes que dieron positivo al COVID-19.

Este centro de salud cuenta con 26 ventiladores mecánicos, de los cuales cinco de ellos no están operativos, 19 ocupados y solo dos disponibles. “En Ate nos dicen que ya no tienen camas disponibles. Nosotros tenemos personal médico calificado. Estamos dispuestos a enfrentar esta situación y podemos acondicionar un ambiente para evitar que otros pacientes mueran mientras son transferidos”, indicó un integrante del consejo directivo del cuerpo médico de este hospital.

“No estuvimos preparados”

A raíz de las tres muertes y el aumento de pacientes con COVID-19, el director de Arzobispo Loayza, Enrique Machicado, dijo que su hospital no es de referencia. “Los pacientes graves tienen que ser referidos a otros como los hospitales Dos de Mayo, Villa El Salvador, Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Collique y el de Ate”, indicó.

Por este incremento de pacientes que deben ser derivados, estas personas ya no esperan en una carpa sino en un pabellón y se les inicia tratamiento antibiótico. “En la espera de la transferencia es que han ocurrido los [tres] decesos”, dijo Machicado.

Sobre la mujer con coronavirus cuyo cadáver llegó al mortuorio, Machicado dijo: “A esa paciente se le envolvió, se le echó un poco de lejía y se introdujo su cuerpo en una bolsa negra. Luego esa bolsa negra es introducida en otra bolsa y con eso es exportado. Los pacientes con covid deben ser cremados". Agregó: “La verdad es que no estuvimos preparados en el primer caso. Falleció, inclusive, en una carpa. Estuvo en el mortuorio”. Añadió que hoy “probablemente” llegaría una UCI portátil a este hospital.

¿Qué es la COVID-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuánto durará la cuarentena por coronavirus en Perú?

Después que se reportaron los primeros casos de coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional por 15 días ante el avance del COVID-19 en el Perú. A través de este Decreto Supremo se busca la prevención y el control para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Sin embargo, este jueves anunció que habrá prórroga por el bien de todos los peruanos, y se extenderá este periodo de emergencia nacional por 13 días más, es decir hasta el 12 de abril.

