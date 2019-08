‘Pico y placa’: Muñoz asegura que velocidad en vías aumentó hasta el 20%

Luego de dos semanas de 'marcha blanca', hoy se inicia la imposición de multas a los vehículos particulares (M1 y N1) que incumplan el plan ‘pico y placa’, que consiste en restringir la circulación de vehículos por tipo de placa en algunas vías de la capital.

Según el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, durante la primera etapa de aplicación, el 'pico y placa' ha mejorado el tránsito vehicular en las tres ejes viales donde inició el plan piloto: los corredores Amarillo (Panamericana Norte, desde el Óvalo Naranjal-Evitamiento - Panamericana Sur, hasta el puente Alipio Ponce), Azul (Av. Arequipa-Av. Garcilaso-Av. Tacna) y Rojo (Av. Javier Prado, desde el óvalo Huarochirí-Av. Sánchez Carrión-Av. La Marina).



"Hemos medido un aumento entre el 16 y 20% en la velocidad en estas arterias", dijo esta mañana a la prensa.



De igual forma, informó que se aplicaron 13 mil papeletas educativas a los conductores que incumplieron con la disposición.

‘Pico y placa’: rutas, sanciones y tipos de autos incluidos en la restricción (Raúl Rodríguez / El Comercio)

De acuerdo con el plan, los vehículos cuyo último número de placa de rodaje termine en número par no pueden circular los lunes y miércoles; en tanto, los que terminan en impar no pueden hacerlo los martes y jueves. Los horarios de restricción son de 6 a 10 a.m. y de 5 a 9 p.m. Además de las vías antes mencionadas, desde hoy se amplía la restricción a la avenida Paseo de la República.



Desde hoy, los conductores que no respeten el ‘pico y placa’ serán multados con S/336 (falta G10). Además, si utilizan mecanismos para ocultar el número de matrícula, tendrán que pagar otra multa: (falta G60 que se multa con S/336).

- Sanciones-

Para verificar el cumplimiento de la ordenanza, la Policía de Tránsito ha desplegado más de 250 agentes. La estrategia principal no es la intervención de los policías, sino el uso de fotopapeletas. Por ello, se han implementado 55 cámaras en distintos puntos de los cuatro ejes viales.

Policía de Tránsito dispuso 55 cámaras de fotopapeletas para verificar el cumplimiento del 'pico y placa'. (Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

Las imágenes tomadas serán enviadas y descargadas a una base de datos de la PNP, donde se procederá al análisis e identificación de los vehículos infractores. Luego, serán enviadas a las viviendas de los dueños de las unidades unos días después. El Servicio de Administración Tributaria de la MML se encargará del cobro de las multas.



El coronel PNP Carlos Llerena, jefe de la División de Tránsito de Lima, informó a El Comercio que solo en las dos primeras horas de aplicación se impusieron 180 fotopapeletas en el cruce de las avenidas Javier Prado con Arenales. No obstante, señala que la cifra es menor en comparación con los primeros días del plan piloto.



Para evitar embotellamiento en las vías alternas, agregó que se hay apostado en puntos estratégicos y se hace seguimiento con la central de operaciones para liberar zonas en caso de problemas. "Hasta el momento no tenemos ningún reporte de congestión por uso de vehículos con placa par. Hay carga vehicular, pero hay fluidez", dijo a El Comercio.

La PNP dispuso agentes motorizados para seguir a los conductores que cubran, total o parcialmente, sus matrículas para evadir la restricción #picoyplaca @Lima_ECpe pic.twitter.com/fB1L0qrjM5 — Juan Guillermo Lara (@JuanG_Lara) August 5, 2019

En tanto, el general PNP Jorge Lam, Director de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, agregó que quienes tapen parcial o totalmente las placas para que no se identifique el número serán denunciados penalmente, además de la sanción administrativa correspondiente por la infracción al Reglamento de Tránsito.