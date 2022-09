Un sujeto que fue detenido por realizar presuntos actos intimidatorios al interior de un chifa, no tuvo mejor opción que rapear dentro del patrullero a fin de demostrar su inocencia, en el distrito de Surco.

El hombre de 37 años, identificado como Jorge Luis Arroyo Sánchez, fue acusado de amenazar a la dueña de un chifa tras ingresar al local situado en la avenida República de Panamá.

Al parecer, entró para pedir limosna o algo para comer, sin embargo, la propietaria sindicó que se puso malcriado y en actitud hostigante.

“Esta persona ha sido grotesca, malcriada y muy impositiva, acosadora como ven el video. Eso es lo preocupante”, contó Mara Matta.

Tras llamar al Serenazgo y a la Policía, el sujeto fue retirado del lugar y conducido hasta un patrullero municipal.

“No pierdan el tiempo, yo traigo respeto y palabra de fundamento. Que no exista la difamación para no decir que en la autoridad existe corrupción”, rapeo el sujeto como alegato de sus actos.

En las pertenencias de esta persona se halló una pipa artesanal, una cuchilla y un desarmador. Jorge Arroyo fue trasladado a la comisaria de Surco.

