Ventanilla: esta es la confesión del sujeto que asesinó a su pareja con 3 meses de embarazo | VIDEO

Carlos Enrique Cieza Pérez (18) confesó que asesinó a su pareja Ana Paula Prado Tutivén (18), quien tenía tres meses de gestación, en la vivienda que compartían en el sector de Pachacútec conocido como Incahuasi, en el distrito de Ventanilla.

En un video grabado por la Policía Nacional (PNP), el sujeto detalló que durante una discusión con la víctima, arremetió contra ella arrojándole un plato con comida.

“Agarré su comida y la tiré al suelo, le dije: ‘vete al otro lado y si quieres cómprate otro almuerzo, pero no te quiero ver’. Me dolía la cabeza horrible, no la quería ver”, dijo a los agentes.

“Me empezó a golpear y le decía cálmate y fui muy tosco. Primero la empujaba, le decía: ‘Ana Paula ya cálmate’ y después le agarré del cuello. Fue un momento de ira y cuando la vi ya estaba muerta. Intenté reanimarla”, agregó.

Luego del crimen, Cieza llamó inmediatamente a una tía materna y le confesó el asesinato. La mujer llamó a la Policía que capturó al sujeto, quien pretendía huir la madrugada del viernes 30 de agosto.

De acuerdo a ‘Canal N’, ambos mantenían una relación de dos años; sin embargo hace 4 meses empezaron a vivir juntos. Cieza Pérez permanece detenido en la Depincri de Ventanilla. En las próximas horas sería puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de feminicidio.



Joven de 18 años asesinó a su pareja dentro de vivienda en el A.H Inca Wasi, de Ventanilla.

—Cómo denunciar la violencia—

Las víctimas o testigos de violencia doméstica pueden acudir no solo a las comisarías de la PNP para sentar su denuncia. También pueden reportar la situación en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Además, el MIMP tiene habilitado un servicio de chat para prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica a través de la página www.mimp.gob.pe/chat100.

También está la Línea 100, servicio telefónico gratuito a nivel nacional especializado en brindar información, orientación y soporte a las víctimas de violencia o maltrato. Se puede acceder marcando el 100 desde cualquier teléfono fijo, público o celular durante las 24 horas del día.

