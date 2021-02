Conforme a los criterios de Saber más

En medio de una segunda ola de coronavirus, los hombres de rojo siguen apagando incendios, atendiendo accidentes de tránsito, fugas de gas y toda emergencia en la que se exponen al contacto directo con la población. Para ellos su vocación es salvar la vida de las personas, sin importar poner en peligro la suya. En lo que va de la pandemia, 48 bomberos han fallecido a causa del COVID-19 y 6 se encuentran en una cama UCI luchando por su vida.

“A veces nos dan una falsa alarma, llaman indicando que su familiar ha tenido un pre infarto, pero cuando llegamos nos damos cuenta de que no es así, sino que solo quieren que se les traslade a un hospital y ahí existe el peligro del contagio a nuestro personal”, declaró a El Comercio Luis Antonio Ponce de la Jara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Un total de 1.637 bomberos se contagiaron del Covid-19, sin embargo, siguen atendiendo emergencias las 24 horas del día. (FOTO: Anthony Niño de Guzmán)

De acuerdo a Ponce de la Jara, las compañías de bomberos necesitan una reingeniería para enfrentarse mejor equipados a las emergencias. En ese sentido, la asignación de Jara podría ayudar a conseguir los equipos necesarios. Pues a su vez, es el jefe de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, entidad adscrita al Ministerio del Interior, encargada de ver la parte administrativa del CGBVP.

“Ser bombero y a la vez intendente no ayuda a conocer las necesidades reales que tiene nuestra institución, y así podemos hacer una distribución más equitativa a nivel nacional”, sostuvo Jara durante una entrevista con este Diario.





Entrevista

-Hace casi más de un mes se le asignó como nuevo comandante general del Cuerpo de Bomberos, ¿cuáles son sus proyecciones?

Nuestro principal objetivo es dotar de equipos a todos los bomberos a nivel nacional, porque hay muchas provincias que en la actualidad no cuentan con los respectivos equipos de protección. Incluso, el parque automotor en provincias data de muchos años de antigüedad.

-¿De cuántos años de antigüedad estamos hablando?

Hay vehículos de 20 y hasta 30 años de antigüedad que constantemente se paran malogrando. Tenemos 243 compañías a nivel nacional, de las cuales 64 están en Lima. Las compañías necesitan una reingeniería en cuanto a unidades, instalaciones y uniformes. Por eso nuestro objetivo es tratar de conseguir nuevas unidades y nuevos equipos de protección personal (EPP) porque hace más de 15 años que no se compran estos equipos para los bomberos.

-El presidente Sagasti, hace poco, hizo la entrega de casi mil EPP al cuerpo de bomberos.

Sí, estos equipos han sido distribuidos en Lima y Callao. Nuestro próximo paso es conseguir otra cantidad igual de uniformes para ser repartidos a nivel nacional.

-¿Cómo evalúa usted el trabajo de los bomberos durante esta pandemia?

Durante la primera ola los bomberos siempre hemos estado en primera línea, es así que por medio del Ministerio de Salud conseguimos equipos de bioseguridad. Hemos recibido donaciones de empresas privadas, la cual nos ayudaron a que nuestros bomberos estén mejor protegidos y seguir con nuestro trabajo ante una emergencia.

Comandante Ponce de la Jara estuvo atendiendo el incendio que se registró, el último lunes, en un deposito de plásticos, en Magdalena del Mar. (FOTO: Leonidas Telenta, teniente brigadier del CBP)

-¿Cuántos se contagiaron y cuántos fallecieron?

Según nuestra data, nosotros tenemos 1.637 casos confirmados de efectivos contagiados de Covid-19. Fallecieron 37 bomberos en actividad y 11 en situación de retiro. En UCI tenemos a 6 bomberos.

-Después de haber contraído la enfermedad podrían haber quedado con secuelas, ¿cómo ha afectado eso en el trabajo de los bomberos?

Sí, hemos tenido efectivos que después de la enfermedad han quedado con secuelas y todavía no han podido reintegrarse al servicio. Otros que sí llevaron una vida más sana y ordenada y pudieron reincorporarse. Siempre conversamos con ellos.

Hombres de rojo en acción. (FOTO: Leonidas Telenta, teniente brigadier del CBP)

-¿Cómo ha reaccionado la institución respecto a la población vulnerable que trabaja dentro del cuerpo de bomberos?

Nosotros tenemos un plan de seguridad elaborado también por los médicos que trabajan en el cuerpo de bomberos. Se recomendó cumplir con todas las normas estipuladas por el Gobierno. Incluso, salió una reglamentación que prohibía que las personas mayores de 65 años y con algún tipo de enfermedad puedan asistir a los cuarteles, ya que eran altamente vulnerables. Además, hemos limitado el número de efectivos que hacían guardia. Antes, en una compañía habían 40 bomberos en guardia nocturna. Ahora se ha tenido que limitar al 50%. Pero cuando hay una emergencia de grandes proporciones los efectivos sí se constituyen inmediatamente a su compañía para dar el soporte.

-El Gobierno anunció que en los próximos días estarían llegando las vacunas, ¿Han conversado con el Ministerio de Salud sobre cuántos efectivos serían inmunizados?

Sí, hemos participado en reuniones con el Gobierno en la cual nos han hecho saber que estamos incluidos dentro del plan de vacunación. Nos pidieron la lista en general de todos los bomberos y esperemos que todos estén considerados. Hemos pedido vacunas para 15 mil efectivos a nivel nacional. También estamos incluidos dentro del plan para cuando llegue la vacuna por si se presentara algún tipo de accidente durante el traslado o incendio dentro de los almacenes. Contamos con nuestro plan de contingencia.

-¿Cómo está moralmente el cuerpo de bomberos dentro del contexto en que nos encontramos?

Todo el personal está con la moral muy alta para el servicio, pero nos llama la atención el descuido de mucha gente que no cumple con las normas establecidas y a eso se debe que haya muchos contagios. Nosotros no trasladamos pacientes con coronavirus, pero a veces nos dan una falsa alarma, llaman indicando que su familiar ha tenido un pre infarto pero cuando llegamos al lugar nos damos cuenta que no es el pre infarto dicho, sino que solo quieren que se les traslade a un hospital y ahí existe el peligro del contagio a nuestro personal. El SAMU es el encargado de los traslados.

-Por último, ¿qué le exhortaría a las autoridades y a la población?

A las autoridades, pues que siempre nos apoyen institucionalmente, al cuerpo de bomberos y a los efectivos. Y a la ciudadanía recomendarle que siempre tenga presente en casa y celulares el número de emergencia de los bomberos que es el 116. Estamos a sus órdenes las 24 horas del día.





DATOS

- En el año 2020, el cuerpo de bomberos atendió casi 95.000 emergencias a nivel nacional, sin contar con los datos de varias regiones del país. Cifra al 96%.

- En lo que va del 2021, solo en Lima, Callao, Ica y Ayacucho se atendieron 3.737 emergencias.

- En los últimos 10 años, el promedio anual de emergencias es de 120 mil.

