Viajes ‘fantasmas’: la nueva modalidad de robo de taxistas de aplicación en Lima

Un video de 12 segundos circula en cadenas de WhatsApp desde inicios de mayo. Fue grabado en un ambiente cerrado donde se observa, sobre unas mesas, decenas de celulares encendidos con mapas en movimiento de taxis por aplicación. Es una 'granja' de viajes falsos. Fue grabado en el Perú. Las personas allí aparecen bebiendo una marca de energizante frecuentemente consumida en Lima, hay tazas de la selección de fútbol, una botella de agua de una marca local y una mesa forrada con cartones de una caja de vinos de Ica. #NoTePases analizó las imágenes con especialistas en informática y hackeo, recorrió las zonas donde habría sido grabado y habló con abogados y con las empresas involucradas para este reportaje.

Ocurre con frecuencia. Pedimos una carrera de un taxi de aplicación, el chofer nunca llega, da vueltas alrededor de nuestro punto de recojo o se queda estacionado en un lugar cercano hasta que nos vemos obligados a cancelar el servicio. Sin hacernos problemas, pedimos otra carrera hasta que algún conductor nos recoja.



Varias de estas aplicaciones le cobran al pasajero entre 2 y 4 soles por cancelar la carrera, "para compensar el traslado que hizo el chofer hasta el punto de recojo". Este cobro no suele generar molestias en quien necesita movilizarse con urgencia.



Ahora multiplique ese cobro por 100, 200 o 300 pasajeros afectados, todos los días.



Los reclamos de usuarios por tener que cancelar carreras son muy frecuentes, pero hasta la fecha no existían indicios de por qué ocurría. El video que circula en redes sociales y WhatsApp y declaraciones de personas familiarizadas con este fraude informático ahora nos dan pistas de lo que hay detrás de esta realidad.

Una 'granja' de viajes falsos de los taxis por aplicación fue grabada recientemente en el Perú.

EN DETALLE

Este video fue compartido junto con una 'nota de audio' que describe cómo, supuestamente, falsos choferes de taxis por aplicación le roban a sus pasajeros con viajes ficticios en Las Malvinas. Pero este audio por sí solo no es muy exacto para conocer la modalidad en la que opera de esta red.



Fuentes de El Comercio especialistas en temas de hackeo analizaron durante días el video. Estas afirman que se trata de una 'granja' de viajes falsos de taxis por aplicación, una modalidad de robo que nació en China en el 2016 y que se extendió hasta llegar a América Latina.



“Estos equipos tienen instalado un falso GPS, que permite manipular la ubicación del teléfono, simulando carreras”, sostiene. "Los falsos GPS (o GPS fake) son gratuitos desde el 2016, cuando se disparó la moda de Pokémon GO, pues permitían ‘moverse’ virtualmente para cazar pokémones sin salir de casa. Cualquiera puede instalarse uno. El celular va a reconocer ese GPS como si realmente estuvieras en otro lugar", añade.



¿Cómo el GPS falso se utiliza con los taxis por aplicación? “Cuando un pasajero que paga con tarjeta solicita una carrera, estos delincuentes simulan estar cerca de su punto de recojo manipulando la ubicación del GPS fake. Por más que el pasajero espere en su puerta, el vehículo nunca llegará. Cuando el pasajero cancela el servicio, harto de esperar, la aplicación le cobrará una penalidad”, añade.



Los 'choferes' que operan bajo esta modalidad de fraude también instalan en su equipo, además del GPS falso, un VPN, una especie de 'by-pass' que les permite conectarse a Internet sin que se pueda detectar el origen del equipo (IP), explica nuestra fuente. "Pides un Uber, por ejemplo, él acepta la carrera y comienza a moverse alrededor de tu punto de recojo, da vueltas y vueltas virtualmente, pero nunca llega hasta que canceles".



¿Cómo esta organización recluta tantas cuentas de conductores de taxi por aplicación?



Para responder a esta pregunta tenemos que retroceder dos años atrás, cuando se difundió en redes sociales la foto de un sujeto en la avenida Wilson, en el Cercado de Lima, con un cartel que decía: "Se compra cuentas Uber Driver".

Avenida Wilson, Cercado de Lima. Esta foto circuló en redes sociales hace dos años, cuando se denunció la compra-venta y el alquiler de cuentas de Uber de manera fraudulenta. elcomercio

Actualmente ocurre lo mismo, pero la compra-venta (o alquiler) de cuentas de Uber Driver se realiza de manera más discreta. El Comercio recorrió la avenida Wilson y las cuadras 2, 3 y 4 de la avenida Argentina, y constató que aún esto se ofrece con carteles de este tipo:

Foto tomada hace 48 horas. En el Cercado de Lima, a través de carteles y jaladores, se ofrece el alquiler o la compra-venta de cuentas de Uber y otras aplicaciones de taxi. elcomercio

Este reclutamiento permitiría a esta supuesta organización manejar una gran cantidad de cuentas de Uber y otras apps.



Esta modalidad de falsos viajes fue muy planificada, según especialistas. La ventaja de obtener dinero sin que empiece la carrera es que el pasajero no puede calificar al chofer ni dejar comentarios sobre su servicio, pues el viaje nunca se realiza. Esto evita que la empresas de taxi puedan quitarle la cuenta a los choferes que hacen estos servicios falsos.



En YouTube hay, incluso, tutoriales de cómo usar 'sacarle la vuelta' al sistema de los taxis por app y obtener ganancias ilícitas.



El video con el que empieza este reportaje habría sido grabado en las primeras cuadras de la avenida Argentina o "en un almacén de La Cachina", aseguran personas que trabajan como jaladores, y que también ofrecen cuentas de taxi por app. En algunas galerías, alrededor de tres manzanas, se venden repuestos de celulares y equipos robados, materia prima para este fraude.



UBER Y BEAT RESPONDEN

Dos de las empresas más utilizadas de taxi por aplicativo en Lima se comunicaron con #NoTePases. Uber, empresa que cobra por cancelar una carrera, reconoce la existencia de esta modalidad de fraude.



"Estas prácticas, que suceden en la industria de la tecnología, no se pueden evitar al 100% ya que están fuera del control de la aplicación. Lo que sí hacemos desde Uber para combatirlo es crear unas reglas de fraude que identifican estos patrones, y al momento de detectar un viaje irregular, investigarlo para tomar las medidas", dice la empresa.



“Una vez que usuarios o socios conductores reportan cualquier incidente de esta naturaleza, nuestro equipo realiza una investigación exhaustiva y toma las medidas pertinentes. Son las autoridades competentes las responsables de recibir denuncias respecto a presuntas conductas ilícitas. En Uber estamos en total disposición de colaborar con las autoridades. Invitamos a usuarios y socios conductores que detecten este tipo de prácticas, nos lo hagan saber a través de un reporte dentro de la aplicación. Cuando los usuarios reportan mediante la aplicación el cobro de un viaje fraudulento por medio de GPS, nuestro equipo revisa el caso y, de ser positivo, se realiza un ajuste en la tarifa”, añade Uber. Esta empresa tiene un equipo de personas que investiga estos fraudes, aunque no trabajan en el Perú.



Beat, por su parte, anunció ayer el inicio de una investigación tras recibir y analizar el video que publicamos en esta nota. "De detectar algún fraude, brindaremos toda nuestra colaboración a las autoridades y (...) procedemos al bloqueo definitivo de su cuenta".



Beat aclara que no cobra al pasajero por cancelar el viaje, como sí lo hace Uber. Easy Taxi (hoy Cabify) también realiza este cobro.