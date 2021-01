Conforme a los criterios de Saber más

Esta mañana se realizaron las primeras audiencias de la demanda contra la periodista Paola Ugaz, coautora del libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’ que denunció casos de violencia física y sexual dentro del Sodalicio de Vida Cristiana.

La querella por el presunto delito de difamación fue interpuesta en setiembre del año 2019 por Luciano Revoredo Rojas, director del portal web LaAbeja.pe y excandidato al Congreso por Solidaridad Nacional, quien acusa a Ugaz de calificar a su portal como un “medio difamatorio”.

Como parte del proceso, a cargo del juez Rómulo Chira, titular del Noveno Juzgado Penal de Lima, se realizó una audiencia para la presentación de los medios probatorios de la denuncia y otra para escuchar las declaraciones de Pedro Salinas, coautor de ‘Mitad monjes, mitad soldados’ y testigo de Ugaz.

Carlos Rivera, abogado de la periodista, informó que la primera audiencia fue suspendida debido a que solicitaron la transcripción completa de las entrevistas que la defensa de Revoredo había presentado como prueba de la presunta difamación. Se trata de tres entrevistas del año 2019 en las que Ugaz habla con las periodistas Juliana Oxenford, Rosa María Palacios y Maritza Espinoza.

“Advertimos que la defensa de Revoredo solo había presentado la transcripción de una parte mínima, pero es deber presentar la entrevista completa. Incluso en una de las entrevistas no se había consignado si la transcripción era la pregunta o la respuesta. Lo que nos llama la atención es que así, con tremenda irregularidad, el juez abrió el proceso”, dijo abogado a El Comercio.

Al respecto, Luciano Revoredo señaló que el juez brindó seis días para que su abogado, Mario Camacho Perla, presente la transcripción completa de dicho material.

En declaraciones a este Diario, el director de LaAbeja.pe aseguró que la querella interpuesta contra Ugaz no tiene relación con las investigaciones sobre el Sodalicio. “Nunca fui sodálite. Yo pertenecí a las Agrupaciones Marianas en los años 80, que era un brazo, no era formalmente parte del Sodalicio”, explicó. Además, dijo que antes de presentar la querella contra Ugaz envió una carta solicitando rectificación “de los términos de difamadores, calumniadores y misóginos que ha usado respecto a nosotros”.

El pedido de la defensa de Revoredo es una condena de tres años de prisión para la periodista, 365 días multa y una reparación civil de S/200.000. No obstante, el denunciante asegura que solo busca la defensa de su portal. “No me interesa la indemnización ni que vaya presa, simplemente que quede claro lo que ha dicho sobre mí”, agregó.

Para Ugaz, sin embargo, se trata de un nuevo intento de intimidarla para que no publique su próximo libro sobre los negocios y el poder económico del Sodalicio. “En LaAbeja.pe hay más de 40 editoriales y artículos donde me dicen hipócrita, corrupta, me acusan de comercializar uranio y plutonio. Que se abra un juicio contra mí por esto es grave. No veo ninguna certeza de imparcialidad, mi pronóstico es el peor”, dijo días atrás a este Diario.

A la fecha, Ugaz tiene vigentes otras dos demandas presentadas por Carlos Alberto Gómez de la Torreo, ex presidente de la Asociación Civil San Juan Bautista, sociedad vinculada al Sodalicio, por presunta difamación y delito de falso testimonio. De acuerdo con Ugaz, el primero de los casos fue presentado en Lima y el juez decidió no abrir proceso, pero el denunciante apeló. Mientras que segunda demanda, en Piura, aún no tiene un fallo.

Asimismo, tiene denuncias de Edgardo Palomino Martínez [columnista de LaAbeja.pe y ex candidato al congreso por Solidaridad Nacional], quien pide que sea incluida en la investigación contra Susana Villarán. “Ha presentado más de 7 demandas y apelaciones ante la fiscalía que dirige Rafael Vela [Caso Lava Jato]”, indicó Ugaz.

Presentación del testigo

En la segunda diligencia realizada esta tarde se tomó la declaración de Salinas sobre las razones que habría detrás de las demandas y querellas interpuestas contra ambos desde la publicación de sus investigaciones sobre la organización religiosa.

“Nosotros argumentamos que Paola Ugaz está siendo querellada como consecuencia de la publicación del libro. Pedro también mencionó que se trata de una campaña para demoler la imagen y el prestigio de una periodista y un atentado contra la libertad de expresión”, dijo Rivera al respecto.

Revoredo, por otro lado, informó que ha presentado documentos a la Defensoría del Pueblo, la Asociación Nacional de Periodistas, la embajadora británica y a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) para expresar su punto de vista. “Yo también ejerzo periodismo igual que ella”, dijo.

