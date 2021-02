El Ministerio Público acogió la denuncia de Luciano Revoredo, director del portal web LaAbeja.pe y excandidato al Congreso por Solidaridad Nacional, contra la periodista Paola Ugaz por la supuesta comisión de delito de lavado de activos y dispuso que el caso sea acumulado dentro de la investigación preliminar que realiza esta institución a la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

Según la denuncia, durante el tiempo que Ugaz trabajó en la gestión municipal de Villarán, en el 2013, realizó viajes a países donde las empresas Odebrecht y OAS “realizaban la mayoría de sus actividades ilícitas” y habría registrado “movimientos bancarios insólitos” que recientemente se dieron a conocer en unos supuestos chats, cuya veracidad ella rechaza.

En diálogo con El Comercio, Ugaz señaló que las denuncias están basadas en un informe periodístico en el que hay “una manipulación grosera de mi movimiento migratorio, donde elucubran historias rocambolescas, que yo he estado en Panamá llevando maletas de Susana Villarán y que luego me encuentro con otro periodista en El Salvador”.

“Todo es inventado, pero para la fiscalía, que ha abierto esto, es un hecho atendible, es un hilo de investigación. Es una vulneración más a mis derechos como ciudadana y como periodista”, dijo.

Ugaz subrayó que las denuncias en su contra y en la del periodista Pedro Salinas se produjeron después de que publicaron “Mitad monjes, mitad soldados”, libro del que son coautores y en el que denuncian abusos físicos y sexuales en el Sodalicio de Vida Cristiana. A ello añade que este año publicará un segundo libro sobre las finanzas de esta organización religiosa.

“Todo esto está ligado, no es un hecho aislado. Desde el 2018, año en que el arzobispo José Antonio Eguren nos demandó a mí y a Pedro Salinas por separados en Piura; esto no se ha detenido. He recibió varias demandas de los mismos personajes ligados al Sodalicio y todo con el fin de hostigarme judicialmente, malograr mi reputación en redes sociales, y lo último son amenazas personales”, comentó.

Según Ugaz, se está utilizando la justicia “como un látigo” para acallar a Salinas y a ella. “En mi caso, que tengo más de 20 años de experiencia, no va a pasar, yo voy a hacer más y mejor periodismo”, dijo.

-Defiende demanda-

Luciano Revoredo calificó de “acertada” la decisión de la fiscalía de incluir a Ugaz en la investigación. En respuestas enviadas por escrito a este Diario, dijo que sobre ella pesaba una serie de acusaciones muy graves.

Revoredo señaló además que nunca ha negado que en su juventud participó en actividades animadas por el Sodalicio, “pero nunca pertenecí a la institución”. Y que como es católico comprometido, le suscitó interés el trabajo de Pedro Salinas y de Ugaz sobre esta organización. Agregó que ambos están en el foco de la atención periodística del portal que dirige y que en este contexto, “empezaron a circular informaciones que la vinculaban con actos de corrupción que motivaron nuestra investigación”.

No es la primera denuncia de Revoredo contra Ugaz. Él también la ha querellado por calificar a su portal web, LaAbeja.pe, como un “medio difamatorio”. No obstante, la periodista argumenta que es al revés: que es ese portal el que la ataca.

“Sé de dónde vienen los ataques, y soy la única que esta haciendo ahorita el libro, que no he podido terminar, del manejo sobre las finanzas del Sodalicio [...]. Pero este año tiene que salir”, finalizó.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se pronunció sobre la situación de Ugaz. Cuestionó las publicaciones presentadas como pruebas en la fiscalía en su contra, en las que se le acusa “sin sustento ni evidencia alguna, de lavar dinero para la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán”.

“IPYS rechaza el acoso judicial que viene sufriendo Paola Ugaz y hace un llamado a la Fiscalía para no tomar en cuenta supuestas pruebas contra la periodista que, todo lo indica, son parte de una campana de difamación en su contra”, dijo en un comunicado.

Esta es la disposición fiscal que acoge la denuncia de Revoredo contra Ugaz: