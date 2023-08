LEER TAMBIÉN: MTC pide a operadores de internet el bloqueo de aplicativos que ofrecen servicio de taxi en moto

Vale precisar que en el Perú brindar el servicio de taxi en motocicleta es ilegal, de acuerdo a la Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores (Ley 27189), pues representa un riesgo latente para los usuarios, contribuyen a la inseguridad ciudadana y pueden provocar accidentes de tránsito fatales de manera recurrente.

Asimismo, el Reglamento Nacional de Administración del Transporte (RNAT) indica que el servicio de taxi debe ser ofrecido exclusivamente por autos de la categoría M1, que poseen tres o cinco puertas y ventanas laterales detrás del conductor. En tanto, la Ley 27189 señala que solamente se consideran aptas las unidades de tres ruedas, motorizadas y no motorizadas, que tengan los instrumentos de seguridad establecidos. Es decir, los mototaxis.

Para colmo del descaro, hasta hace poco, mediante su aplicativo Didi venía registrando conductores para el servicio de taxi en moto. A través de una opción los interesados podían postular y ser parte de la empresa, la cual garantizaba ganancias de S/2.100 en la primera semana, es decir, S/300 al día.

“Completa tu registro en Didi Moto. ¡Genera hasta S/ 2.100 en la primera semana!”. Este era el slogan con el que la compañía atraía a los motorizados para animarlos a pertenecer a sus filas.

A la nueva modalidad de taxi lanzada por Didi se sumaría la intención de la empresa Picap para volver a operar en el Perú ofreciendo también el servicio de traslado de pasajeros en moto. Como se recuerda, esta compañía dejó de operar en el mercado peruano en el 2019, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bloqueara su aplicativo y prohibiera este tipo de servicio.

Un peligro en las pistas

Para Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, más allá de resaltar que el servicio de taxi en moto está claramente prohibido y no debería ser ofrecido por ninguna empresa que opere en el Perú, lo importante es detallar que esta prohibición responde a la cantidad de accidentes de tránsito que podrían generarse por esta modalidad.

“Este tipo de servicio está totalmente prohibido. No se encuentra regulado en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Pero, más allá de ello, es necesario señalar que este tipo de servicio acrecienta las posibilidades de más accidentes de tránsito”, dijo.

Existiría la intención de la empresa Picap para volver a operar en el Perú ofreciendo también el servicio de traslado de pasajeros en moto. Esta compañía dejó de operar en el mercado peruano en el 2019. (Foto: Mario Zapata)

Explicó que mantener el equilibrio en una motocicleta lineal depende mucho de la pericia del conductor. Debe de tener en cuenta que su acompañante representa un tipo de carga que no es estática, sino que se puede mover, lo que puede generar una desestabilización al conductor. Además, otro factor en tomar muy en cuenta es el casco de seguridad, el cual debe cumplir ciertas exigencias a fin de que realmente pueda proteger al ocupante en caso de un accidente.

“Una persona que haga un movimiento estando el vehículo en marcha genera que el conductor pierda el equilibrio y eso es fatal para la ocurrencia de un accidente de tránsito. En el caso del casco de seguridad este no puede ser de talla estándar. Su función es no permitir que la cabeza se mueva. Si este no se encuentra bien adherida a la cabeza puede ocasionar lesiones severas si la persona cae. Desde la perspectiva del tránsito es un grave riesgo para la seguridad misma del pasajero si no se toma en cuenta estos dos aspectos”, sostuvo.

El Reglamento Nacional de Administración del Transporte indica que el servicio de taxi debe ser ofrecido exclusivamente por autos de la categoría M1.

Barreto también tildó de “extraño” que el MTC no tenga aparentemente mecanismos para detectar a tiempo este tipo de servicios, más aún cuando se ofrecen tan libremente en un aplicativo. “Esto demuestra la ineficiencia del sector transporte, una ineficiencia que linda con lo que es negligencia, pues esta inacción pone en peligro a los usuarios”, agregó.

El experto consideró que la medida inmediata que debería tomar el MTC sería bloquear el o los aplicativos que ofrecen el servicio de taxi en moto, sin perjuicio de las sanciones económicas administrativas que pudiera imponer a través de los debidos procedimientos que suelen ser muy largos.

