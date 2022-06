El dirigente Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, indicó que el convocado paro de transportistas será indefinido y no solo el lunes 27 de junio. En medio del diálogo con los gremios, explicó que de parte del Gobierno este fin de semana se deben tocar “temas estructurales” para que se suspenda esta paralización.

“Es indefinida [la medida]. Ya lo estableció así Javier [Marchese de la UNT]. Deben tocar temas estructurales como el combustible, la reserva de carga y otras cosas”, mencionó en diálogo con RPP. En esa línea, explicó que las demandas de este sector se centran en el alza de los combustibles, el incremento del precio de los peajes, entre otros.

Al justificar el paro de transportistas en diversas partes del país desde este lunes 27 de junio, el representante de este gremio garantizó que durante esta jornada no se realizarán bloqueos de carreteras que puedan perjudicar a la población.

En otro momento, Ojeda cuestionó las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, durante la conferencia de prensa este viernes en la que dijo que si se da esta medida de fuerza solo será de “algunos sectores de transportistas”.

“Esperemos que no haya gente infiltrada, estamos de acuerdo en el apagado de motores, en el caso de los camioneros, lo estarán evaluando, pero sí un jalón de orejas porque luego de las reuniones con el ministro de Transportes, esas declaraciones demuestran una falsa soberbia y no saben en qué puesto están ubicados”, apuntó.

Paro este 27 de junio

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, señaló que el programado paro de transportistas del 27 de junio se prolongará de manera indefinida y el “lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, señaló.

“Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada de alimentos”, advirtió.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Entre las demandas de los transportistas, el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, mencionó: