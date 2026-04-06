En el Perú, los bomberos voluntarios se han convertido en un pilar fundamental para la ciudadanía, ya que están siempre dispuestos a rescatar a personas en accidentes vehiculares, así como a prevenir, controlar y extinguir incendios, entre otras labores. Inclusive, este grupo de personas arriesga sus vidas para proteger a la población, demostrando empatía, solidaridad y amor por el prójimo. En ese contexto, con el objetivo de seguir brindando un servicio ininterrumpido sin remuneración, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) anunció que su línea de emergencia 116 se encuentra no operativa para cualquier percance que suceda en los próximos días. Frente a ello, puso a disposición de la comunidad, de manera temporal, un nuevo número que permitirá mantener un contacto más directo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL NUEVO NÚMERO DE EMERGENCIAS DE LOS BOMBEROS DEL PERÚ?

El pasado sábado 4 de abril, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó, a través de un comunicado en sus plataformas oficiales, que durante estos días se encuentra operativa la nueva línea de emergencia con el número 941 156 379. Este sorpresivo cambio de su línea de auxilio 116 se debe a problemas técnicos con su operador telefónico que les brinda una compañía nacional, por lo que, según la CGBVP, la empresa ya viene trabajando para solucionar el problema que ha sorprendido a más de uno. Eso no es todo, los bomberos señalan que si no logran comunicarse con el nuevo número, estos pueden contactarse de manera directa con la compañía del distrito a fin de recibir una atención rápida. “La línea de emergencias 116 se encuentra temporalmente inoperativa por fallas técnicas. La empresa operadora está trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible“, explica.

Bomberos tiene nuevo número para emergencias: qué pasó con el 116 y por qué cambio será temporal. (Foto: CGBV)

¿QUÉ ZONAS DE LIMA Y CALLAO SERÍAN AFECTADAS ANTE UN TERREMOTO DE 8.8?

En una entrevista para RPP, el especialista en gestión del riesgo de desastres del Indeci, Mario Valenzuela, informó que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) realizó un simulacro basándose en un terremoto de 8.8 en Lima y Callao. El estudio indicó que entre 4 y 7 millones de personas resultarían afectadas por este desastre natural, debido al tipo de suelo, el nivel de densidad poblacional y el predominio de la autoconstrucción. Entre los distritos identificados con estos factores se encuentran Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Ancón, San Juan de Lurigancho y Carabayllo.

Según el especialista del Indeci, quien se basó en el informe del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), el mapa de microzonificación sísmica advierte que existen zonas con suelo blando, por lo que las viviendas están expuestas a sufrir fuertes daños. Además los predios antiguos o los que han sido construidos sin asesoría profesional podrían correr la misma suerte, mientras que los edificios de más de 20 pisos han sido levantados con normativa antisísmica vigente. Así, Valenzuela brindó una serie de criterios dirigidos a la población para que puedan revisar sus casas, aunque sostuvo que, ante cualquier duda, es mejor recurrir a un ingeniero o arquitecto.