“Se está transgrediendo abiertamente la norma, por lo tanto, eso bajo cualquier circunstancia de tipo administrativa constituye una infracción muy grave. El bloqueo de esta app (Didi) tendría un efecto disuasivo para todas aquellas empresas que traten de ‘torcer’ la norma y de aprovecharse de que el Estado no cumple su rol” añadió.

Solicitan bloqueo de aplicativos

El MTC informó la noche de este martes que ha solicitado a los operadores de internet el bloqueo inmediato de los aplicativos de celular DiDi Moto y Picap por ofrecer el servicio de traslado en moto de pasajeros, en amparo a la normativa vigente con perjuicio de sanciones aplicables.

A través de un comunicado, el sector precisó que el servicio de taxi en moto se encuentra completamente prohibido en nuestro país, tal cual lo dispone la Ley N° 27189, Ley de Transporte Público de Pasajeros en Vehículos Menores.

Mencionó, además, que la prohibición del servicio de pasajeros en motos se sustenta en los altos índices de siniestralidad vial asociados a estos vehículos. Así lo refleja las cifras de la página Emergencia Bomberos 24 Horas, donde se revela que de cada 10 accidentes de tránsito seis son en moto.

¿Qué responde Didi ante todo esto?

El Comercio solicitó a Didi un pronunciamiento sobre el nuevo servicio de taxi que ha puesto a disposición del público, pese a que no está permitido. Es así que la agencia de comunicaciones encargada nos remitió un comunicado en el que la empresa afirma que el servicio ofrecido se trata de una “experiencia segura”.

“Por ello, desde que llegamos a Perú en 2020, hemos demostrado nuestro compromiso desarrollando e implementando innovaciones tecnológicas, filtros de verificación y herramientas de seguridad para que todos los usuarios que elijan DiDi Express y, ahora, DiDi Moto, accedan a una experiencia segura”, indicó.

Asimismo, detalló que en el Perú el 99.9% de los viajes en autos particulares finalizaron sin incidentes de seguridad, mientras que en otros países del continente como Colombia, República Dominicana, México y Argentina ya son millones los usuarios que han elegido Didi como su mejor opción para trasladarse en moto.

“Nuestro compromiso con generar un impacto positivo, de manera prolija y segura en todos los mercados donde estamos activos, continúa vigente y hoy más fuerte que nunca para con la comunidad peruana”, finalizó.

En ninguna parte del comunicado la empresa se refiere a las razones por las que optó por ofrecer este servicio pese a estar prohibido por la norma de transporte.

Taxi en motos en Lima: Picap

En el 2019, el servicio de taxi colectivo informal en motocicleta se volvió tan impune que derivó en la aparición de un aplicativo móvil: Picap. Esta plataforma de capitales extranjeros permitía pedir un conductor en moto a domicilio para trasladar al usuario a cualquier parte de la ciudad. Su estrategia era la promesa de un viaje “más rápido y barato que el taxi o el auto”.

Muchas personas comenzaron a utilizar esta app ignorando el peligro al que se exponían. Para constatar el potencial riesgo que implicaba contratar este servicio, en aquella oportunidad la campaña #NoTePases de El Comercio decidió probarlo una vez (Leer aquí la nota completa).

Tras pedir el servicio, a los pocos minutos llegó un chofer, identificado como Jhonnattan Contreras, quien no registraba licencia de conducir, según el portal web del MTC. Eso quiere decir que Picap ni siquiera aplicaba filtros sobre el estado del brevete del conductor y mucho menos de la cantidad de sus papeletas.

Tras abordar la motocicleta, empezó una apurada carrera serpenteante entre autos y buses. El motociclista, en menos de diez minutos, cometió ocho infracciones de tránsito equivalentes a S/3 mil: se pasó tres veces el semáforo en rojo y hasta circuló contra el tráfico para evadir la congestión.

El Comercio constató que, de los más de 200 choferes de Picap que se habían inscrito en las primeras semanas de ingreso al mercado peruano (en el 2019), varios de ellos estaban organizados en grupos de WhatsApp para comunicarse sobre la ubicación de policías de tránsito e inspectores, con el fin de evadir los controles.