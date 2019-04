Lima tiene más de 20 terminales informales de buses además de Fiori | MAPA

El terminal Fiori, ubicado en el cruce de la avenida Tomás Valle y la Panamericana Norte, fue demolido en enero de 2018. Sin embargo, hasta anoche (15 meses después), el lugar, así como las vías aledañas, seguían siendo puntos de partida de buses interprovinciales que se dirigen hacia la zona norte del país.



En uno de estos garajes informales de Fiori, el bus de la empresa Sajy Bus de placa C4L-966 se incendió cuando se preparaba para viajar a Chiclayo. Diecisiete personas murieron y otras 7 resultaron heridas debido a ello.

►Fiori: Bomberos confirman 17 muertos y 7 heridos en incendio de bus | SMP

►Tragedia en Fiori: la primera hipótesis sobre el incendio en bus que dejó 17 muertos



La situación de informalidad visible que se vivía en Fiori no es ajena a otros puntos de la ciudad. Según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) solo en Lima operan al menos 26 terminales informales. Estos se ubican en las avenidas Néstor Gambeta y Manco Cápac del Callao, en los kilómetros 48, 160 y 141 de la Panamericana Norte, en el óvalo Infantas, la avenida Túpac Amaru (Comas), o Jirón Montevideo, en el Cercado de Lima [VER MAPA].



El Comercio comprobó esta mañana que en las vías aledañas a Fiori hay 'jaladores' que llevan a pasajeros desde las agencias hacia los garajes informales. Se trata de calles como Fonía o avenida Miguel Ángel.

En los alrededores al terminal Fiori operan agencias que realizan la carga y descarga de pasajeros en zonas informales. (Juan Guillermo Lara / El Comercio) El Comercio

Jorge Espinoza, vocero de la Sutran, explicó que depende de los municipios detectar los puntos donde se realiza un servicio de transporte informal de tal forma que la superintendencia pueda intervenir de manera más rápida. "Sutran va a remitir toda la información al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes", detalló a este Diario.



No obstante, los usuarios también pueden alertar sobre la presencia de este tipo de terminales que ponen en riesgo a los pasajeros. "Hacemos una exhortación a la población a no utilizar estas infraestructuras complementarias y no ser parte de esta prestación de servicio informal", enfatizó.



Luego del incendio, los locales en los alrededores de Fiori han cerrado sus puertas. Sin embargo, comprobamos que los buses siguen ingresando. (Juan Guillermo Lara / El Comercio)

- Hipótesis del incendio-



Diecisiete personas fallecieron anoche por un incendio ocurrido dentro del bus interprovincial en el que se encontraban. Las víctimas, a las que se suman 7 heridos, habían abordado el vehículo de la empresa Sajy Bus.

El fuego inició aproximadamente a las 7:40 de la noche en la parte trasera del segundo piso del bus de placa C4L-966, que cubría la ruta de Lima - Chiclayo. Se sospecha que una chispa en el motor desencadenó la tragedia.



Luego de que el conductor encendiera el motor, pasajeros aseguraron que percibieron el olor de gasolina, pero en cuestión de segundos el humo colmó el vehículo y causó pánico en el segundo piso. Las ventanas estaban selladas y, aunque algunos rompieron los vidrios, los pasajeros quedaron atrapados.

Se investiga si en el segundo piso del bus se estaba transportando combustible. De acuerdo al alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, hace semanas el terminal fiori había sido clausurado porque no contaba con ningún tipo de autorización y mucho menos medidas de seguridad. Cuando intervinieron el terminal situado en la calle Marco Polo, descubrieron que se realizaba descarga de combustible de forma ilícita.