Una mujer de 25 años se lanzó de un mototaxi en movimiento para evitar ser secuestrada, en Chorrillos. El caso ocurrió el último domingo 4 de septiembre, tras abordar el vehículo en el jirón Tolomeo frente al mercado Santa Rosa para llegar a su vivienda.

Según consignó ATV Noticias, el conductor del mototaxi intentó secuestrar a la joven. Al verse en esa situación, la mujer decidió lanzarse del vehículo en movimiento. Las cámaras de seguridad grabaron cuando ella cayó de forma violenta a la pista, luego de unos segundos se levantó sola y después fue auxiliada por un transeúnte de la zona.

En diálogo con ATV Noticias, la agraviada -quien prefirió el anonimato- narró que cuando llegó a su casa el chofer del mototaxi no se detuvo y pese a que le pedía que la liberara no lo hizo por lo que tomó la decisión de tirarse del vehículo en movimiento.

“Yo siempre tomo mototaxi para que me deje en mi domicilio. Es la primera vez que vi a ese chico, nunca lo he visto. Cuando le dije ‘para’ porque ya había llegado a mi casa, comenzó a avanzar a velocidad y le pedí que por favor me deje bajar y solo me volteó a mirar y decirme que me callara la boca. No sé en qué momento tomé la valentía de abrir la puerta, y me tiré con miedo porque podía pasarme algo más ”, contó.

La joven contó que sí vio el rostro del falso mototaxista. “Sí lo vi. Me hablaba con insultos y a gritarme que me callara la boca. Yo siempre tomo mototaxi así como otros vecinos. Cuando me acerqué a la comisaría me dijeron que hace una semanas atrás en un mototaxi habían abusado de una niña”, agregó.

Asimismo, la agraviada decidió presentar la denuncia a la comisaría del distrito. Informó que ayer, jueves 8 de septiembre, el hombre -a quien pudo identificar- fue capturado y ahora puesto a disposición de las autoridades.

“Puse la denuncia y ayer lo capturaron al chico con ayuda de cámaras, vecinos y la policía y pediría que esto no quede impune”, finalizó.