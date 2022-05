La pandemia del COVID-19 evidenció el déficit de infraestructura para el tránsito de vehículos de movilidad no convencional en el país. Según la encuesta Cycling Across the World (El Ciclismo en el Mundo), realizada por la plataforma Global Advisor de Ipsos, el 86% de los peruanos considera que las autoridades deberían priorizar la implementación de infraestructura para las bicicletas sobre la de automóviles.

No solo ello. La encuesta desarrollada en 28 países, entre el 25 de marzo y el 8 de abril, de este año resaltó que la población peruana considera que el uso de la bicicleta juega un rol importante en la reducción del tráfico y ayuda a disminuir las emisiones de carbono, ambos con 94%, una media superior al promedio reportado en otros países que participaron en el estudio.

Para Mariana Alegre, directora del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, esta encuesta es “optimista” en el uso de la bicicleta como un medio de transporte alternativo en las ciudades; sin embargo, considera que evidencia que la población busca una transición a nuevos modos de movilidad sostenible , pero que eso no está siendo atendido.

“Las políticas de tránsito que se han llevado a cabo hasta el momento están totalmente desfasadas de lo que se necesita. Obras como un [paso a desnivel en el] óvalo Monitor en este contexto es un absurdo”, apunta la urbanista.

Alegre explica que la implementación de las ciclovías en Lima se desarrolló en dos momentos: prepandemia, cuando las autoridades desarrollaron rutas siguiendo un plan urbano y, por otro lado, aquellas que se ejecutaron de emergencia durante la pandemia del COVID-19.

“Las que se mantuvieron fue porque se desarrollaron bajo una vocación de permanencia asociadas a un cambio”, explica.

Nilton López, especialista en movilidad sostenible de Cicloaxión, precisó que, si bien la Municipalidad de Lima desplegó esfuerzo para implementar una red de ciclovías sobre las vías principales de la capital, no ha culminado el trabajo al no tener una red de ejes articuladores que guíen a los ciclistas hacia las vías establecidas.

“ El principal problema de las autoridades es que no conocen claramente cuál es la necesidad del usuario y como no se tiene claro ese concepto, entonces lo que hacen es diseñar ciclovías por donde piensan inducir al ciclista que no necesariamente compatibiliza con la demanda”, precisa López.

Inseguridad

La encuesta reveló que el 68% de los peruanos considera que manejar bicicleta es una actividad muy peligrosa, un porcentaje mayor al del promedio mundial. Aquellos países con el mayor uso de la bicicleta, como Países Bajos, son los lugares donde la población se siente más segura.

López explica que no contamos con un escenario amigable para los vehículos no motorizados que se ve reflejado en la calidad de las infraestructuras diseñadas.

“Las autoridades no han tomado en cuenta el flujo de vehículos y la velocidad con la que circulan los autos por ellas y que representan un peligro para los ciclistas. Los bolardos son colocados prácticamente para separar la vía y no brindan la seguridad necesaria para evitar que un auto pase por encima de ellas”, apunta.

El pasado jueves 5 de mayo, una ciclista resultó herida luego que un conductor chocará contra uno de los bolardos que separa la avenida La Marina de la ciclovía sobre dicha vía. El auto chocó contra el bolardo que, posteriormente, golpeó a la joven.

Multas para ciclistas El MTC informó que terminó el periodo de sanciones educativas e inicia el de multas efectivas. Son cuatro grupos de infracciones que contemplan multas de hasta 368 soles

López explica que, si bien existen vías secundarias donde muchas veces no se necesita poner ningún tipo de infraestructura más que unas tachas o señalética, existen otras donde las velocidades de los vehículos obligan a colocar una mejor infraestructura de seguridad.

Ambos especialistas resaltan que, pese a las deficiencias en las infraestructuras, sí se ha visto un cambio, impulsado principalmente por los usuarios, pero que no debe ser dejado de lado por las autoridades actuales y las próximas.