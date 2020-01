El candidato al Congreso de la República, Guillermo Aliaga, se promociona con afiches que dicen “por un transporte ordenado” pegados en minivanes que hacen el servicio ilegal de taxi colectivo –al menos en un centenar de ellas– muchas de la cuales superan los S/10 mil en papeletas y tienen varias órdenes de captura.

Este postulante por Somos Perú apoya abiertamente a este gremio de transportistas que, durante años, se ha organizado para invadir paraderos, atacar a inspectores, evadir las operaciones policiales y hasta pagarle a una red de abogados especializados en dilatar sus papeletas hasta su prescripción.

La proliferación de colectivos es, además, lo que ha generado la congestión vehicular en varias zonas de Lima según Pro Transporte. Las cifras lo demuestran: en el mismo espacio de pista donde caben tres taxis colectivos, con un promedio de 15 pasajeros, puede entrar un solo bus formal con capacidad para 60 personas.

Guillermo Aliaga busca un escaño en el Parlamento que se elegirá este domingo. Entre sus propuestas, promete apoyar este servicio de colectivos, actualmente prohibido por la Ley General de Transportes. También asegura que ha presentado un proyecto de ley que permitiría crearle un régimen especial para que pueda seguir operando sin que la autoridad los sancione.

Como parte de su campaña, en los últimos días se ha reunido con decenas de choferes y dirigentes de este servicio informal. El 22 de diciembre pasado asistió y brindó apoyo legal a estos transportistas durante el Primer Congreso Nacional del Taxi Colectivo.

Carteles del candidato de Somos Perú se encuentra en vehículos que realizan taxi colectivo. (Foto: Hugo Curotto)

Según algunos videos a los que tuvo acceso El Comercio, para realizar sus caravanas de campaña, el candidato empleó la ayuda de colectiveros y de sus autos, muchos de ellos con miles de soles en papeletas y medidas cautelares.

Este Diario recorrió ayer la Av. Javier Prado y habló con varios de los conductores que apoyan su candidatura. Algunos de ellos ni siquiera pudieron demostrar que tenían licencia de conducir vigente, SOAT o revisión técnica. Es decir, operaban con total informalidad poniendo en riesgo la seguridad de sus pasajeros y cometiendo infracciones constantemente. “Él nos ha prometido formalizarnos”, dijeron varios choferes.

La asociación de taxi colectivo ATCU denomina a Guillermo Aliaga como el “asesor de la alianza gremial por la formalización del taxi colectivo”. En otro de los videos, se le observa junto a dirigentes de colectiveros mientras destaca un proyecto de ley presentado por ellos para su formalización. Uno de los invitados a este encuentro dice: “Cuando dejen de dialogar con nosotros, iremos a la fuerza”.

Este grupo busca promover la nulidad de todas las papeletas en Lima y Callao y la remoción de María Jara como presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU).

De acuerdo con su hoja de vida, el candidato Guillermo Aliaga es abogado y trabaja en el estudio de abogados Pacta. Por teléfono, este estudio nos ofreció impugnar las papeletas de transporte y tránsito.

Esta es una práctica común en algunos estudios jurídicos que se aprovechan de la carga procesal del SAT y el Poder Judicial para beneficiar a los infractores. Desde inicios del 2018, la campaña #NoTePases de El Comercio ha informado sobre una red de abogados especializados en dilatar las papeletas de los choferes hasta lograr su prescripción: congelan el proceso sancionador para lograr que los malos conductores sigan al volante libremente.

Guillermo Aliaga, de Somos Perú, busca formalizar este servicio ilegal y rechaza la reforma de la ATU. (Foto: Facebook)

Aliaga, en diálogo con El Comercio, dijo que, como eventual congresista, buscará representar a la asociación llamada Alianza Gremial del Taxi Colectivo.

“La ATU ha tomado una decisión técnica pero no política [la reforma del transporte]. María Jara ha sido designada por el MTC, no es una persona que tenga representación popular. No podemos hablar de que ella representa a la población”, dijo. Aliaga explicó que el marco legal que les permitirá operar sería temporal.

Esta no es la primera vez que un candidato de Somos Perú busca formalizar los colectivos. En setiembre del 2018, Juan Carlos Zurek, candidato a la alcaldía de Lima y exalcalde de La Molina, también prometió legalizarlos.

Si bien este servicio apareció para cubrir una demanda de personas que no tenían otra opción para trasladarse (hay cerca de 1 millón de limeños de zonas periféricas sin acceso al sistema formal de transporte), el descontrol para fiscalizarlo ha hecho que los colectiveros operen en más de 22 rutas donde sí hay opciones formales para movilizarse.