Por Redacción EC

En el Perú, los bomberos voluntarios se han convertido en un pilar fundamental para la ciudadanía, ya que están siempre dispuestos a rescatar a personas en accidentes vehiculares, así como a prevenir, controlar y extinguir incendios, entre otras labores. Inclusive, este grupo de personas arriesga sus vidas para proteger a la población, demostrando empatía, solidaridad y amor por el prójimo. En ese contexto, con el objetivo de seguir brindando un servicio ininterrumpido sin remuneración, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) anunció que su línea de emergencia 116 se encuentra no operativa para cualquier percance que suceda en los próximos días. Frente a ello, puso a disposición de la comunidad, de manera temporal, un nuevo número que permitirá mantener un contacto más directo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.